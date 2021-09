Komentarz walutowy: Złoty (chwilowo) odrabia straty

W yczekiwane przez inwestorów posiedzenie Fed miało jastrzębi wydźwięk, co w pierwszych godzinach po publikacji komunikatu umocniło dolara, jednak dziś po tym ruchu nie ma już praktycznie śladu. Złoty po okresie dłuższej słabości odrabia straty, jednak czynniki lokalne mogą ograniczać potencjał rodzimej waluty i ponownie wpłynąć na jej deprecjację.

Długo wyczekiwane przez rynek walutowy posiedzenie Fed nie przyniosło znaczących zmian w obrazie rynku, pomimo jastrzębiego wydźwięku komunikatu. Stopy procentowe, zgodnie z oczekiwaniami, pozostały na niezmienionym poziomie, podobnie jak wartość skupu aktywów w ramach programu QE, jednak w narracji pojawiły się już nieco bardziej skonkretyzowane terminy dotyczące zacieśniania polityki monetarnej. W kwestii podwyżek stóp procentowych decydenci FOMC są w dalszym ciągu podzieleni – zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami połowa z 18 członków nie zakłada takiego ruchu w 2022 roku, jednak pozostałe 9 osób widzi potrzebę przynajmniej jednej podwyżki. Inaczej jednak wygląda sprawa ograniczania skupu aktywów - Jerome Powell zasygnalizował, że rozpoczęcie tego procesu możliwe jest nawet w listopadzie, z potencjalnym zakończeniem w połowie przyszłego roku, nawet w przypadku umiarkowanie zadowalających publikacji z rynku pracy.

Taki przekaz naturalnie umocnił dolara, jednak skala aprecjacji była mniejsza, niż można by oczekiwać. Widać więc, że rynek był na niego przygotowany. Bezpośrednio po konferencji EUR/USD spadł do najniższego od miesiąca poziomu, jednak dziś cały ten ruch został z nadwyżką odpracowany. Obecnie główna para notowana jest na poziomie 1,1730, a ponad 60% inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets oczekuje jego kontynuacji utrzymując na tym rynku pozycje długie.

Korzystniej przedstawia się również sytuacja na polskim złotym – po osiągnięciu wczoraj najwyższego od końca marca poziomu 3,96, USD/PLN cofnął się dziś w okolice 3,92. Również EUR/PLN, który w poniedziałek wyszedł górą z ponad 4-miesięcznej konsolidacji w zakresie 4,50 – 4,60 i jeszcze wczoraj zmierzał w okolice 4,6350, dziś ponownie zbliżył się do stanowiącego obecnie wsparcie poziomu 4,60. Należy mieć jednak na uwadze, że spadki te następują z bardzo wysokich poziomów, a czynniki lokalne w dalszym ciągu nie sprzyjają rodzimej walucie. W odpowiednim momencie zapewne dadzą się we znaki obawy inwestorów dotyczące rosnącej presji inflacyjnej przy jednoczesnej bierności ze strony RPP, zwłaszcza w świetle działań banków centralnych krajów naszego regionu. W tym tygodniu Węgrzy po raz kolejny podnieśli stopy procentowe, a cykl podwyżek prowadzą również Czesi. Przekłada się to na słabość złotego wobec korony czeskiej oraz forinta, a trend ten może się w przyszłości nasilać, wraz ze spadkiem wagi złotego w koszyku walut naszego regionu.

Za nami publikacja danych dotyczących PMI dla usług i przemysłu w Niemczech, Eurolandzie oraz Wielkiej Brytanii. Wszystkie te odczyty okazały się gorsze od prognoz i wskazują na spadek tempa ożywienia w sektorze produkcyjnym i usługowym, jednak nie przełożyło się to w większym stopniu na notowania na rynku walutowym. Niemniej w perspektywie wkraczania w okres zimowy i potencjalnym ryzyku wystąpienia lockdownów w poszczególnych gospodarkach, inwestorzy mogą sobie o tych danych przypomnieć wraz z kolejnymi publikacjami makro. Warto dzisiaj przyjrzeć się Bankowi Anglii, któ ry niemal na pewno nie podniesie stóp procentowych, jednak może zasygnalizować wstrzymanie programu skupu obligacji w najbliższym czasie. Niezależnie jednak od retoryki tej instytucji można oczekiwać wzmożonej zmienności na parach z funtem.



