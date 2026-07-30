Indeks Nasdaq-100 znajduje się na granicy oficjalnej korekty, po tym jak spadek od czerwcowego szczytu sięgnął niemal 9,5%. Głównym czynnikiem ciągnącym rynek technologiczny w dół jest kolejna fala wyprzedaży w sektorze producentów półprzewodników, gdzie indeks PHLX Semiconductor stracił od swoich rekordowych poziomów już ponad 24%, wchodząc w strefę rynku niedźwiedzia. Wyprzedaż rozpoczęła się od azjatyckich gigantów pamięci, takich jak Samsung czy SK Hynix, a następnie uderzyła w amerykańskie spółki z branży podzespołów i mikroukładów. Inwestorzy, którzy w II kwartale masowo wchodzili w lewarowane fundusze ETF nastawione na wzrosty chipów, obecnie gwałtownie wycofują kapitał, co potęguje spadkową dynamikę.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.07.2026.

Mimo że popyt na procesory graficzne i kości pamięci wciąż pozostaje wysoki, na rynku rośnie sceptycyzm dotyczący realnej stopy zwrotu z gigantycznych inwestycji w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Kolejne, nawet bardzo dobre wyniki finansowe spółek technologicznych nie przynoszą już oczekiwanych wzrostów, ponieważ inwestorzy żądają dowodów na to, że potężne nakłady kapitałowe przełożą się na realne zyski. Sytuację dodatkowo komplikują doniesienia o rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów układów scalonych, a także rosnący koszt kapitału w USA, wywołany m.in. rekordowymi emisjami obligacji korporacyjnych przeznaczonych na finansowanie budowy centrów danych.

Analitycy zauważają, że rynek znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym sama narracja o wyścigu technologicznym przestała wystarczać. Dopóki inwestorzy nie otrzymają jasnych odpowiedzi dotyczących rentowności projektów AI oraz perspektyw rozwoju bez konieczności ciągłego zadłużania się gigantów technologicznych, sektor półprzewodników może pozostawać pod presją, co będzie blokować potencjalne odbicie na szerszym rynku akcji.

W kontekście obecnego spadku cen akcji spółek z sektora półprzewodników niezwykle ciekawy jest tzw. efekt kija hokejowego w globalnych łańcuchach dostaw. W pierwszej fazie boomu na AI giganci technologiczni (tzw. hyperscalers, tacy jak Microsoft, Google czy Meta) zamawiali układy scalone i pamięci na zapas z ogromnym wyprzedzeniem, panicznie obawiając się, że zabraknie im mocy obliczeniowych i przegrają wyścig. Producenci chipów dostawali sygnał o wręcz bezgranicznym popycie i podnosili prognozy w nieskończoność. Gdy jednak inwestorzy giełdowi zaczęli zadawać trudne pytania o opłacalność tych inwestycji, korporacje spowolniły tempo nowych zamówień, aby w pierwszej kolejności wykorzystać zebrane zapasy. W efekcie po stronie producentów półprzewodników następuje gwałtowne hamowanie — nawet niewielki spadek optymizmu na samej górze łańcucha (u odbiorców AI) przekłada się na potężne tąpnięcie wycen i spadek zamówień na samym dole (u producentów fizycznych układów).

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Od dłuższego czasu europejskie parkiety poszukują kierunku. Wczorajsza sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu zakończyła się w zdecydowanej przewadze czerwieni. Jedynie FTSE 100 zyskał 0,34% Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,01% (Dax) do 1,59% (IBEX 35).

Na Wall Street wyprzedaż na komunikat Fed nabrała tempa. Dow Jones stracił 2,19%, S&P500 spadł o 1,52%. Technologiczny Nasdaq stracił 1,74%.

Na giełdach w Azji dominacja spadków

Przez poprzednie cztery tygodnie na giełdach w Azji panowały mieszane nastroje. Bieżący tydzień rozpoczął się wzrostowo, jednak próba ta była dość marnej jakości. Dziś na rynku panują dużo gorsze nastroje nastroje. Nikkei zyskuje 0,3%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1%. Południowokoreański KOSPI spada o 1,3%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,25%), Szanghaj (-1,2%), Sensex (bez zmian), Singapur (-1%).

Podsumowanie sesji na GPW

Po tym jak WIG i WIG20 wspięły się na rekordowe poziomy, tym samym kontynuując trend z minionego tygodnia, lekkie cofnięcia o niczym nie przesądza. Wczorajsza sesja ponownie pokazała problemy z ufnością w dalsze wzrosty. Na naszym parkiecie dominuje optymizm i pewnie byczo nastawieni gracze z reszty Europy zazdroszczą bykom z Książęcej. Na WIG20 czerwcowe spadki zostały powstrzymane na lokalnym wsparciu w okolicach 3553 pkt., skąd widać było solidną reakcję popytową. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnym wzrostem wartości indeksów. Czerwiec przyniósł przecenę indeksów, co stało się okazją do zakupów po promocyjnej cenie. Na razie strachu nie widać. Natomiast pojawia się niepewność w notowaniach europejskich indeksów oraz S&P500 i Nasdaq 100. Sytuacja na globalnym rynku ryzykownych aktywów jest mocno dynamiczna i napięta. Największym problemem dla rynków i bezpośrednio dla Wall Street w krótkim terminie nie jest widmo podwyżek stóp procentowych, lecz gwałtownie kurcząca się płynność finansowa, a Departament Skarbu zmniejszył skalę skupu obligacji o połowę. Przy jednoczesnym przyspieszeniu akcji kredytowej tworzy to drenaż kapitału z systemu. Wiele będzie zależeć od rynku obligacji USA. Wzrost ich rentowności będzie potęgował niepokój o wzrost inflacji, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych w dalszej części roku, a to z kolei do wyższych kosztów finansowania działalności. Jednak nastroje niepewności są na razie ignorowane przez inwestorów. Nasz parkiet nie jest oderwany od reszty świata i jeśli na globalne parkiety powróci sceptycyzm, należy wziąć pod uwagę korektę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,52 mld zł. WIG zyskał 0,5%. Indeks blue chipów zyskał 0,57%. WIG20fut wzrósł o 0,61%. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,32%.sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,19%.

Złoty pozostaje pod presją

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,77.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 43,32.