Komentarz walutowy: Złoty stabilny, ale koniec tygodnia może być przełomowy

R ozpoczynające się dziś sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole kreowane jest na najważniejsze wydarzenie bieżącego miesiąca, przez co nerwowość na rynku walutowym może narastać wraz ze zbliżającym się wystąpieniem prezesa Fed, Jerome’a Powella.

W przypadku pogorszenia się sentymentu wokół walut naszego regionu złoty może znaleźć się w trudniejszej sytuacji niż czeska korona i węgierski forint, za sprawą jastrzębich decyzji tamtejszych banków centralnych.

Notowania złotego utrzymują się na relatywnie stabilnym poziomie. EUR/PLN, który jeszcze na początku tygodnia przymierzał się do ataku na 4,60, dziś kwotowany jest na poziomie 4,5750. USD/PLN zszedł wczoraj poniżej bariery 3,90 i dziś rano kontynuuje konsolidację w wąskim zakresie 3,8850 – 3,8920. Szwajcarski frank osłabia się względem złotego czwarty dzień z rzędu i obecnie para CHF/PLN kwotowana jest na poziomie 4,2450, czyli w okolicach wsparcia z ubiegłego tygodnia.

Wydarzeniem, które może zmienić obraz rynku walutowego jest niezaprzeczalnie rozpoczynające się dziś sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Inwestorzy spodziewają się otrzymania wskazówek co do przyszłości polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. W świetle najwyższej od 13 lat dynamiki inflacji na poziomie 5% oraz trudnej z perspektywy przedsiębiorców sytuacji na rynku pracy, objawiającej się niedoborem siły roboczej, co poprzez potrzebę podwyżek płac dodatkowo może napędzać ceny, racjonalnym wydaje się oczekiwanie jastrzębiego ruchu ze strony decydentów Fed.

Kluczowe w tym kontekście będzie jutrzejsze wystąpienie prezesa Jerome’a Powella i z pewnością w jego słowach inwestorzy będą doszukiwać się wzmianek dotyczących ograniczania skupu aktywów. Tym samym presja na umacnianie dolara może narastać, co z kolei może negatywnie wpływać na waluty rynków wschodzących, w tym złotego. W przypadku odwrotu od walut rynków rozwijających się sytuację złotego mogą dodatkowo utrudniać decyzje banków centralnych naszego regionu - trzy tygodnie temu Czechy po raz drugi podniosły stopy procentowe, a we wtorek trzecią decyzje o podwyżce stóp procentowych podjęli Węgrzy. Takie działania mogą osłabiać pozycję złotego w koszyku walut CEE, tym bardziej że rodzima RPP wzbrania się od zapowiedzi jakichkolwiek jastrzębich kroków.

W kontekście wpływu dolara na szeroki rynek walutowy warto się dziś przyjrzeć publikacji wstępnych danych dotyczących PKB w Stanach Zjednoczonych oraz cotygodniowego odczytu dotyczącego liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.



