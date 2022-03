Komentarz przed sesją na GPW

P o czarnym czwartku i dwóch dniach odrabiania strat, na GPW powróciły niedźwiedzie.

Faktem jest, że trzeci dzień z rzędu warszawskie benchmarki radziły sobie znacznie lepiej niż ich odpowiedniki na europejskich parkietach. Wczoraj w ślad za wyprzedażą na głównych parkietach Europy podążały rodzime benchmarki, jednak skala przeceny była znacznie mniejsza. Coraz bardziej napięta sytuacja geopolityczna nie jest najlepszym znakiem przed dzisiejszą i kolejnymi sesjami i wciąż trzeba być bardzo ostrożnym. Po dwóch dniach odreagowania na parkiecie przy Książęcej, miesiąc rozpoczął się od spadków. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału. Piątkowy i poniedziałkowy wzrost WIG i WIG20 mógł skusić graczy do domykania długich pozycji. Paradoksalnie dobre stosunki z Ukrainą mogą w dużej mierze zaszkodzić nastrojom, a już na pewno atakowanie celów blisko polskiej granicy. Indeksowi WIG20 ponownie najbardziej ciążyły banki i to one w najbliższym czasie mogą być narażone na chaotyczne ruchy, którym towarzyszyć będzie podwyższona zmienność. Za to zyskami mogły pochwalić się spółki związane z sektorem energetycznym.



