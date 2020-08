Koniec jednego z najdłuższych maratonów w historii UE

Szczyt przywódców państw Unii Europejskiej, który miał zakończyć się w sobotę, przeciągnął się o kolejne dni. „Nadzwyczajna sytuacja wymaga niezwykłych wysiłków” - powiedziała niemiecka kanclerz Angela Merkel, gdy przywódcy kontynuowali jeden z najdłuższych szczytów w historii bloku. To, co zaplanowano jako dwudniowy szczyt, który miał się zakończyć w sobotę, zostało przedłużone do wtorku z powodu głębokich różnic ideologicznych między 27 przywódcami. Dzisiaj o godz. 5:30 rano przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, ogłosił, że liderzy państw członkowskich Unii Europejskiej zawarli porozumienie ws. przyszłego budżetu i funduszu odbudowy. Przywódcy Unii Europejskiej w końcu przyjęli bezprecedensowy budżet w wysokości 1,82 bln euro. Aby stawić czoła największej recesji w swojej historii. UE osiągnęła konsensus w sprawie 750 miliardów euro funduszu, który ma zostać wykorzystany na pożyczki i dotacje dla regionów najbardziej dotkniętych koronawirusem. To właśnie ten fundusz był kością niezgody dla bogatej północy, która sprzeciwiała się rozdawnictwu pieniędzy. Początkowo dotacje miały wynosić 500 mld euro, ale kwota ta została obniżona do 390 mld euro. Austria, Holandia, Szwecja, Dania i Finlandia, tak zwani „oszczędni”, optowali za kwotą grantów w wysokości 350 mld euro. Dyskusja toczyła się również wokół powiązania wypłaty unijnych środków ze stanem praworządności w danym kraju. Mechanizm uzależnienia wpłaty funduszu od praworządności mocno krytykowała Polska i Węgry. Choć zasada praworządności została usunięta z tekstu porozumienia, to pozostał mechanizm kontroli. Oznacza to, że Rada Europejska może kwalifikowaną większością stwierdzić naruszenie zasad traktatowych przez dane państwo pod groźbą sankcji.

Od zakończenia szczytu kontrakty na Dax30 rosną, a wspólna waluta straciła w pierwszej reakcji 50 pipsów do amerykańskiego dolara.

Wczorajsza sesja w Europie upłynęła w oczekiwaniu na wynik unijnego szczytu. W nadziei na osiągniecie porozumienia główne europejskie indeksy poza Londynem, zyskały na wartości. Handel za oceanem upływał w atmosferze wyników amerykańskich spółek. Świetnie radził sobie technologiczny Nasdaq, który na zamknięciu zyskał 2,51 proc. Inwestorzy na Wall Street oczekują na publikację kwartalnych wyników dla spółek technologicznych. W powszechnym przekonaniu ich rezultaty powinny być zdecydowanie lepsze w porównaniu do spółek z bardziej wrażliwych na kryzys i obostrzenia branż. Dow Jones zyskał skromne 9 punktów (wzrost o 0,03%), a S&P500 zakończył dzień wynikiem 0,84%. Traciły za to najmniejsze spółki. Russell2000 spadł na zamknięciu o 0,36 proc. Obrót na NYSE wyniósł 4,078 mld USD, a na giełdzie Nasdaq 4,451 mld USD.

Akcje azjatyckie zyskują w wyniku rosnących nadziei na skuteczną szczepionkę do walki z pandemią koronawirusa. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego poinformowali, że ich eksperymentalna szczepionka przeciwko koronawirusowi wywołała ochronną odpowiedź immunologiczną u setek osób, które dostały zastrzyk. Giełda w Tokio zyskuje 0,73 proc., australijski S&P/ASX200 wzrost o 2,33 proc., a południowokoreański KOSPI nad kreską 1,34%. Na pozostałych giełdach regionu: Hong Kong (1,74%), Szanghaj (0,21%), Singapur (0,45%), Tajwan (1,84%). Indyjski Sensex rośnie o 1,29%. Indeks Asia Dow, skupiający największe firmy regionu, nad kreską 1,47%.

Wczorajszą atmosferę podczas sesji na warszawskim parkiecie podgrzewały spółki energetyczne. I gdyby nie one, to odtrąbienie sukcesu byłoby wątpliwe. Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,05 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 655 mln PLN. Indeks WIG wzrósł o 2,20 proc. Podobnej wielkości wzrost odnotowały spółki o największej kapitalizacji. WIG20 otworzył się nieznacznie poniżej wartości odniesienia i w pierwszej godzinie notowań poziom 1789,04 okazał się dziennym minimum. Od godziny dziesiątej paliwa do wzrostów dała niesprawdzona informacja o zamiarach rządu konsolidacji branży energetycznej. Rynek zaczął spekulować, iż dojdzie do fuzji największych podmiotów i wyłączeniem z ich bilansów elektrowni węglowych. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Polityka Insight, rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern. Powstanie też Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie elektrownie na węgiel. To był idealny pretekst by energetyka wystrzeliła. Już do końca sesji obowiązywał kierunek na północ. Zamknięcie nastąpiło na maksimum dziennego zakresu wahań na poziomie 1840,60, co oznacza wzrost o 2,48 proc. WIG20fut. zakończył handel zyskiem 2,56 proc., a WIG20usd dodał do dorobku 3,09 proc. W zieleni zakończyła handel druga i trzecia liga. mWIG40 zyskał 1,81 proc., a najmniejsze spółki z sWIG80 wzrosły o 1,27 proc. W gronie blue chipów 13 spółek odnotowało zyski, a 7 zakończyło dzień stratami. Największą stopę zwrotu osiągnął PGE (19,65%), Tauron (15,66%) oraz Orange (6,44%). Powodów do zadowolenia nie mieli posiadacze akcji Santandera, mBanku i Dino. Walory te straciły odpowiednio 2,58%, 1,32% i 0,79%.

WIG20fut otwiera się 20-to punktową luką wzrostowa. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 1,52 proc.

Złoty lekko zyskuje po szczycie UE.



GBPPLN – lokalne wsparcie znajduje się na 4,84. Najbliższy opór jest na poziomie 5,12

EURPLN – cena jest nad wsparciem na poziomie 4,3650. Opór jest na poziomie 4,57.

USDPLN – para testuje wsparcie na 3,88.

CHFPLN – najbliższe wsparcie jest na 4,10. Opór jest na poziomie 4,34.

PLNJPY – opór usytuowany jest na 28,37. Wsparcie jest na poziomie 25,88.







