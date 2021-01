Komentarz rynkowy: Bitcoin – zbliżamy się do ważnych poziomów

Przełom roku na rynku Bitcoina upłynął pod znakiem spektakularnych wzrostów, co przyniosło podwojenie jego wartości w okresie kilku tygodni. Wzrostom tym towarzyszył równie spektakularny szum medialny. Przekroczenie poziomu 41 000 USD jak się okazało było uwieńczeniem tego dynamicznego trendu, a kolejne tygodnie stycznia br. upłynęły pod znakiem mocnych spadków. Pytanie, które obecnie można sobie postawić, to pytanie o charakter tych spadków. Czy są one początkiem zdecydowanie większej przeceny, czy może to raczej tylko większa korekta, po której zakończeniu cena tej głównej kryptowaluty znowu zacznie wzrastać ?

Próbując odpowiedzieć na powyższe pytania można posłużyć się analizą techniczną, a konkretnie spróbować za jej pomocą określić czy struktura ostatnich spadków wygląda na korektę oraz czy obecnie cena Bitcoina zbliża się lub osiągnęła jakieś istotne technicznie poziomy.

Spoglądając na powyższy wykres widzimy, że pierwsza fala ostatniej wyprzedaży była bardzo dynamiczna, a ruch w dół od lokalnego szczytu z 14 stycznia ma póki co mniejszą dynamikę. Taki układ zdecydowanie częściej występuje w ruchach korekcyjnych. Przyglądając się szczegółowo strukturze budujących się od 8 stycznia spadków można zauważyć, że ich pierwsza część była modelowym impulsem (piątka w dół), po którym to nastąpiła mocna, korekcyjna (wzrostowa) trójka. Tak korekta podniosła cenę Bitcoina do 40 000 USD. Impuls (piątka w dół) z historycznych szczytów w 9 na 10 przypadków zapowiada kontynuację spadków i z taką sytuacją mamy do czynienia w ostatnich kilku dniach. Modelowo, jak wynika z reguł analizy technicznej, w takim jak nasz przypadku, kolejny ruch w dół powinien być również impulsem czyli Elliottowską piątką. Spoglądając ponownie na powyższy wykres można doszukać się póki co czterech ruchów, co oznaczałby, że brakuje jeszcze jednej podfali spadkowej. Taki układ byłby układem modelowym. Przy takich założeniach oglądane obecnie odbicie na tym rynku byłoby podfalą czwartą, która nie powinna przekroczyć okolic 33 300 USD za jednego Bitcoina. Jeśli ten ostatni poziom nie zostanie wyraźnie pokonany, poczym kurs Bitcoina zacznie ponownie spadać, to szanse na wykształcenie finalnej, piątej fali w impulsie trwającym od 14 stycznia byłby duże. Takie modelowe oznaczenia pokazałem na powyższym wykresie (czerwone linie). Na tym samym wykresie widzimy również strefę (i jej genezę), w której ten ostatni impuls modelowo powinien się zakończyć. Jest to strefa 28500-25600 USD. Dopóki będzie ona utrzymana, oglądane od 8 stycznia spadki można będzie traktować jako sporych rozmiarów korektę, a nie początek zdecydowanie większej wyprzedaży.

Tomasz Marek, opiekun Klienta Premium CMC Markets



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.