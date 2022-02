Komentarz przed sesją na GPW

N iezwykle ciekawie zapowiada się ten tydzień na warszawskiej giełdzie. Zarówno WIG, jak i WIG20, broniły do tej ważne poziomy wsparć. Piątkowa sesja zakończyła się przeceną wszystkich indeksów giełdowych.

Niestety wzrost inflacji w USA i silny wystrzał rentowności obligacji rządu USA oraz napięcia na granicy rosyjsko ukraińskiej nie sprzyjały rynkom akcyjnym. Po otwarciu luką spadkową, od południa byki odrabiały straty, jednak nie udało się wyprowadzić benchmarków na kreską. Optymistom nie pomogli gracze z Europy, a niemrawy start na Wall Street postawił kropkę nad “i”, dając niedźwiedziom argument do ręki. Dla blue chipów problematyczny poziom 2200 pkt. został utrzymany, ale już podczas dzisiejszej sesji przy tracących giełdach w Azji i kontraktach na amerykańskie indeksy może okazać się, że utrzymanie tego poziomu może być problematyczne. Wokół tego poziomu rozgrywa się walka popytu z podażą i poziom ten może okazać się zarówno trampoliną do silniejszego odbicia, jak i kontynuacji zjazdu. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 pozostają w ruchu bocznym poniżej szczytu z 26 stycznia. To, co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia. Do tego dochodzi widmo wojny za naszą wschodnią granicą, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 859 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,47%. Podobnej wielkości stratę odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2203,13 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,46%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,59%, a WIG20usd oddał z dorobku 1,81%. W obraz rynku wpisały się druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,65%. sWIG80 stracił 0,23%.



