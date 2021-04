Koniec realizacji zysków na BTC

Norweski bank centralny ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych kilku lat rozpocznie testy, które sprawdzą różne rozwiązania techniczne cyfrowej waluty banku centralnego. Rozpoczęcie testów nie gwarantuje uruchomienia cyfrowego norweskiego fiata, jednak bez wątpienia jest krokiem naprzód. Norwegia jest jednym z krajów, które najczęściej używają transakcji bezgotówkowych, zaledwie 4 procent transakcji w skandynawskim państwie odbywa się w gotówce, więc wprowadzenie cyfrowego fiata powinno być stosunkowo łatwe. Aktualnym priorytetem będzie ocena wpływu CNBC na system monetarny.

W trakcie spadków wartości BTC w dniach 14-23 kwietnia, spora część wypłacanych pieniędzy trafiała do innych z dziesięciu największych kryptowalut, a w szczególności Ethereum i Binance Coin. Altcoiny również zagarnęły sporą część utraconego przez Bitcoina udziału w rynku, token CAKE firmy PancakeSwap oraz Dogecoin wzrosły o około 4000% od początku roku.

Eminem nawiązał współpracę z Nifty Gateway, platformą należącą do Gemini, aby wypuścić swoją pierwszą kolekcję niewymiennych tokenów. Pierwsze 2 z 50 tokenów NFT będą kosztować 5000 USD, a ich posiadacze otrzymają podpis rapera. Współpraca została podjęta po sukcesie NFT Snoop Dogga.

Chińskie banki zachęcają sklepy detaliczne i konsumentów do pobrania z sieci e-portfela i dokonywania zakupów za pomocą CBDC, pozwoliłoby to obejść obecne metody płatności wybierane przez miliony kupujących. Alipay i WeChat Pay aktualnie stanowią 98% rynku płatności mobilnych w Chinach, co według władz stwarza zagrożenie dla krajowego systemu finansowego. Wprowadzenie cyfrowego juana pozwoli rządowi na przejęcie kontroli nad częścią ogromnych zasobów danych finansowych, które są gromadzone przez największych dostawców usług płatniczych w tym kraju.

Argentyński bank centralny zwrócił się do banków i firm związanych z fintechem o przekazanie mu danych osób, które mogą inwestować w kryptowaluty. Działania Argentyny przypominają to, co się dzieje w Turcji, gdzie zakazano wykonywania transakcji za pomocą kryptowalut. Politycy w krajach, które posiadają słabnące waluty, widzą w nich coraz większe zagrożenie. Z jednej strony pokazuje to siłę kryptowalut, ale z drugiej jest pewnym zagrożeniem dla ich rozwoju.

Bitcoin po spadkach z historycznych szczytów do okolic 48000 USD ponownie zaczyna wzrastać. Aktualnie znajduje się poniżej oporu stawianego przez 55000 USD, najbliższe wsparcie to okolice 53300 USD.

Ethereum osiągnęło dzisiaj nowy historyczny szczyt na wysokości 2719 USD, po czym wycofało się do wsparcia na 2555 USD, ETH odzyskuje utraconą wartość.

Bitcoin Cash ma przed sobą dwa kluczowe poziomy - psychologiczny opór na 900 USD oraz kilkukrotnie testowany poziom 965 USD. W przypadku spadków możemy się spodziewać ruchu do 800, albo 750 USD.

Ripple musi pokonać opór stawiany przez 1,5 USD, aby móc powrócić do szczytów przy 1,9 USD. Utrzymując się poniżej tego poziomu nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 1,25 USD, a następnie 1,16 USD.

Litecoin kilka razy próbował zejść poniżej wsparcia z 224 USD, ale za każdym razem kończyło się to silną reakcją wzrostową. W tym momencie LTC wzrasta pod opór z 260 USD, po jego wybiciu kolejnym celem powinny być okolice 275 USD.

Dash ponownie rozpoczyna wzrosty, od poniedziałku jego wartość zwiększyła się o ponad 16%. Można się spodziewać reakcji spadkowej przy poziomie 300, lub 310 USD, najbliższe wsparcie mamy na 265 USD.



