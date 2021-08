Mowa Powella i odczyt PCE w centrum zainteresowania

Rynki akcji miały wczoraj trudną sesję, jeszcze przed wybuchami w regionie Kabulu, które przekreśliły jakąkolwiek możliwość zakończenia dnia na plusie. Zarówno giełdy europejskie, jak i amerykańskie, zakończyły dzień na minusie po jastrzębich komentarzach takich osób jak Bullard i George, które wyprowadziły rynki z równowagi. Doniesienia o ofiarach z Afganistanu potęgowały kiepski nastrój.

Dzisiejsze otwarcie w Europie może być spokojne z powodu trwającego spotkania w Jackson Hole i nadchodzącego przemówienia prezesa Fed, Jerome'a Powella. Podjęta w zeszły piątek decyzja o odbyciu posiedzenia drogą internetową wydaje się być cichym przyznaniem Rezerwy Federalnej, że wzrost zakażeń wariantem delta ciągle jest zagrożeniem dla ożywienia gospodarczego w USA. Liczba przypadków może dodatkowo rosnąć po powrocie uczniów do szkół w przyszłym miesiącu. Wczoraj usłyszeliśmy od prezesa Fed z St. Louis, Jamesa Bullarda i prezes Fed Kansas City, Esther George, że nadszedł czas, aby ograniczyć program skupu aktywów, z myślą o jego całkowitym zakończeniu w przyszłym roku. Wydaje się, że wśród wielu urzędników Fed pojawia się coraz większe zaniepokojenie presją inflacyjną, która może wymagać pewnego ograniczenia. Jesteśmy już na poziomie 3,5% z ryzykiem, że ta wartość może ponownie wzrosnąć po dzisiejszych popołudniowych danych za lipiec. Mając to na uwadze, przemówienie Powella może pomóc wyznaczyć termin podjęcia jakichkolwiek decyzji, które prawdopodobnie będą zależeć od raportu o płacach z przyszłego tygodnia. Bank Korei podniósł wczoraj stopy procentowe z powodu obaw, że zbyt niskie mogą zachęcić inwestorów do nadmiernego lewarowania, które może być większym zagrożeniem niż wzrost przypadków wariantu delta. Powell będzie musiał się odnieść do stanu gospodarki z grudnia, kiedy bezrobocie wynosiło 6,7%. Obecnie jest na poziomie 5,4% i może dalej spadać w przyszłym tygodniu. Byłoby zaskakujące, gdyby Fed nie zaczął ograniczać programu luzowania ilościowego, biorąc pod uwagę poprawę z ostatnich 9 miesięcy.

Przed wystąpieniem Powella zobaczymy aktualnie mało znaczące dane gospodarcze z USA w postaci wydatków i dochodów osobistych, a także najnowszych danych o inflacji bazowej PCE za lipiec. Dodatkowo pojawią się ostateczne wyniki badania zaufania z Uniwersytetu Michigan. W czerwcu obserwowaliśmy przyzwoite odbicie wydatków osobistych o 1%, znacznie powyżej oczekiwań, chociaż dochody osobiste pozostały dość słabe po silnych wzrostach z marca. Oczekuje się, że lipcowe wydatki osobiste pozostaną dość odporne i wzrosną o 0,4%, jednak dochody pozostaną z tyłu, co może być problematyczne zwłaszcza przy inflacji bazowej na najwyższym poziomie od 30 lat. Plusem jest to, że liczba miejsc pracy nadal zmierza we właściwym kierunku, co oznacza, że musimy jedynie zobaczyć wzrost po stronie dochodów. Bazowy wskaźnik PCE jest preferowaną miarą inflacji Rezerwy Federalnej i od kilku miesięcy wykazuje tendencję wzrostową, a w ciągu 8 miesięcy wzrósł ponad dwukrotnie w odniesieniu do poziomu z końca ubiegłego roku, kiedy wynosił 1,5%. Obecne szacunki są na poziomie 3,6%, co zachęca do rozmów na temat terminu zmian stóp procentowych.

EURUSD – nie potrafi wzrosnąć powyżej szczytu z tego tygodnia, 1,1720 pozostaje kluczowym wsparciem, a zejście poniżej 1,1700 otworzy drogę do 1,1660

GBPUSD – reakcja spadkowa wywołana przez 1,3760 może spowodować powrót do 1,3680, a następnie minimów z zeszłego tygodnia.

EURGBP – porusza się w kierunku maksimów na poziomie 0,8595, ruch przez obszar 0,8600 pozwoli na kontynuację wzrostów do 0,8640.

USDJPY – nadal oscyluje w pobliżu 110,20, jego wsparcie znajduje się w na dołkach z zeszłego tygodnia w okolicy 109,10. Dopiero wybicie jednego z tych poziomów będzie informacją, w którym kierunku pójdzie.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7125.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 15773.

CAC40 – możliwe otwarcie 7 punktów niżej, na poziomie 6659.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.