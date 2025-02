Akcje spółek związanych z konopiami indyjskimi wzrosły dwa dni z rzędu, co przypisuje się pozytywnym wiadomościom z Senatu USA na temat reformy marihuany. Inwestorzy spekulują na temat korzystnych zmian po tym, jak senacka komisja omówiła złagodzenie ograniczeń bankowych dla firm związanych z konopiami, a Robert F. Kennedy Jr., znany ze swojego prokonopnego stanowiska, ma zostać zatwierdzony na stanowisko szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Wśród kanadyjskich firm, Aurora Cannabis odnotowała 18% wzrost po ogłoszeniu przychodów za trzeci kwartał w wysokości 61,6 mln USD, przewyższając oczekiwania analityków. Inne kanadyjskie spółki, takie jak Canopy Growth, Tilray Brands i Cronos Group, również zanotowały wzrosty. Amerykańskie akcje konopne miały mieszane wyniki; Verano Holdings i Green Thumb Industries odnotowały wzrosty, podczas gdy Curaleaf Holdings i Ayr Wellness spadły.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.02.2025

Aaron Klein z Brookings Institution zeznał przed Komisją Bankową Senatu, że obowiązek wypełniania raportów o podejrzanych działaniach dla kont firm konopnych zwiększa koszty dla konsumentów i instytucji finansowych. Kennedy jest postrzegany jako zwolennik konopi, ale nie wiadomo, czy będzie dążył do przeklasyfikowania marihuany na mniej restrykcyjną kategorię Schedule III. Wysiłki na rzecz otwarcia systemu bankowego dla firm konopnych, takie jak ustawy SAFER Banking i SAFE Banking, były wielokrotnie zatwierdzane przez Izbę Reprezentantów, ale nie doszło do ostatecznego głosowania w Senacie.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Kiedy kurz po straszeniu Meksyku i Kanady wysokimi taryfami celnymi opadł, od wtorku widać powrót w pełni uzasadnionego optymizmu. W grze pozostaje niewiadoma co do zapowiadanych ceł na Europę, ale po ostatnich doświadczeniach obawy te zniknęły. Dzień skończył się w wyśmienitych nastrojach. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły sesję na plusie zyskując od 1,21% (FTSE100) do 1,55% (IBEX 35).

Nieco mniej optymistycznie było na Wall Street, co nie znaczy że brakuje chętnych do kupowania akcji. Dow Jones spadł o 0,28%, S&P 500 zyskał 0,36%, a Nasdaq Composite zakończył sesję wzrostem o 0,51%.

W Azji mieszane nastroje po wzrostowej sesji

Na rynkach Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje. Dobrze radzą sobie chińskie giełdy. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,46%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,11%. Południowokoreański KOSPI traci 0,51%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,94%), Szanghaj (1,23%), Sensex (0,03%), Singapur (0,58%). Asia Dow w dół o 0,07%.

Podsumowanie sesji na GPW

Już bardziej byczo nie mogło być. Na parkiecie przy Książęcej dominacja popytu mogła zaskoczyć nawet najbardziej optymistyczne graczy. najważniejszym bodźcem był wyciek planów administracji Trumpa prowadzący do rozpoczęcia negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą co efekcie miałby doprowadzić do zakończenia wojny. Tezę tą poniekąd potwierdza wzrost rosyjskiego indeksu RTS o 2,55%. Po pięciu z rzędu wzrostowych tygodniach, wszystko wskazuje na to, że i ten tydzień będzie po myśli byczo nastawionych inwestorów. Prognozy mówiące, że WIG ma szansę na wzrost w tym roku o 20%, jak najbardziej mogą się zmaterializować, a przy sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym (zakończenie wojny na Ukrainie) nawet o 30%.

To był mecz do jednej bramki - tak określiliby to komentatorzy sportowi to co działo się w Warszawie. Po wysokim otwarciu, WIG20 przez całą sesję wspinał się na coraz to wyższe poziomy, a bezradne niedźwiedzi tylko mogły się przyglądać co wyczynia strona popytowa. Najważniejsze zadanie dla bykami - przebicie oporu na poziomie 2450 pkt. zostało wykonane. WIG20 ostatecznie zakończył dzień na maksimum dziennego zakresu wahań.

Z technicznego punktu widzenia, ostatnia fala wzrostowa jest większa niż największa korekta w dotychczasowym ruchu spadkowym obserwowanym od maja, co oznacza, że mamy do czynienia z overbalance i to powinno wystarczyć do dalszych wzrostów nawet na historyczne maksima, niemniej po tak dynamicznym wzroście można spodziewać się niewielkiej korekty.

Z grona blue chipów 18 spółek odnotowało zysk. Największy wzrost odnotował mBank zyskując 6,72%. O ponad 5% wzrosły akcje Budimexu i LPP. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się CD Projekt (-1,17%) i Dino (-0,46%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,6 mld zł. WIG zyskał 2,61%. Indeks blue chipów zyskał 2,74%. WIG20fut wzrósł o 2,83% osiągając na zamknięciu wartość 2475 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 2,75%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,21%.

PLN ustabilizował się po burzliwym poniedziałku

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,19.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,55.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.