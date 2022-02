Komentarz przed sesją na GPW

P o czarnym czwartku, piątek na GPW okazał się okazją do ostrożnych zakupów.

Faktem jest, że wzrost indeksów był ponad dwukrotnie wyższy niż na europejskich parkietach, ale dziś rano widać powrót pesymizmu w Azji i tracących kontraktach w USA. To nienajlepszy znak przed dzisiejsza sesją i wciąż trzeba być bardzo ostrożnym. Podsumowując, to co działo się na parkiecie przy Książęcej, to wynik odreagowania czwartkowego tąpnięcia, a nie powrót do długoterminowych wzrostów. Szczególnie rynki wschodzące narażone są na ucieczkę kapitału. Zarówno wzrosty WIG i WIG20 o 8% mógł skusić do domykania długich pozycji. Paradoksalnie dobre stosunki z Ukrainą mogą w dużej mierze zaszkodzić nastrojom, a już na pewno atakowanie celów blisko polskiej granicy. Najbardziej dotknięte wyprzedażą banki zyskały najwięcej, jednak to one w najbliższym czasie mogą narażone na chaotyczne ruchu, który towarzyszyć będzie podwyższona zmienność. Wszystkie spółki z indeksu blue chipów poza LPP (-0,62%) zaświeciły zielenią.

Czy GPW podąży za spadkami kontraktów w USA?



