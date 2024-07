Wczorajszy niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI uruchomił lawinę. Wyprzedawano akcje ulubionych przez inwestorów 10 spółek, które ciągnęły S&P500 i Nasdaq 100 na nowe maksima. W zamian za to inwestorzy rzucili się na kupno małych, ale dobrze prosperujących spółek. W obliczu zbliżającego się terminu cięcia stóp przez Fed, to małe spółki indeksu Russell 2000 (3,57%) mogą być na celownikach funduszy, bowiem niższe koszty finansowania zewnętrznego poprawią ich wyniki finansowe.

Prawdziwe tsunami przeszło przez rynek długu. Rentowności obligacji drastycznie spadły. Rentowność 10-letnich papierów rządu USA spadła z 4,3% do 4,17%. O piętnaście punktów bazowych spadły rentowności dwuletnich obligacji.

Pod presją znalazł się dolar, który stracił do wszystkich głównych walut. EURUSD dotarł do oporu w okolicach 1,09. Jednak największa zagadką było skokowe umocnienie jena, który z poziomu 161,7 spadł do 157,4. Pytania o ten 400-pipsowy zjazd, oficjele BoJ i Minister Finansów Japonii, skwitowali milczeniem.

Po rozczarowujących inwestorów wynikach kwartalnych PepsiCo i Delta Airlines dziś należy się spodziewać dobrych wyników sektora bankowego: Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo oraz BNY Mellon.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Podobnie jak w środę, wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu zakończył się solidnymi wzrostami na wszystkich głównych parkietach. Jednak zmienne nastroje na giełdach na razie nie określają kierunku i trzeba cierpliwie poczekać, aż sytuacja się wyklaruje. W powietrzu czuć widmo głębszej korekty, podobnej do tej jaka doznał CAC40, ale o tym przekonamy się podczas następnych dni. Od początku handlu, wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na północ i ostatecznie wzrosły od 0,03% (FTSE MIB) do ponad 89% (IBEX 35).

Na Wall Street o wszystkim zadecydował odczyt inflacji. Jedynie Dow Jones wzrósł o symboliczne 0,08%. Za to wyprzedaż dotknęłą spółki najbadziej lubiane w ostatnim czasie. S&P500 stracił 0,88%, a Nasdaq Composite spadł o 1,95%. Niewątpliwie odczyt inflacji ucieszył tych inwestorów, którzy skupieni są na małych spółkach. Perspektywa cięcia stóp procentowych sprawia, że firmy nie będą już tak obciążone wysokimi kosztami zewnętrznymi. Russell 2000 wystrzelił o 3,57%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach w ślad za sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio z historycznych szczytów cofnął się o 2,26%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,83%. Południowokoreański KOSPI traci 1,5%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,15%), Szanghaj (-0,11%), Singapur (0,74%), Sensex (0,67%). Indeks Asia Dow w dół o 0,65%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. Tak było i wczoraj. Po czerwonej środzie czwartek zaświeciła zielenią, a handel można podzielić na dwa etapy. Po wzrostowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 do południa oba benchmarki poruszały się w niewielkiej zmienności. Za to w drugiej części dnia do akcji wkroczyły byki rozpoczynając marsz na północ, a dodatkową motywacją do kupna akcji był odczyt inflacji w USA. WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości dziennego zakresu wahań. Niemniej to podbicie nic nie zmieniło o obrazie rynku. Najważniejszym aspektem handlu dla WIG20 jest skuteczna obrona wsparcia usytuowanego w okolicach 2520 punktów. Jak na razie widmo ewentualnej korekty pozostaje w grze, ale do tego potrzeba spadku poniżej wspomnianego wsparcia. Patrząc w nieco szerszej perspektywie, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt, od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym nasz parkiet radzi sobie całkiem dobrze. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach, czy już teraz zwietrzyły okazję do kupna akcji. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja bieżącego roku.

Z grona blue chipów 16 spółek zameldowały się na plusie. Liderem wzrostów było Allegro, zyskując 2,35%. Po czerwonej stronie rynku znalazły się akcje JSW przecenione o 4%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 867 mln zł. WIG zyskał 0,76%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,04%. WIG20fut zyskał 0,84%, osiągając na zamknięciu wartość 2526 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,15%. Na tym tle słabiej wypadły maluchy. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,35%.

Złoty pozostaje silny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,06.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,38.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.