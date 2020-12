Nadzieje związane ze szczepionką wciąż widoczne na rynku, PMI w centrum uwagi

Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia została zdominowana przez wiadomości dotyczące nowych potencjalnych szczepionek przeciwko Covid-19. Moderna ogłosiła, że jej lek jest skuteczny w 94,5%. Kilka dni później firma Pfizer-BioNtech ujawniła, że ich potencjalna szczepionka jest skuteczna w 95%. Warto dodać, że ponad tydzień wcześniej obie firmy stwierdziły skuteczność swoich szczepionek na ponad 90%. Pod koniec zeszłego tygodnia firma Pfizer-BioNTech poinformowała, że w trybie pilnym stara się o zezwolenie na wprowadzenie szczepionki do obiegu od Food and Drug Administration (FDA). O ile wiadomości dotyczące szczepionek zostały przyjęte bardzo pozytywnie, miały one jednak mniejszy wpływ na rynki. Traderzy zaczęli nieco uodparniać się na pozytywne wiadomości. W weekend lek Regeneron został zatwierdzony w trybie pilnym przez FDA jako lek na Covid-19. Został on podany prezydentowi Trumpowi, gdy zaraził się koronawirusem. Wczoraj poinformowano, że szczepionka Pfizer-BioNTech może otrzymać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Wielkiej Brytanii do końca tygodnia. Sektor farmaceutyczny zrobił więc kolejny krok w kierunku opanowania sytuacji.

Rynki akcji po obu stronach Atlantyku zyskały na wartości dzięki wiadomościom dotyczącym szczepionek. Generalnie najwięcej zyskały sektory, które też najwięcej straciły z powodu pandemii - podróże, transport, wypoczynek i hotelarstwo. Wzrosty cen akcji były imponujące, choć nie wybitne. FTSE 100 nie przetestował ponownie czerwcowego szczytu, a DAX 30 nie osiągnął nawet szczytów z początku listopada. Z drugiej strony CAC 40 osiągnął najwyższy poziom od ośmiu miesięcy. W Stanach Zjednoczonych indeks Russell 2000 okazał się lepszy, osiągając rekordowo wysoki poziom. W ostatnich miesiącach benchmark akcji został przyćmiony przez znakomite wyniki na technologicznym NASDAQ 100 oraz, w mniejszym stopniu, na S&P 500. Akcje spółek technologicznych radziły sobie jednak w ostatnim czasie gorzej, ponieważ inwestorzy wycofywali się z tego sektora na rzecz tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ponownie skupiono się na polityce USA. Sekretarz skarbu USA, Steven Mnuchin, powiedział, że pozwoli na wygaśnięcie zdolności awaryjnego finansowania Rezerwy Federalnej z końcem roku. Oznacza to, że uprawnienia banku centralnego USA zostaną ograniczone. Warto zauważyć, że Mnuchin wyraźnie czuje, że sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych uległa zmianie. Rozmowy na temat pakietu stymulacyjnego będą ponownie w centrum uwagi, ponieważ kurz związany z wyborami prezydenckimi w USA powoli opada. Na decydentów ponownie spadnie presja, aby dojść do porozumienia, ponieważ pod koniec grudnia zdolności pożyczkowe Fed zostaną ograniczone. W Stanach Zjednoczonych liczba zachorowań na Covid-19 przekroczyła 12 milionów. Rosnące wskaźniki zakażeń skłoniły kilka stanów, w tym Kalifornię, do wprowadzenia ograniczeń. Kryzys zdrowotny jest łagodzony przez doniesienia, że szczepionka może zostać przekazana pracownikom służby zdrowia do połowy przyszłego miesiąca.

Indeks Hang Seng porusza się płasko, podczas gdy giełdy w Chinach kontynentalnych rosną. Europejskie indeksy mogą otworzyć się dzisiaj rano na plusie. Metale i ropa zyskały na wartości w zeszłym tygodniu dzięki optymizmowi związanymi ze szczepionką. Kurs ropy naftowej WTI i Brent wzmocniły również pogłoski, że OPEC+ nie zwiększy wydobycia w styczniu, co było pierwotnie planowane. Metale przemysłowe, takie jak miedź i platyna, umocniły się, ponieważ w świetle wiadomości o szczepionkach inwestorzy oczekują ożywienia gospodarczego.

Premier Johnson ma dziś ogłosić plany dotyczące zakończenia kwarantanny w Anglii na początku grudnia oraz złagodzenia ograniczeń w Wielkiej Brytanii w okresie świąt Bożego Narodzenia. Doniesiono, że Johnson przygotowuje się do podjęcia znaczących interwencji w związku z rozmowami handlowymi między Wielką Brytanią a UE. W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że obie strony wciąż koncentrują się na dyskusjach, a ruchy obserwowane na funcie w zeszłym tygodniu sugerują, że traderzy mają nadzieję na porozumienie.

Główne gospodarki Europy i Stanów Zjednoczonych opublikują dziś wstępne raporty PMI dla przemysłu i usług. W świetle obostrzeń we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, raporty pokażą jak poważny jest spadek gospodarczy z powodu zaostrzonych ograniczeń. Odczyt PMI dla francuskiego przemysłu jest szacowany na 50,1, co byłoby tylko nieznacznym spadkiem w stosunku do 51,3 opublikowanego w październiku. Sektor usług ma spaść z 46,5 w zeszłym miesiącu do 37,1. Ekonomiści nie spodziewają się dużego spadku aktywności gospodarczej w Niemczech. Raporty dotyczące produkcji i usług mają wynosić odpowiednio 56,5 i 46,3. Oczekuje się, że odczyt PMI dla usług w Wielkiej Brytanii za listopad wyniesie 42,5, co oznaczałoby duży spadek w porównaniu z wynikiem 51,4 zarejestrowanym w październiku. Trochę bardziej optymistycznie sytuacja wygląda w sektorze produkcyjnym, ponieważ oczekuje się, że odczyt wyniesie 50,5. Październikowy wskaźnik wyniósł 53,7. Ponieważ Stany Zjednoczone nie poszły ścieżką lockdownu tak jak niektóre kraje europejskie, oczekuje się, że poziom produkcji nie spadnie znacznie. Amerykańskie raporty dotyczące produkcji i usług mają wynieść odpowiednio 53 i 55,3.

EURUSD – od początku miesiąca pozostajemy w trendzie wzrostowym i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1775, pozytywny ruch powinien być kontynuowany. Poziom 1,2000 stanowi obecnie opór. Przełamanie poniżej 1,1602 może otworzyć drogę do dalszych spadków.

GBPUSD – w ciągu ostatnich dwóch tygodni znajdujemy się w trendzie wzrostowym i jeżeli tendencja ta się utrzyma, celem może być 1,3515. Wsparcie dla odreagowania znajduje się przy 1,3106, a przełamanie tego poziomu może skierować parę w okolice 1,3000.

EURGBP – od dwóch miesięcy mamy trend spadkowy i dopóki utrzymujemy się poniżej 0,9000 tendencja ta powinna być utrzymana. Przełamanie poniżej 0,8864 może otworzyć drogę na 0,8800. Jeżeli zaatakujemy 0,9000, wówczas kolejnym celem jest 0,9059, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

USDJPY – szerszy ruch wzrostowy jest wciąż w grze i przełamanie 103,08 może skierować parę na 102,00. Odbicie może zaprowadzić kurs w okolice 105,63, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 17 punktów do 6,368

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 53 punkty do 13,190

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 27 punktów do 5 522

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.