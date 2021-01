Koniec rozmów handlowych EU-Wlk. Brytania w niedzielę, spotkanie liderów i następnie EBC

Amerykańskie rynki zakończyły wczoraj dzień na minusie, ponieważ prawodawcy w USA po raz kolejny prowadzili partyjne walki w temacie pakietu pomocowego. Przywódca większości w Senacie, Mitch McConnell, powiedział, że obie strony wciąż próbują znaleźć wyjście, czyniąc problem bardziej skomplikowanym niż jest. Rynki w Europie wydają się mniej zaniepokojone tym faktem, patrząc w przyszłość na wydarzenia w Brukseli i Frankfurcie.

Fakt, że premier Boris Johnson uznał, że warto udać się do Brukseli na kolację z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą Von Der Leyen, daje pewną nadzieję, że te zawiłe negocjacje przyniosą pozytywne rezultaty. Pytanie, czy to czy spotkanie przyniosło jakąś nową drogę do rozwiązania, którą można omówić na dzisiejszym szczycie UE, i czy może ono stanowić katalizator dla ram kontrowersyjnego tematu równych szans. Wczoraj niemiecka kanclerz, Angela Merkel, wyznaczyła granice ze strony Unii, mówiąc, że Bruksela zgodzi się na brak porozumienia, jeśli obie strony nie będą w stanie znaleźć sposobu na pokonanie tej kluczowej przeszkody. Coraz bardziej oczywiste staje się to, że chociaż istnieje akceptacja dla pewnego poziomu rozbieżności regulacyjnych, to najważniejszy jest mechanizm arbitrażowy, który służy do rozwiązywania wszelkich problemów oraz impasu i to na nim naprawdę należy skupić uwagę.

Obawa o brak porozumienia prawdopodobnie będzie głównym tematem europejskich banków centralnych, których przywódcy spotkają się dzisiaj, przy malejących możliwościach działania i narzędzi na dokonanie znaczącej zmiany w już istniejącej akomodacyjnej polityce pieniężnej. EBC już zwiększył rozmiar programu zakupu aktywów w pandemii z 750 mld euro do 1,35 bln euro, a także przedłużył go do połowy przyszłego roku podczas spotkania w czerwcu. W tamtym czasie powszechnie uważano, że to więcej niż potrzeba, jednak nie wystarcza to w bardzo realnej drugiej fali, która spowodowała kolejne blokady gospodarcze we Francji i Niemczech nałożone do listopada, a teraz przedłużona jest na przyszły rok. Zwiększyło to presję na EBC, który próbował wypełnić lukę, jeśli chodzi o brak wsparcia fiskalnego, przy czym opóźnienia w pakiecie fiskalnym UE prawdopodobnie przedłużą się do 2021 r. Chociaż EBC dokłada wszelkich starań, aby przekonać wszystkich, że jego zestaw narzędzi monetarnych wciąż daje mnóstwo możliwości, aby zaradzić recesji, wzrost wartości euro i osłabienie dolara amerykańskiego nie pomagają. Jest to problem dla banku, szczególnie biorąc pod uwagę opóźnienia w funduszu naprawczym. To co EBC mógłby zrobić, to przedłużyć PEPP o kolejne 6-12 miesięcy do 2022 r., przedłużyć QE i ewentualnie zwiększyć kwotę o 500 mld EUR, ale cokolwiek więcej poza tymi działaniami może spowodować podziały w Radzie Prezesów, a wielu członków sprzeciwia się dalszym środkom stymulującym na dużą skalę. Dzisiejsze posiedzenie może być również ważne w kontekście próby utrzymania kursu euro, który już wybił powyżej strefy 1,2000 i może w dość krótkim czasie zbliżyć się do poziomu 1,2500. Prezes EBC, Christine Lagarde, prawdopodobnie stanie przed szeregiem pytań dotyczących tej niepożądanej zwyżki, która może jeszcze się pogłębić, jeśli nie zostanie zawarta umowa handlowa UE/Wielka Brytania. Jedno jest pewne: EBC może się obejść bez porozumienia między UE a Wielką Brytanią, dodając to do swojej litanii problemów.

Jeśli chodzi o dane, to czekamy na najnowsze dane o produkcji z Wielkiej Brytanii za październik. Chociaż usługi nadal stanowią większość gospodarki, wyniki sektora produkcyjnego w ostatnich miesiącach były dość pozytywne, odnotowując wzrosty w każdym miesiącu od maja, chociaż tempo tego wzrostu nieco zwolniło w miarę zbliżania się do czwartego kwartału. Trzeci kwartał był szczególnie pozytywny, po odbiciu wynikającym z zakończenia lockdownu, które pomogło odwrócić niektóre z większych strat odnotowanych w drugim kwartale. Niemniej jednak ostatnie dane PMI pokazały, że sektor produkcyjny i budowlany jest odporny w porównaniu z sektorem usług, który jest znacznie bardziej narażony na nakładane ograniczenia. Oczekiwania w zakresie przetwórstwa i produkcji przemysłowej przewidują kontynuację pozytywnego trendu obserwowanego od maja, jednak spodziewamy się jedynie niewielkich wzrostów wynoszących odpowiednio 0,3% i 0,3%. Oczekujemy również na najnowszy miesięczny PKB Wielkiej Brytanii za październik, który ma wykazać wzrost o 0,4% oraz średnią kroczącą z trzech miesięcy, która ma spaść z 15,5% do 10,1%.

EURUSD – para pozostaje w konsolidacji powyżej wsparcia przy 1,2060/70. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu i 1,2020, istnieje ryzyko ruchu w kierunku oporu w okolicy 1,2230 po drodze do poziomu 1,2550 i szczytów z 2018 roku.

GBPUSD – pod odbiciu od 1,3225 w poniedziałek, funt ruszył powyżej oporu przy 1,3420 w dniu wczorajszym, docierając do 1,3480. Poziom 1,3500 pozostaje kluczową barierą i dopóki znajdujemy się poniżej, ryzyko pozostaje spadkowe w kierunku dołków z tego tygodnia i niżej przy 1,3100.

EURGBP – kurs zaliczył zjazd z 0,9100 w dniu wczorajszym, jednak ponownie zadziałało wsparcie przy 0,8980 i dołkach z ostatniego piątku. Wybicie powyżej 0,9150 może skierować kurs na 0,9300. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8980, celem może być 0,8860.

USDJPY – para wciąż się osłabia w kierunku listopadowych dołków przy 103,81, opór znajduje się przy poziomie 104,70.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 6 punktów, przy 6,570

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów, przy 13,333

CAC40 - otwarcie oczekiwane na poziomie 5,547

