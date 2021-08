Kryptowaluty ponownie pod lupą

Według niedawnego raportu opublikowanego przez Bloomberga, amerykański rząd planuje wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących firm i osób zajmujących się cyfrowymi aktywami. Proponowane nowe prawo podatkowe wymagałoby od inwestorów zgłaszania swoich transakcji w kryptowalutach o wartości ponad 10 000 USD do International Revenue Service (IRS). Dzięki nowym podatkom rząd chce uzyskać 28 mld dolarów na remont infrastruktury transportowej i elektrycznej kraju.



Chiny całkowicie zakazały wydobycia BTC w większości regionów kraju, a 16 czerwca rząd usunął strony giełd kryptowalut z wyników wyszukiwania w sieci. Co więcej, giełda instrumentów pochodnych Huobi zaczęła ograniczać handel z użyciem dźwigni i blokować nowych użytkowników. Chiński zakaz wydobywania bitcoinów i transakcji opartych na BTC mógł doprowadzić do pewnych tymczasowych problemów i negatywnego wpływu na cenę, ale wszystko wskazuje na to, że rynek już sobie poradził z tymi trudnościami. Hash rate po spadkach do najniższego poziomu od dwóch lat (85 mln TH/s) ponownie wzrósł powyżej 100 mln TH/s dzięki przeniesieniu większości kopalni do Kazachstanu, Kanady i USA.



Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podpisał ustawę o usługach płatniczych, która pozwala na emisję cyfrowej waluty banku centralnego. Informację potwierdzono już na oficjalnej stronie państwa. Działania Ukrainy wpisują się w szerszy trend, jaki zachodzi w świecie ekonomii i polityki. Podobnie jak Ukraina CDBC mają wyemitować również Chiny, Unia Europejska oraz wiele innych krajów.

W poniedziałek, 2 sierpnia, policja Korei Południowej wznowiła śledztwo w sprawie platformy Bithumb. Wiadomość pojawiła się miesiąc po tym, jak w lipcu organy regulacyjne Hongkongu oskarżyły kierownictwo firmy Bithumb o oszustwo i przekazanie kryptowalut o wartości 6 mld dolarów do prywatnego portfela.



Według raportu firmy PayPal za drugi kwartał, jego system bardzo dobrze poradził sobie z handlem kryptowalutami. Dyrektor generalny Dan Schulman stwierdził, że Wielka Brytania prawdopodobnie będzie kolejnym krajem, w którym firma zaoferuje swoje usługi pomagające w handlu cyfrowymi walutami.



Bitcoin po wzroście do okolic 42,5 tys. USD zszedł poniżej ostatniego dołka przed szczytem, co jest sygnałem świadczącym o dalszych spadkach. Najbliższe wsparcie obecnie znajduje się w okolicy 36,5 tys. USD.



Ethereum zdołało się utrzymać powyżej wsparcia na 2440 USD, ale poziom był wielokrotnie testowany, co znacznie zmniejsza jego znaczenie. Spadki mogą się zatrzymać na 2320 USD, a potencjalne wzrosty mogą dotrzeć do pierwszej korekty w ruchu spadkowym na 2630 USD, albo ostatniego szczytu na równym poziomie 2700 USD.



Bitcoin Cash utrzymuje się w pobliżu poziomów z poprzedniego tygodnia, najbliższe znaczące poziomy to wsparcie na 515 USD oraz oporowe 540 USD.



Ripple skierował się w stronę oporu, który 28 lipca został rozbity jedną świecą. Ważne poziomy dla tej kryptowaluty powinny być w pobliżu 0,74 i 0,66 USD.



Litecoin załamuje swój trend wzrostowy na interwale czterogodzinnym, o potencjalnym zatrzymaniu spadków będzie świadczyć wzrost powyżej 146 USD. Aktualnie LTC kieruje się w stronę wsparcia na 135 USD, jego rozbicie pozwoli kontynuować ruchu do 127 USD.



Dash zszedł poniżej wsparcia na 154 USD, kolejne znajduje się na 148 USD. W momencie pisania komentarza przeważa podaż.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.