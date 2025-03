Przed ostatnią sesją miesiąca na Wall Street, wszystko wskazuje na to, że bieżący miesiąc zakończy się przewagą strony podażowej. US 30 od czterech miesięcy pozostaje w trendzie bocznym. Na wykresie miesięcznym US 30, US SPX 500 i US NASDAQ 100 straszy długi górny cień. US Small Cap 2000 właśnie wyszedł dołem z kanału wzrostowego. Czy to zapowiedź korekty na amerykańskiej giełdzie?

Burzliwe zmiany w polityce, potencjalna wojna handlowa i wysokie ceny akcji sprawiły, że niektórzy inwestorzy są pesymistycznie nastawieni do 2025 r. Zgodnie z najnowszym badaniem American Association of Individual Investors zakończonym 12 lutego, niedźwiedzie nastawienie wśród indywidualnych inwestorów osiągnęło 47,3%. To najwyższy poziom od listopada 2023 r. Niepohamowany optymizm, który panował przez większą część ostatnich dwóch lat, został przyćmiony przez groźby wojny handlowej, wstrząsy regulacyjne, uporczywą inflację i malejące oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych. Inwestorzy nie zniechęcili się całkowicie do rynku, nieustanny wysyp nagłówków sprawił, że niektórzy są mniej pewni, w jakim kierunku zmierzają akcje. Niektórzy inwestorzy wycofują pieniądze z akcji. W styczniu odpływy z amerykańskich funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF przewyższyły wpływy o prawie 11 miliardów dolarów. Jeszcze w grudniu fundusze te odnotowały napływy netto w wysokości 62,8 miliarda dolarów. Wśród czynników psujących nastrój są szybko znikające szanse na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Inwestorzy wyceniają jedna lub maksymalnie dwie obniżki stówp procentowych.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 28.02.2025

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Po wtorkowej sesji, podczas której na europejskich parkietach powróciły nastroje, wczorajszy handel zakończył się solidnymi spadkami. Czyżby na Starym Kontynencie było coraz mniej optymistów? Poza FTSE100 (-0,28%), wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,46% (Stoxx 600 i IBEX 35) do 1,07% (Dax).

Za oceanem wciąż widoczna jest niepewność, co widać było podczas wczorajszej sesji. Od początku tego tygodnia widać słabość popytu. Przez ⅔ notowań niewiele się działo i wtedy to do akcji wkroczyły niedźwiedzie zatapiając wszystkie indeksy. Dow Jones Industrial Average stracił 0,045%, S&P500 spadł o 1,59%. Nasdaq Composite, który zakończył dzień spadkiem o 2,78%.

W Azji ucieczka od akcji.

Na rynkach Azji i Pacyfiku zagościła dziś wyprzedaż w ślad za solidnymi spadkami na Wall Street. Giełdy chińskie spadają gdy Trump zapowiada kolejne 10% ceł na import z Chin. Indeks giełdy w Tokio spada o 2,88%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,16%. Południowokoreański KOSPI traci 3,26%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-2,44%), Szanghaj (-1,07%), Sensex (-1,32%), Singapur (-0,75%). Asia Dow w dół o 2,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Pogorszenie sentymentu na globalnych parkietach ma swoje odbicie nad Wisłą, a to zapoczątkowało w ubiegłym tygodniu korektę. W ciągu ostatnich dwóch dni WIG20 odrobił połowę straty, jednak wczorajsza sesja może świadczyć o chęci realizacji tegorocznych zysków, które mogą usatysfakcjonować nawet najbardziej byczo nastawionych graczy. Do południa widać jeszcze było próby utrzymanie się nad kreską, jednak pogorszenie sentymentu na europejskich parkietach zepchnęło benchmark na czerwone terytorium i już do końca sesji WIG20 zsuwał się coraz niżej. WIG20 ostatecznie zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań.

Patrząc technicznie na obraz rynku, indeks WIG20 od listopadowego dołka pozostaje w trendzie wzrostowym, jednak można odnieść wrażenie, że rynki są mocno przegrzane i należy liczyć się korektą. Na chwile obecną WIG20 zmaga się z poziomem 2600 pkt. Jeśli korekta rozpoczęta w ubiegłym tygodniu ma się pogłębić, kolejnym celem będzie test wsparcia w okolicy 2450 pkt.

Z grona blue tylko PKN Orlen mógł pochwalić się zyskiem 1,83%. Reszta spółek z indeksu zaświeciła czerwienią. Największa przecena dotknęła Allegro, którego akcje spadły o 4,14%. Siedem spółek zostało przecenione o ponad 2%

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,91 mld zł. WIG stracił 0,95%. Indeks blue chipów stracił 1,16%. WIG20fut spadł o 1,29% osiągając na zamknięciu wartość 2593 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,53%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,23%.

Od wczoraj złoty traci do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,16.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,30.



