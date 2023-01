Nasdaq rośnie w siłę w technologicznym rajdzie

Wall Street odnotowała wzrosty na otwarciu i zakończyła sesję w dość mieszany sposób po rajdzie na spółkach technologicznych przed kluczowymi danymi o CPI, które mają zostać opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Rentowności amerykańskich obligacji nadal spadały/ Rentowność 10-latek spadła do najniższego poziomu od prawie miesiąca, wynosząc 3,51%, co spowodowało, że indeks dolara amerykańskiego znalazł się na najniższym poziomie od 6 miesięcy. Prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Powell, będzie przemawiał na jutrzejszym posiedzeniu Riksbanku. Nie spodziewamy się, że bank centralny zmieni swoje jastrzębie nastawienie do polityki pieniężnej. Wydaje się jednak, że inwestorzy stawiają na wcześniejszą zmianę decyzji Fed, mając nadzieję, że inflacja będzie dalej spadać w nadchodzących miesiącach.

Rynki europejskie urosły do najwyższych poziomów od 2020 r., napędzane optymizmem z Chin w związku z ponownym otwarciem tamtejszej gospodarki, przy czym zarówno Euro, Stoxx 50, jak i DAX wzrosły o 1,3%. Zarówno akcje technologiczne, jak i związane z podróżami mocno zyskały na wartości, gdy Chiny ponownie otworzyły swoje granice rezygnując z przymusowej kwarantanny. Akcje chińskie ponownie radziły sobie lepiej niż rynki światowe, ponieważ inwestorzy nadal obstawiali szybkie ożywienie w chińskiej gospodarce, a indeks Hang Seng Tech wzrósł w poniedziałek o 3,4%.

Kliknij aby powiększyć tabelę

Nasdaq notował wzrosty drugi dzień z rzędu. 5 z 11 sektorów w S&P 500 osiągnęło wyższe notowania, przy czym prym wiodła branża technologiczna. Akcje Tesli wzrosły o prawie 7%, akcje spółek związanych z chipami również osiągnęły dobre wyniki, przy czym zarówno Nvidia, jak i Advanced Micro Devices wzrosły o ponad 5%.

Bed & Bath Beyond wzrósł o 24%, przed raportami o wynikach, pomimo ostrzeżenia o bankructwie. Akcje detalisty spadły o około 97% w porównaniu ze styczniowym szczytem w 2022 r. dając sygnał ostrzegawczy o możliwym bankructwie w zeszłym tygodniu z powodu gwałtownego spadku sprzedaży, która może osiągnąć nawet 33% netto, do około 1,26 mld USD w trzecim kwartale roku obrotowego 22. Raport o zyskach zostanie opublikowany przed otwarciem rynku w USA we wtorek.

Kontrakty futures wskazują na mieszane otwarcie na azjatyckich rynkach akcji. Kontrakty terminowe ASX spadły o 0,14%, kontrakty terminowe Nikkei 225 wzrosły o 0,93%, a kontrakty terminowe na indeks Hang Seng spadły o 0,20%.

Ceny surowców nadal rosły w związku z optymizmem Chin w zakresie ponownego otwarcia, szczególnie dotyczy to metali przemysłowych, takich jak miedź i ropa naftowa. Chiny jeszcze bardziej złagodziły ograniczenia covidowe, zwiększając optymizm, że kraj wkrótce powróci do silnego wzrostu gospodarczego, ponieważ LBCh wciąż dostarcza kolejnych środków stymulacyjnych w celu wsparcia sektora nieruchomości.

Zarówno chińskie akcje, jak i chiński juan kontynuowały wzrosty. Oznaki złagodzenia napięć technologicznych również spowodowały wzrost chińskich spółek z tej branży do wielomiesięcznych maksimów, przy czym akcje Alibaby wzrosły o ponad 85% z najniższego poziomu w październiku, do prawie 110 jenów hongkońskich, najwyższego poziomu odnotowanego w lipcu 2022 r. Założyciel Alibaby, Jack Ma, oddaje swoją kontrolę nad Ant Financials, krajowym ramieniem finansowym giganta handlu elektronicznego, co było również katalizatorem dalszego wzrostu akcji.

Kontrakty terminowe na złoto wycofały się z 6-miesięcznego maksimum, być może z powodu realizacji zysków. Złoto zyskało ponad 15% od najniższego poziomu osiągniętego w listopadzie, do najwyższego poziomu od sześciu miesięcy, z powodu gwałtownego spadku kursu dolara amerykańskiego i rentowności amerykańskich obligacji w następstwie dwóch kolejnych danych o niskiej inflacji. Optymizm związany z Chinami i ponownym otwarciem gospodarki wywołał również wzrosty na metalach przemysłowych i metalach szlachetnych. W nadchodzącym nowym roku złoto może ponownie stać się bezpieczną przystanią dla aktywów, ponieważ pojawi się ryzyko recesji.

Kryptowaluty notowały wzrosty w obliczu szerokiego optymizmu, wraz z lepszymi wynikami akcji technologicznych. Zarówno Bitcoin, jak i Ethereum wzrosły powyżej 17 300 po raz pierwszy od połowy grudnia.



