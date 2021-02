Kryptowalutowe miasto na pustyni

Dyrektor generalny Blockchains – Jeffrey Berns powiedział, że zwrócił się do władz stanu Nevada o pozwolenie na utworzenie lokalnego samorządu, który miałby powierzchnię 67000 akrów, w hrabstwie Storey. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi, przedsiębiorstwo będzie mogło zacząć działać jako „strefa innowacji”, w której mogłoby nakładać podatki i tworzyć własne sądy. Kolejnym krokiem byłoby włączenie możliwości płatności w cyfrowej walucie oraz prowadzenie rejestrów na blockchainie na jego terenie.

Firma Mastercard chce obsługiwać rozliczenia dokonywane za pomocą kryptowalut. Nie wiemy, czy jedną z obsługiwanych kryptowalut będzie Bitcoin, gdyż waluty mają zostać dobierane na bazie dokumentu „Principles for Blockchain Partnerships”. Dla zarządu Mastercard kryptowaluty powinny charakteryzować się wysokim poziomem ochrony konsumentów, zgodnością z przepisami KYC, przestrzeganiem lokalnych przepisów i regulacji oraz stabilnością kursową.

Amazon ma w planach wdrożenie nowego systemu płatności cyfrowych „Digital and Emerging Payments (DEP)”. Amazon nie określił rodzaju cyfrowej waluty, którą chce obsługiwać, ale już w 2017 roku zakupił trzy domeny związane z kryptowalutami – amazoncryptocurrency.com, amazonethereum.com i amazoncryptocurrencies.com. Możliwe, że zamierza użyć jednej z nich.

Kenijska waluta narodowa znajduje się w trendzie spadkowym od kilkudziesięciu lat, a od 2010 roku straciła prawie 50% swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Prezes banku centralnego Kenii, Patrick Njoroge, zaproponował bardzo odważny plan rozwiązania tego problemu – zmianę waluty bazowej na Bitcoina. Jeżeli władze zgodzą się na to posunięcie, Kenia może zostać pierwszym krajem opartym na kryptowalutach.

Hayden Adams, dyrektor generalny Uniswap, pochwalił się, że jego platforma stała się pierwszą zdecentralizowaną giełdą, która przetworzyła ponad 100 miliardów dolarów w transakcjach. Zaprezentowany wykres pokazuje szczególnie gwałtowny rozwój Uniswap od połowy 2020 roku, kiedy to rozpoczęła się pierwsza hossa na rynku DeFi.

Z oficjalnego komunikatu wydanego przez Chiliz wynika, że na platformie Socios.com pojawią się tokeny kibica ACM – należące do A.C. Milan. Osoby nabywające ten token będą miały prawo do podejmowania decyzji, które w mniejszym stopniu będą wpływać na klub sportowy oraz będą mieć możliwość brania udziału w różnorodnych konkursach.

Bitcoin zmniejsza tempo swojego wzrostu. Możliwy spadek po osiągnięciu poziomu psychologicznego 50000 USD lub w niewielkiej odległości ponad nim.

Ethereum kilkukrotnie nie potrafił wybić wartości 1830 USD, aktualnie ponownie zbliżamy się do tego poziomu cenowego. W razie wzrostu ponad tę wartość kolejne opory powinny się pojawić na wysokości 1850 i 1870 USD.

Bitcoin Cash po bardzo silnych wzrostach z ostatniego tygodnia oscyluje wokół wartości 710 USD. Najbliższe wsparcie mamy w okolicy 700 USD, a opór 720 USD.

Ripple po osiągnięciu wartości 0,63 USD spada do okolic 0,52 USD. W razie ponownych wzrostów tym razem powinniśmy zwrócić uwagę na okolice 0,65 - 0,66 USD.

Litecoin po osiągnięciu poziomu cenowego 230 USD spada do okolic 190 USD. Aktualnie powracamy ponad 220 USD.

Dash w ostatnim tygodniu wzrósł o ponad 50% swojej wartości. W tym momencie jesteśmy na oporze 260 USD, kolejnymi znaczącymi poziomami mogą być: wsparcie na 246 USD i opór z 266 USD.



