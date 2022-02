Napięcia na granicy z Ukrainą nie słabną

W edług danych wywiadu USA Rosja kontynuuje rozbudowę wojsk przy granicy z Ukrainą, wbrew temu co zapowiadała Moskwa o wycofywaniu żołnierzy do macierzystych jednostek. Rosja przypuściła cyberatak wymierzony w ukraińskie Ministerstwo Obrony oraz dwa największe banki.

Protokół z posiedzenia FOMC nie wniósł nic nowego i przeszedł prawie niezauważony, lekko tylko poprawiając nastroje. Bankierzy dyskutowali jak szybko zmniejszać portfel aktywów Fed oraz o przyspieszonym harmonogramie podwyżek stóp procentowych, poczynając od marca. Rynek wycenił już podwyżkę o 50 pb.

Duża dawka emocji i sporo zamieszania przyniosła wczorajsza sesja na Starym Kontynencie. Napływające sprzeczne informacje ze strony Rosji i NATO o ruchach rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą sprawiły, że główne indeksy poszukiwały kierunku, a podaż i popyt pozostały w równowadze przy skromnej aktywności inwestorów: FTSE100 (-0,07%), DAX 40 (-0,28%). CAC40 (-0,21%), FTSE100 MIB (0,00%) i IBEX 35 (0,22%). Indeks Stoxx 600 podrożał o 0,04%.

Wczorajsza sesja na Wall Street z pewnością nie przejdzie do historii. Od początku handlu informacje dowództwa NATO zaprzeczające wycofywaniu rosyjskich wojsk z terenów przygranicznych popsuły nastroje i do publikacji protokołu z posiedzenia FOMC indeksy snuły się pod kreską. Fed poprawił humory byków i od tego czasu do kończącego handel gongu benchmarki powędrowały na północ, kończąc dzień w okolicach punktu odniesienia. W efekcie wszyskie benchmarki finiszowały z niewielkimi zmianami wartości. Nasdaq Composite zakończył dzień spadkiem o 0,11%, a Russell 2000 wzrósł o 0,14%. Dow Jones zyskał 55 pkt., czyli -0 16%. S&P500 zbliżył się do poziomu 4500 pkt, zyskując skromne 0,09%.

Akcje azjatyckie są dziś w mieszanych nastrojach, odzwierciedlając marazm w Europie i na Wall Street, w związku z napięciami przy granicy z Ukrainą. Indeks giełdy w Tokio traci 0,83%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,16%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,54%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,25%), Szanghaj (0,03%), Singapur (0,45%), Tajwan (0,20%), Indonezja (-0,51%). Indeks Azja Dow traci 0,21%.

Podobnie jak na głównych parkietach Europy oraz na Wall Street przebiegał handel na GPW. Po wtorkowym rajdzie, wczorajsza sesja przyniosła uspokojenie nastrojów, mające odbicie w mizernym obrocie. Zatem dość ciekawie może zapowiadać się końcówka tygodnia. Na razie mamy do czynienia z huśtawką nastrojów wśród globalnych graczy, która chcąc nie chcąc, musi mieć swoje przełożenia na graczy znad Wisły. Zarówno WIG, jak i WIG20 z powodzeniem bronią ważnego poziomu technicznego wsparcia, co jest dobrą wiadomością, jednak to jeszcze nie przełom. Po otwarciu dużą luką wzrostową, inicjatywę przejął obóz niedźwiedzi, spychając benchmarki na dzienne minima. Dla blue chipów problematyczny poziom 2200 pkt. został utrzymany. Wokół tego poziomu rozgrywa się walka popytu z podażą i może on okazać się zarówno trampoliną do silniejszego odbicia, jak i kontynuacji zjazdu. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 pozostają w ruchu bocznym, poniżej szczytu z 26 stycznia. To, co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia, niewyjaśniona sytuacja co do rozwoju sytuacji wokół Ukrainy, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 948 mln złotych, z tego na blue chipy przypadło 857 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,11%.

Podobnej wielkości zysk odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło okolicach minimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2212,73 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,14%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,00%, a WIG20usd dodał do dorobku 0,22%. W obraz rynku wpisały się druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,07%. Pod kreską finiszował sWIG80 tracąc 0,15%.

W gronie blue chipów 11 spółek przyniosło inwestorom zyski. Największe stopy zwrotu dały Pekao (2,02%), PZU (1,30%) i Orange (1,10%). Pozostałe 9 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Allegro, JSW i Tauron. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,82%, 2,06% i 1,96%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się poniżej wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,31%.

Na parach z PLN mamy dość dużą zmienność. Rosnąca inflacja może zmusić RPP do kolejnej podwyżki stóp procentowych.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,39.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,51.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,96.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,30.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.