Kryzys zdrowotny w Wielkiej Brytanii uderza w sentyment rynkowy i funta

W zeszłym tygodniu głównym rozgrywającym na rynkach była polityka, gdy w centrum uwagi znalazły się rozmowy handlowe między Wielką Brytanią a UE oraz dyskusje na temat pakietu stymulacyjnego w USA. Na froncie brytyjsko-europejskim pojawiły się jednak nowe niepokoje, które w niewielkim stopniu wpłynęły na nastroje, stąd FTSE 100 i główne indeksy w Europie kontynentalnej nieco straciły w piątek na wartości. Brak pakietu pomocy w USA spowodował z kolei, że akcje wycofały się z ostatnich rekordowych poziomów. Wczoraj wieczorem przywódca większości w Senacie USA, Mitch McConnell, powiedział, że osiągnięto porozumienie i ustalono pakiet warty około 900 miliardów dolarów. Nancy Pelosi z Demokratów poinformowała, że spisanie umowy zajmie trochę czasu.

Amerykańskie kontrakty terminowe na indeksy początkowo notowały wzrosty, jednak szybko zostały one zniweczone przez obawy o kryzys zdrowotny i wzrost liczby przypadków w Korei Południowej i Niemczech. Wielka Brytania została praktycznie odizolowana z powodu sytuacji w tym kraju. Londyn i duże połacie południowo-wschodniej Anglii weszły na poziom 4 obostrzeń. Rząd Szkocji odradza wjeżdżanie do kraju, podczas gdy Walia zaostrzyła ograniczenia. Rosnące liczby przypadków nowego szczepu Covid-19 przyniosły nowe ośrodki zachorowań. Ze względu na niepokojącą sytuację zdrowotną kilka krajów europejskich zakazało lotów z Wielkiej Brytanii - choć niektóre będą trwać tylko przez 48 godzin. Francja zakazała również przewozu ładunków obsługiwanych przez ludzi, co prawdopodobnie spowoduje chaos w portach. Chociaż pierwotnie jako ostateczny termin rozmów handlowych między Wielką Brytanią a UE wskazywano wczorajszy dzień, różnice nadal pozostają, a dyskusje będą kontynuowane dzisiaj. Biorąc pod uwagę jak negocjacje toczyły się do tej pory, nie było to żadnym zaskoczeniem. Dzieje się to w czasie, gdy wiele krajów w Europie kontynentalnej walczy by utrzymać kontrolę nad sytuacją. Wiele z nich przedłużyło obostrzenia do połowy stycznia. W centrum uwagi może być dzisiaj sektor lotniczy. Rząd brytyjski przyznał, że ograniczenia poziomu 4 mogą obowiązywać do Wielkanocy 2021 r. Oczekuje się, że europejskie rynki akcji otworzą się niżej. Spada również funt szterling.

Coraz więcej wskazuje na to, że ożywienie gospodarcze w USA traci moc. Początkowy raport dotyczący liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrósł z 862 000 do 885 000, co jest najwyższym wynikiem od połowy października. Poza tym indeks przemysłu Philly Fed spadł z 26,2 w listopadzie do 11,1 w grudniu. W zeszłym tygodniu Rezerwa Federalna powtórzyła, że będzie nadal dokonywać miesięcznych zakupów aktywów o wartości co najmniej 120 miliardów dolarów, dopóki nie nastąpi znaczące ożywienie w gospodarce, ale jednocześnie pojawiły się wezwania do stworzenia solidnego pakietu bodźców fiskalnych. Niemieckie badanie koniunktury IFO za grudzień poprawiło się do 92,1. Wydaje się dziwne, że nastroje wzrosły, gdy niemiecki rząd ogłosił przedłużenie obostrzeń do połowy stycznia. Możliwe, że badanie zostało przeprowadzone przed ogłoszeniem nowych ograniczeń.

Złoto zyskało w zeszłym tygodniu dzięki osłabieniu dolara. W ostatnich miesiącach istnieje odwrotna zależność między tymi dwoma aktywami. Pod koniec ubiegłego tygodnia surowiec osiągnął najwyższy poziom od połowy listopada. Inne metale, takie jak platyna, pallad i miedź cieszą się ostatnio pozytywnym trendem. Miedź osiągnęła w piątek najwyższy poziom od siedmiu lat. Z kolei ropa dotarła do najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Surowce cieszą się ostatnio dużym popytem z powodu nadziei na bodziec z USA.

O 12:00 zostanie opublikowany raport ze sprzedaży CBI z Wlk. Brytanii za grudzień. Oczekiwania wskazują na odczyt na poziomie 3, co oznaczałoby dużą poprawę w porównaniu z -25 w listopadzie. Anglia pozostaje w lockdownie od miesiąca, a inne części Wielkiej Brytanii są pod surowymi restrykcjami, tymczasem ekonomiści wyraźnie przewidują duże odbicie w aktywności. Warto zauważyć, że piątkowy raport sprzedaży w Wielkiej Brytanii za listopad wykazał spadek o 3,8%, podczas gdy konsensus szacowany był na -4%. To najgorszy odczyt od kwietnia. Aktualizacja odnośnie zamówień przemysłowych CBI w grudniu wyniosła -25, to najwyższy poziom od lutego. Odczyt był słaby, ale wskazuje na poprawę perspektyw.

EURUSD – para pozostaje w trendzie wzrostowym od listopada i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1902, tendencja powinna się utrzymać. Poziom 1,2300 powinien stanowić opór. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,1800.

GBPUSD – od końca września pozostajemy w ruchu wzrostowym i jeżeli ta tendencja utrzyma się, celem może być 1,3608. Odreagowanie może wyhamować na wsparciu przy 1,3204, gdzie znajduje się 50-dniowa MA, a przełamanie tej strefy powinno skierować kurs na 1,3000.

EURGBP – para poruszała się w górę od końca listopada i dopóki utrzymuje się powyżej 200-dniowej MA przy 0,8989, wzrosty mogą być kontynuowane Poziom 0,9291 jest oporem. Przełamanie poniżej 0,8989 może skierować kurs na 0,8864.

USDJPY – wciąż znajdujemy się w szerszym trendzie spadkowym i jeśli tendencja ta utrzyma się, wsparciem może być poziom 102,00. Odbicie może dotrzeć do 50-dniowej MA przy 104,45.

FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 60 punktów do 6,468

DAX 30 - oczekiwany spadek na otwarcie o 126 punktów do 13,504

CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 79 punktów do 5,448



