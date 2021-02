Korelacja cen kart graficznych z kryptowalutami

W ostatnich miesiącach można było zaobserwować wysoką korelację pomiędzy ceną kryptowalut, a ceną kart graficznych. W związku z ogromnymi wzrostami cen walut cyfrowych, górnicy zaczęli masowo wykupywać GPU, a w konsekwencji, wszystkie karty graficzne zdolne do wydobywania tokenów nawet kilkukrotnie zwiększyły swoją wartość. Sytuacja ta postawiła firmę Nvidia w nieciekawej pozycji. Twórcy spodziewają się, że nie będą w stanie zaspokoić popytu na swój produkt, który zamiast do graczy trafia do górników. W najbliższych dniach Nvidia ma wydać nowe sterowniki do RTX 3060 zaprojektowane tak, aby ograniczały działanie algorytmów wydobywania kryptowaluty Ethereum oraz hash rate. Wydobycie na karcie RTX 3060 powinno zmniejszyć się o około 50%. Jednocześnie, Nvidia wprowadza nową linię procesorów zaprojektowanych specjalnie do profesjonalnego wydobywania Ethereum, nazwaną NVIDIA CMP.

Naukowcy Uniwersytetu Cambridge oszacowali, że sieć Bitcoina zużywa ponad 121 TWh prądu rocznie. Jest to więcej od Holandii, czy Argentyny. Według tych statystyk, konsumpcja energii elektrycznej sieci Bitcoin jest niewiele mniejsza od zużycia prądu w całej Polsce. Przy aktualnych warunkach nie ma szans na to, że ta liczba spadnie. Kurs BTC osiąga coraz wyższe ceny na giełdach, co stanowi zachętę dla górników, którzy będą próbować wykopać jeszcze więcej. Żeby zużycie energii się obniżyło, wartość BTC musiałaby znacząco się zmniejszyć.

Ostatnio coraz więcej firm zaczyna przyjmować kryptowaluty. MicroStrategy jest jedną z pierwszych firm, które zrozumiały, że BTC może być magazynem wartości i wiarygodną inwestycją. Od 2020 roku firma zaczęła intensywnie inwestować w największą cyfrową walutę, dokupując przy każdej okazji. W lutym spółka nabyła 295 bitcoinów, wartych około 10 milionów USD, aktualnie Microstrategy jest jednym z największych posiadaczy Bitcoinów na świecie. W jej portfelu znajduje się ponad 71000 BTC, o wartości około 3,4 miliarda USD.

Cena złota w stosunku do Bitcoina jest na rekordowo niskim poziomie i różnica między nimi ciągle się zmniejsza. 1 lipca 2020 r. kilogram złota kosztował 57093 USD, a do 4 sierpnia wzrosła do 65477 USD. W tym samym okresie cena Bitcoina zwiększyła się z 9145 do 12034 USD przez słabą pozycję głównej rezerwowej waluty świata. Inwestorzy poszukujący zabezpieczenia przed inflacją zainteresowali się zarówno złotem, jak i Bitcoinem. Od tego czasu cena złota utrzymuje się na tym samym poziomie, inaczej wygląda sytuacja w przypadku Bitcoina, którego wartość wzrosła prawie pięciokrotnie.

Trzecia edycja badania dotyczącego CBDC prowadzonego przez Bank Rozliczeń Międzynarodowych wykazała, że aż 86% państw chce jego wdrożenia. W krajach rozwijających się chodzi głównie o poszerzenie dostępu do usług finansowych, a reszta krajów wskazuje na efektywność, bezpieczeństwo oraz wydajność płatności.

Bitcoin, po wzroście do wartości ponad 58000 USD, wycofuje się do okolic 45000 USD. Aktualnie jest na oporze stawianym przez poziom psychologiczny 50000 USD. Prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów do osiągnięcia nowego szczytu na wysokości około 60000 USD, gdzie znacznie powinno zmniejszyć się tempo wzrostu tej kryptowaluty.

Ethereum po osiągnięciu wartości 2000 USD spada o prawie 30% swojej wartości, ale dzisiaj widzimy pierwszy wzrost wynoszący ponad 200 USD. Najbliższy opór znajduje się na wysokości 1670 USD, a wsparcie 1570 USD.

Bitcoin Cash również odnotował silny spadek wartości. Aktualnie oddala się od oporu z okolicy 553 USD. Najbliższe wsparcia na wysokości 525 i 515 USD.

Ripple w ostatnich dniach odnotował spadek o prawie 15% swojej wartości. Po zbliżeniu się do oporu stawianego przez poziom cenowy 0,50 USD, ponownie zaczyna ruch spadkowy. Najbliższe wsparcie może znaleźć się w okolicach 0,488 USD.

Litecoin, podobnie jak reszta kryptowalut, odnotowuje silny spadek swojej wartości. Dzisiaj jesteśmy na zielonym terytorium (0,8%), ale wszystko może się zmienić w trakcie dnia. Kryptowaluta szuka wsparcia na poziomie cenowym 180 USD. Najbliższe, kolejne znaczące poziomy cenowe to 175 i 185 USD.

Dash zaczął swój ruch spadkowy wcześniej od innych kryptowalut, ale jego wartość nie zaczęła wcześniej wzrastać. W ostatnim tygodniu odnotowaliśmy spadek wynoszący prawie 27%. Aktualnie jest na wsparciu z 235 USD, kolejne w okolicy 228 USD.



