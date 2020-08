Wczoraj mieliśmy dość mieszany dzień na giełdach. Obawy zdrowotne pozostawały głównym zmartwieniem inwestorów. W poniedziałek szef WHO ostrzegł, że wiele krajów zmierza w złym kierunku i że sytuacja pogorszy się, chyba że rządy podejmą odpowiednie działania. Narasta niepokój, że niektóre części świata cofają ponowne otwarcie swoich gospodarek. Hongkong ponownie wprowadził niektóre ograniczenia, a australijski stan Wiktoria wstrzymał otwarcie swojej gospodarki. W USA Floryda zamknęła bary i restauracje, a Filadelfia zakazuje dużych wydarzeń publicznych. Europejskie rynki akcji zakończyły dzień na minusie.

Oprócz kwestii zdrowotnych, rynki również muszą zmagać się z rosnącymi napięciami między USA i Chinami. Sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, powiedział, że roszczenia terytorialne Chin na Morzu Południowochińskim są „całkowicie niezgodne z prawem”. Rząd chiński stwierdził, że USA celowo zniekształcają fakty. Wczoraj Wielka Brytania ogłosiła, że zabroni Huawei korzystania z sieci 5G. Ten ruch nie będzie natychmiastowy, ale ma być realizowany stopniowo do 2027 r. Stosunki międzynarodowe Chin są napięte od czasu wprowadzenia kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Nic dziwnego, że USA i Wielka Brytania próbują wywrzeć presję na administrację Pekinu w świetle tego, co dzieje się w związku z Hongkongiem. Interesujące jest to, że administracja Trumpa nie chce boksować się z Chinami w kwestiach handlowych. Prezydent Trump jest zadowolony z tego, że faza pierwsza umowy handlowej pozostaje w mocy, wybierając inne dziedziny do potyczek. Prezydent USA stoi w obliczu reelekcji w listopadzie, więc prawdopodobnie nie będzie chciał podejmować w tej chwili żadnych drastycznych działań. Napięcia między USA i Chinami ponownie wzrosły, gdy Trump podpisał ustawę skierowaną do osób i firm, które pomagają chińskiemu rządowi wzmocnić kontrolę nad Hongkongiem. Przedstawiciele chińskiego rządu mogą znajdować się na linii ognia. Rząd USA odbierze specjalny status, który posiadał Hongkong, dlatego może wywierać presję na region pod względem taryf. Giełdy w Chinach i Hongkongu są na minusie.

Firma farmaceutyczna Moderna ogłosiła, że jej potencjalna szczepionka NA Covid-19 zapewniła silną odpowiedź immunologiczną na wczesnym etapie badań na ludziach, co pomogło nastrojom rynkowym. Indeksy europejskie mogą notować wzrosty. Sezon sprawozdawczy w USA rozpoczął się wczoraj, gdy JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo opublikowały swoje najnowsze dane. Łącznie banki te przeznaczyły ponad 27 miliardów dolarów na rezerwy na nieściągalne długi. W kwietniu, największe banki przeznaczyły 25 mld USD na straty kredytowe, a jeśli chodzi o ten sezon sprawozdawczy, wciąż nie mamy wiadomości od Goldman Sachs, Bank of America i Morgan Stanley. Akcje w USA początkowo spadły, ale S&P 500 zamknął się na dziennym szczycie osiągając 1,3%.

Najnowsze dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii pokazały, że gospodarka osiągnęła lepsze wyniki w maju, ale odbicie nie było tak imponujące, jak oczekiwali ekonomiści. W skali miesiąca gospodarka rosła o 1,8% i była to duża różnica w porównaniu z -20,5% zarejestrowanymi w kwietniu . Jednak szacunek przewidywał wzrost o 5,5%. Odczyt roczny był jeszcze mniej imponujący i wyniósł w maju -24%, co stanowi niewielką poprawę w stosunku do kwietnia -24,5%. Prognoza wynosiła -20,4%. OBR przewiduje, że deficyt budżetowy wyniesie 13–21% PKB, a roczna prognoza PKB wynosi -12,4%.

Włoski odczyt CPI zostanie opublikowany o 10:00, a ekonomiści spodziewają się, że spadnie z -0,3% do -0,4% w czerwcu. Raport produkcji Fed w Nowym Jorku ma wynieść 10, co stanowiłoby znaczną poprawę w porównaniu z -0,2 opublikowanym w czerwcu. Poprzedni odczyt był najwyższy od czterech miesięcy. Aktualizacja zostanie ogłoszona o godzinie 14:30. O 15:15 poznamy raport o produkcji przemysłowej w USA za czerwiec. Konsensus wynosi 4,4%. Oczekuje się, że Bank Kanady utrzyma stopy na poziomie 0,25%, a decyzja zostanie ogłoszona o 16:00. Konferencja prasowa odbędzie się godzinę później. Raport EIA zostanie opublikowany o 16:30, a zapasy ropy mają spaść o 2,5 miliona baryłek, podczas gdy zapasy benzyny wzrosnąć o 1,3 miliona baryłek. Aktualizacja Beżowej Księgi nastąpi o godzinie 20:00 i powinna dać nam przedsmak wyników gospodarki amerykańskiej.

EURUSD – od końca czerwca pozostajemy w trendzie wzrostowym, a przełamanie powyżej 1,1400 może skierować kurs na 1,1495. Przełamanie poniżej 1,1168 otworzy drogę na 1,1049, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

GBPUSD – Para notowała spadki przez ostatnie dwie sesji i jeżeli rynek nadal będzie zniżkował, możliwym celem jest poziom 1,2427, gdzie znajduje się 100-dniowa MA. Wzrosty mogą dotrzeć do oporu przy 1,2693, gdzie mamy 200-dniową MA. Przełamanie tego poziomu może skierować kurs w okolice 1,2813.

EURGBP – Poniedziałkowa świeca dzienna może oznaczać bycze odwrócenie i jeżeli kurs wzrośnie, możliwym celem jest poziom 0,9239. Przełamanie poniżej 50-dniowej MA przy 0,8957 może otworzyć drogę na 0,8800.

USDJPY – para notowała spadki przez ostatni miesiąc. Wsparcie znajduje się w okolicy 106,00. Odreagowanie może doprowadzić kurs do oporu przy 108,37, gdzie znajduje się 200-dniowa MA.

FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 53 punkty do 6,232

DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 150 punktów do 12,847

CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 58 punktów do 5,065

