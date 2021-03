Nasdaq100 – “Houston, we have a problem !”

C zy tym razem będzie inaczej?



Segment szeroko rozumianych spółek technologicznych był w ostatnich latach koniem pociągowym przynajmniej głównych amerykańskich indeksów. Skala wzrostów poszczególnych akcji jest imponująca, a największe podmioty prowadzą stabilny, bardzo zyskowny biznes i wydaje się, że dalsze wzrosty cen są tylko kwestią czasu. Problemem mogą być jednak wyceny, które przynajmniej w niektórych przypadkach wydają się być bardzo optymistyczne, tzn. zakładają logarytmiczny wzrost zysków tych spółek w najbliższych latach. W ostatnim okresie, w związku z ogólnoświatowym lock downem, pojawiła się na rynkach cała rzesza mniej doświadczonych inwestorów, dla których pojęcia wyceny czy perspektyw dla danej spółki wydają się być obce. Większość z nich nie zna czy nie doświadczyła na swoich portfelach pojęć typu przesilenie czy też spadki. W trendzie rynkowym uczestniczą również doświadczeni inwestorzy i patrząc na skalę zwyżek zastanawiają się zapewne czy tym razem będzie inaczej. To twierdzenie „teraz będzie inaczej” można jednak tłumaczyć na różne sposoby.

W ostatnim okresie, a szczególnie w ostatnich dniach w segmencie spółek technologicznych, pojawiły się pewne rysy. Celem tej analizy ma być zdiagnozowanie sytuacji i odpowiedź na pytanie czy rynek zaczyna wracać do normalności lub dokładniej, czy mam sygnały większego przesilenia?

Nasdaq100 – czy występują jakieś sygnały?



Spowolnienie trendu wzrostowego, a następnie dynamiczne spadki, to częsta na rynkach kapitałowych sekwencja zdarzeń poprzedzająca większą korektę. Z taką sekwencją mamy obecnie do czynienia na indeksie Nasdaq100, którego kurs dodatkowo wybił się dołem z formacji wznoszącego trójkąta rozszerzającego się.

Ów trójkąt zaliczany jest to grupy formacji sygnalizujących odwracanie trendu wzrostowego i wybicie z niego dołem taki scenariusz bardzo często poprzedza. Na powyższym wykresie widzimy, iż zarówno na wykresie CFD na Nasdaq100 jak i na rynku bazowym takie wybicie nastąpiło w pierwszej części obecnego tygodnia. Widzimy również, że rynek przetestował to przebite wsparcie od dołu i obecnie próbuje atakować ostatnie lokalne minima. W przypadku ich wyraźnego pokonania droga do rozwinięcia korekty z technicznego punktu widzenia powinna zostać otwarta.

Warto zadać sobie pytanie czy te obecne spadki będą kolejnym przerywnikiem dynamicznego trendu wzrostowego, czy może zapowiada się coś więcej? W pierwszym kroku rzućmy okiem na długoterminowy wykres omawianego indeksu – dane miesięczne, wykres świecowy.

Jak widzimy skala wzrostów indeksu Nasdaq100 ale i przyspieszenie jego trendu w ostatnim latach są imponujące. Warto jednak zwrócić uwagę na ostatnie dwie świece, reprezentujące styczeń i kończący się właśnie luty. Te świece należą do jednych z najbardziej klasycznych formacji odwrócenia trendu wzrostowego, które w terminologii japońskich technik analizowania wykresów nazywane są spadającą gwiazdą. Formacja ta ma mały korpus (obszar miedzy ceną otwarcia i zamknięcia w tym przypadku miesiąca) oraz tzw. długi górny cień. Ich pojawienie jest szczególnie groźne jeśli utworzą się po długoterminowych i znaczących wzrostach (jak w naszym przypadku), a kolejną następującą po nich świecą jest długa świeca spadkowa. W naszym przypadku spadkowy musiałby być miesiąc marzec aby sygnały odwracania trendu zostały potwierdzone. Na obecnym etapie wskazane wyżej sygnały należy traktować jako ostrzeżenie, ale moim zdaniem poważne.

Kluczowe spółki – dużo negatywnych sygnałów

Przy analizie indeksów warto moim zdaniem spoglądać na wykresy budujących je kluczowych spółek i szukać potwierdzenia lub zanegowania sygnałów, szczególnie jeśli na indeksie są one dość drastyczne. Idąc tym tropem przejrzałem wykresy miesięczne 10 spółek o największej kapitalizacji tworzących indeks Nasdaq100 i niestety wnioski nie są optymistyczne. Te wnioski czy też znalezione formacje przedstawia poniższa tabela.

Na 10 największych spółek aż 8 ma na jedną sesję przed zakończeniem miesiąca wyraźne, świecowe formacje odwracania trendu. Cześć z tych formacji powstała kilka miesięcy temu i kolejne miesiące wydają się te wstępne sygnały potwierdzać. Na poniższym wykresie zbiorczym przedstawiłem kilka przykładów tych formacji.

Wygląda zatem, że sygnały płynące z analizy indeksu Nasdaq100 mogą być wiarygodne, a to oznaczałoby zbliżanie się ciężkich czasów szczególnie dla mniej doświadczonych inwestorów, którzy uwierzyli w wieczność trwających co najmniej przez ostatnie 11 miesięcy trendów.

Podsumowanie



Celem tej analizy było wstępne zdiagnozowanie sytuacji na tak modnym i zyskownym w ostatnich latach indeksie spółek technologicznych z USA, który na przestrzeni minionych dni dostał wyraźnej zadyszki. Ten typ analizy (analiza techniczna) pokazuje, że „trzymanie się blisko szalup ratunkowych” wydaje się być wskazaną strategią przynajmniej na najbliższe tygodnie. Oczywiście jeśli nastąpi masowa realizacja zysków, to w dalszym ciągu można zarabiać na takim trendzie korzystając z kontraktów na indeksy czy z krótkiej sprzedaży na samych spółkach, dopóki oczywiście będzie ona dostępna. Jeśli wariant spadkowy na Nasdaq100 będzie się materializował, to pierwszych ważnych, technicznych wsparć można szukać w okolicach 10.900 pkt. ale to aż 15 % od zamknięcia z minionego czwartku. Aby opisane na wstępie sygnały spadkowe ze strony samego indeksu zostały zanegowane, jego kurs musiałby wzrosnąć powyżej 13.500 pkt. i to najlepiej na przestrzeni najbliższych kilku, kilkunastu sesji.



Tomasz Marek

CMC Markets

Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.



