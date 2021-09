Metale szlachetne – wielkie rozczarowanie - czy to dobry znak?

O d szczytu z połowy maja br. kwotowany przez CMC Markets Indeks Metali Szlachetnych stracił na wartości ponad 18 %, a tym samym można powiedzieć, że budowana przez część rynku retoryka dotycząca atrakcyjności metali szlachetnych jako zabezpieczenia przed „psuciem pieniądza” czy też przed szalejącą inflacją póki co okazała się chybiona.

Można zakładać, że istotne spadki metali szlachetnych, choć różne w zależności od metalu, spowodowały już frustrację wśród posiadających je inwestorów i być może moment uruchomienia przez nich rzeczywistych czy mentalnych stop lossów jest już blisko. Taka faza rynku jest ciekawa, gdyż często poprzedza istotne punkty zwrotne tym bardziej, że sprzyja temu układ dominujących cykli oraz stosunkowa bliskość dość szerokich stref wsparcia. Zobaczmy zatem co widać na konkretnych wykresach.

Indeks Metali Szlachetnych

Kurs przytoczonego na wstępie indeksu na początku obecnego tygodnia wybił się dołem z budującej się przez ok. miesiąc struktury korekcyjnej czym otworzył sobie drogę do kontynuacji spadków.

Jak widać na powyższym wykresie zbliżamy się już do klasycznej strefy wsparć (1454-1363), która niemal idealnie pokrywa się ze strefą tworzoną przez dwa ważne zniesienia Fibonacciego wyznaczane z fali wzrostowej budującej się od marca 2020 do maja 2021. Dodatkowo, wskaźniki impetu pokazują dość wyraźne wyprzedanie tego rynku, co w przypadku testu wsparć jest często istotnym, wstępnym sygnałem zbliżającego się przesilenia. Wygląda więc na to, że minorowe nastroje dotyczące tego segmentu rynku towarowego pojawiają się w momencie ważnym z punktu widzenia analizy trendu. Jak wynika z mojego doświadczenia taki układ często poprzedza mniej lub bardziej istotny punkt zwrotny.

Złoto

Złoto było w ostatnim czasie relatywnie najsilniejszym z głównych metali szlachetnych, choć jego zmienność w obrębie ostatniego trendy bywała ekstremalnie duża. Omawiany metal miał swój szczyt w sierpniu 2020 roku i od tego czasu na jego wykresie tworzy się rozbudowana struktura korekcyjna.

Niezależnie jaki kształt przybierze ta jak zakładam średnioterminowa korekta, trudno ją na obecnym etapie uznać za zakończoną. Jeśli założymy, że ta korekta będzie tzw. podwójnym zygzakiem, to przy zachowaniu równości fal zejście np. do okolic 1525 USD/ozt byłoby teoretycznie możliwe. Jak widać na powyższym wykresie poziom ten stanowi dolne ograniczenie dość szerokiej strefy wsparć rozpoczynającej się na 1640 USD i moim zdaniem w tej strefie „książkowo” można szukać sygnałów zakończenia trwających już ponad rok spadków. Po drodze mamy dość istotne wsparcie znajdujące się na 1710 USD (wewnętrzna linia średnioterminowego kanału spadkowego) i test tego poziomu pokaże jak silny czy też słaby jest omawiany rynek. Co musiałby się zdarzyć aby ten dość pesymistyczny wariant stał się nieaktualny ? Moim zdaniem rynek musiałby zawrócić i sięgnąć okolic 1825 USD/ozt, gdzie obecnie usytuowane są ważne, prezentowane na powyższym wykresie opory.

Srebro

Wykres notowań srebra przypomina to co widzieliśmy na Indeksie Metali Szlachetnych, a tym samym wnioski techniczna są dość mocno zbieżne.

Główna strefa wsparć rozciąga się tutaj między 21,70 a 18,90 USD/ozt i wydaje się, że w jej obrębie można szukać sygnałów zakończenia budującej się od sierpnia minionego roku średnioterminowej struktury korekcyjnej. Najbliższym oporem jest górne ograniczenie prezentowanego kanału spadkowego (okolice 23,70) i już samo zbliżenie do tej linii w przyszłości może być wstępnym sygnałem zmiany sentymentu względem tego rynku.

Platyna

To najsłabszy w ostatnich miesiącach metal szlachetny, a jego kurs od szczytu z lutego br. zniżkował już o ok. 30%.

Jak widać na powyższym wykresie zbliżamy się obecnie do ważnej strefy wsparć rozciągającej się między 897 a 789 USD/ozt, czemu towarzyszą wyraźne, pozytywne dywergencje oraz wypełnianie struktury spadkowej. Ze względu na obraz techniczny wydaje się, że Platyna może być tym metalem, na którym najszybciej zobaczymy zmianę sentymentu, choć nie oznacza to, że test ww. strefy wsparć jest niemożliwy.

Podsumowanie

Metale szlachetne to ten segment rynku towarowego, który na przestrzeni ostatnich kilku czy nawet kilkunastu miesięcy odznaczał się słabością względem rozpędzonego w dynamicznej hossie rynku towarowego. Obserwując notowania jego głównych składników, ale również widząc czy czytając o słabnącym sentymencie inwestorów można się zastanawiać czy aby końcowe miesiące obecnego roku nie przyniosą odwrócenia trendu w tym segmencie rynku. Za takim scenariuszem przemawia pokazany w powyższej analizie techniczny obraz poszczególnych instrumentów ale również układ długo i średnioterminowych cykli, które np. na srebrze czy złocie powinny w ostatnich miesiącach obecnego roku osiągnąć swoje minima.



