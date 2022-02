Komentarz przed sesją na GPW. Szansa na zakupy?

C zarny czwartek na GPW może stać się okazją do ostrożnych zakupów.

Faktem jest, że przecena indeksów było ponad dwukrotnie wyższa niż na europejskich parkietach, ale dziś rano widać iskierkę nadziei płynąca z rynków Azji i odrabiających straty kontrakty na europejskie indeksy. To dobry znak, jednak wciąż trzeba być bardzo ostrożnym. Podsumowując to co działo się na parkiecie przy Książęcej to wynik panicznej reakcji, a nie załamania gospodarki. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału i to stało się wczoraj. Przecena WIG i WIG20 o ponad 10% może skusić do domykania krótkich pozycji. Paradoksalnie dobre stosunki z Ukrainą mogły w dużej mierze zaszkodzić nastrojom, a już na pewno atakowanie celów blisko polskiej granicy. Najbardziej dotknięte wyprzedażą zostały banki i to one w najbliższym czasie mogą stać się łupem wytrawnych graczy nie stroniących od ryzyka. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów zaświeciły czerwienią, nawet te defensywne jak Orange, czy Cyfrowy Polsat, jednak w ich przypadku przecena była niewielka patrząc na skalę spadków pozostałych walorów.



