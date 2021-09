Koniec tureckiego raju kryptowalutowego

PayPal poinformował, że wszyscy klienci z Wielkiej Brytanii od teraz mogą kupować, sprzedawać i przechowywać kryptowaluty za pośrednictwem swoich kont PayPal. To ogłoszenie jest kontynuacją i potwierdzeniem tweetów firmy z 23 sierpnia. Według informacji opublikowanej przez firmę, zniesiono również ograniczenia handlu w aplikacji, co może wskazywać na dalszą ekspansję w globalnej sferze kryptowalut.

W 2020 roku Turcja osiągnęła bardzo wysoki wskaźnik adopcji kryptowalut, statystyki wykazały, że kraj ten miał jedną z najwyższych ekspozycji na całym świecie. Przyczyną tak dużej popularności cyfrowych aktywów mogło być słabo uregulowane środowisko finansowe, w konsekwencji czego Turcja zyskała miano kraju przyjaznego kryptowalutom. W tym roku, nieuregulowany rynek kryptowalut znalazł się pod lupą, a rząd zaczął zaostrzać ograniczenia i wprowadzać reżim podatkowy. Tureckie Ministerstwo Skarbu i Finansów ponownie wyraziło obawy dotyczące kryptowalut oraz ogłosiło wspólne prace z kilkoma lokalnymi regulatorami nad kolejnymi projektami ustaw.

Minister finansów Korei Południowej, Hong Nam-Ki poinformował, że kodeks podatkowy dotyczący kryptowalut wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku, pomimo działań posłów z Partii Demokratycznej, którzy chcą opóźnić proces legislacyjny do 2023 r. Nowe prawo oznacza wprowadzenie 20-procentowego podatku od dochodu generowanego na kryptowalutowych transakcjach powyżej wartości 2100 USD.

Obecnie wydobycie BTC zużywa 101 TWh rocznie, czyli 0,45% światowej energii elektrycznej. Według Cambridge University sieć bitcoina zużywa więcej energii niż całe Filipiny, jednak jest to tylko 4,6% całkowitej energii zużywanej do klimatyzacji mieszkań na całym świecie. W dłuższej perspektywie intensywność emisji dwutlenku węgla przez wydobycie bitcoina spadnie, ponieważ rozwój odnawialnych źródeł energii trwa, a kraje dążą do dekarbonizacji swoich sieci energetycznych.

Bitcoin kontynuuje spadki, w trakcie poprzedniego tygodnia stracił ponad 12% swojej wartości powracając w okolice 40 tys. USD. Obecnie poziomy, które mogą wywołać reakcję rynku to oporowe 48,8 tys. USD oraz wsparcie z końca korekty prostej na 38800 USD.

Ethereum, podobnie jak BTC, odnotowało znaczne spadki wartości, tracąc ponad 18,5% w ostatnich 7 dni. Pomimo dzisiejszego wzrostu o 6,6% trend spadkowy pozostaje niezagrożony, a pierwszym sygnałem o jego potencjalnym zakończeniu będzie wzrost powyżej 3100 USD.

Bitcoin Cash, po powrocie do równego poziomu 500 USD, utworzył formację świecową harami na interwale czterogodzinnym, która zapowiada ruch wzrostowy. Najbliższy opór znajduje się na wysokości 550 USD.

Ripple zbliża się do ponownego testu oporu stawianego przez cenę 1 USD. Jego pokonanie otworzy drogę do 1,14 USD, a potencjalne spadki mogą się zatrzymać na wysokości 0,77 USD.

Litecoin zaczał tworzyć cienie poniżej ostatnich świec, które świadczą o pojawieniu się kupujących. Opory znajdują się na 160 USD i 185 USD a wsparcia mamy przy 145 USD i 136 USD.

Dash odnotował spadki o ponad 20% schodząc do wsparcia z 155 USD. Podobnie jak inne główne kryptowaluty znajduje się w ruchu korekcyjnym dla trendu spadkowego. O jego załamaniu może świadczyć wyjście powyżej 177 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.