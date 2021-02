Komentarz walutowy: „Gołębi” Jerome Powell osłabia dolara. Złoty stabilny

Szef Fed nie widzi zagrożenia zbyt wysoka inflacją, dostrzega natomiast problemy z bezrobociem. Taki przekaz oddala ryzyko zacieśnienia polityki pieniężnej w USA. To poprawiło nastroje inwestorów na całym świecie, a jednocześnie może być argumentem osłabiającym USD, zarówno w relacji do EUR, jak i do PLN.

Notowania na polskim złotym utrzymują się na stabilnych poziomach, choć w odniesieniu do euro nasza rodzima waluta znajduje się obecnie w okolicach górnej granicy lutowej konsolidacji. Para kwotowana jest na poziomie 4,5120, jednak wczorajsza, nieudana próba pokonania bariery 4,52 stanowi solidne podłoże do odbicia i zejścia niżej. W pobliżu dolnej granicy zakresu konsolidacji znajduje się natomiast para USD/PLN, która na fali zeszłotygodniowego umocnienia dolara podeszła w okolicę 3,73, a dziś podejmuje próby pokonania wsparcia 3,70. Dzięki osłabieniu się szwajcarskiego franka, ku uciesze posiadaczy kredytów w tej walucie, para CHF/PLN znajduje się w okolicach poziomów najniższych od września 2020 r.

Notowania złotego uzależnione są od globalnych nastrojów i sytuacji na parze EUR/USD, a tu nadrzędnym tematem jest kwestia amerykańskiej polityki monetarnej. Przed wtorkowym i wczorajszym sprawozdaniem Jerome’a Powella przed komisjami Kongresu inwestorzy byli pełni obaw o wzrost inflacji, a tym samym o potencjalną zmianę ścieżki obranej przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed). Szef tej instytucji zapewnił jednak, że wypracowane od lat metody walki z inflacją są skuteczne i kwestia podwyżki stóp procentowych jest odległym tematem, chociaż taką ewentualność należy traktować jako naturalną konsekwencję ożywienia gospodarczego. Dodał jednak, że gospodarka amerykańska jest nadal daleko od pełnego zatrudnienia i celu inflacyjnego, co zostało odczytane jako zapowiedź podtrzymania luźnej polityki monetarnej, a tym samym wpłynęło na deprecjację dolara.

W tym kontekście ważne jednak mogą być zbliżające się publikacje makroekonomiczne, na czele z rewizją amerykańskiego PKB za IV kw. 2020 r. Według oczekiwań analityków może ona wskazać na dynamikę wzrostu gospodarczego na poziomie 4,2%, względem wcześniejszej publikacji na poziomie 4%. Warto również przyjrzeć się dzisiejszym, cotygodniowym danym na temat liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Dziś rano para EUR/USD znajdowała się przy ważnym poziomie technicznym. Pułap 1,2200 stanowi opór, którego pokonanie może otworzyć drogę w kierunku dalszego umacniania się euro i możliwości dojścia nawet do tegorocznych maksimów, co zapewne wpłynęłoby pozytywnie również na złotego. Większość inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy CMC Markets nastawiona jest jednak dość sceptycznie do takiego scenariusza. Obecnie aż 76% wartości ich pozycji na EUR/USD stanowią te na spadek.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.