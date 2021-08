Możliwe wyższe otwarcie Europy wraz z utrzymaniem pozytywnego nastawienia na rynkach

T rudno coś wywnioskować z ruchów cen z poprzedniego tygodnia.

Zaledwie kilka dni po tym, jak rynki szalały z powodu obaw o spowolnienie światowej gospodarki oraz działań rządu Chin, odnotowaliśmy silne wzrosty. Wczorajsze ruchy cenowe, szczególnie jeśli chodzi o rynek ropy i dolara amerykańskiego, były niemal szokujące w kontekście tego, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu. Giełdy europejskie odnotowały niewielkie odbicie, po najgorszym tygodniu od lutego, podczas gdy Nasdaq i S&P500 osiągnęły nowe rekordy.

Ceny ropy, które w ostatnim czasie systematycznie spadały, odnotowały najlepszy dzień od dziewięciu miesięcy, podczas gdy dolar amerykański, który w piątek osiągnął najwyższą wartość w tym roku, spadł jak kamień. Niektórzy sugerowali, że amerykańska FDA, która w pełni zatwierdziła szczepionkę Pfizer BioNTech, pomogła w osiągnięciu nowych rekordów przez amerykańskie akcje, jednak wydaje się, że jest to dodawanie narracji pasującej do akcji cenowej. Ruch wzrostowy rozpoczął się na długo przed pojawieniem się tej wiadomości i wygląda na to, że ma swoje źródło w piątkowych komentarzach prezesa Fed z Dallas, Roberta Kaplana, który przyznał, że może zmienić swoje poglądy na temat zmian w programie skupu aktywów, jeśli obecny wzrost liczby przypadków Delta spowoduje spowolnienie w gospodarce USA. Było to przypomnienie dla rynków, że Fed pozostaje zależny od danych i pomimo skupienia się na czasie i przebiegu taperingu, jego przeprowadzenie jest mało prawdopodobne, jeśli urzędnicy Fed poczują, że gospodarka nie będzie w stanie go wytrzymać. Ponieważ wskaźniki infekcji na Covid-19 zaczynają ponownie rosnąć, głównymi celami rządów jest osiągnięcie wyższej trwałości szczepionek oraz zaszczepienie jak największej liczby osób.

Rynki w Azji zanotowały kolejną przyzwoitą sesję, ale bardziej optymistyczny ton nie zmienia faktu, że niewiele się zmieniło w ciągu ostatnich kilku dni.

EURUSD – kontynuuje ruch wzrostowy z wsparcia na 1,1660, przebicie przez 1,1720 otworzy drogę do 1,1830.

GBPUSD – powrócił do obszaru 1,3725, z którego w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy ruch spadkowy, wyjście ponad 1,3730 będzie oznaczać powrót w okolice 1,3800.

EURGBP – po reakcji na 0,8600, spadł poniżej 0,8580, aktualnie kluczowym wsparciem jest 0,8530, które musi się utrzymać, aby kontynuować obecny ruch wzrostowy. Zejście poniżej 0,8520 będzie sygnalizować dalsze spadki do 0,8480.

USDJPY – pozostaje pomiędzy oporem na 110,20, a wsparciem z okolic 109,10. Musimy zobaczyć przełamanie jednego z tych poziomów, aby określić dalszy ruch tej pary walutowej.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 14 punktów wyżej, na poziomie 7123.

DAX – oczekuje się otwarcia 38 punktów wyżej, na poziomie 15890.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6703.



