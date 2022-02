Komentarz przed sesją na GPW

T ym razem dużo lepiej poradziły sobie warszawskie byki, niż ich koledzy na głównych parkietach Europy. Zatem na GPW bardzo ciekawie zapowiada się końcówka tygodnia.

Zarówno WIG, jak i WIG20, Podobnie jak ich odpowiedniki na wiodących parkietach Starego Kontynentu otworzyły się dużymi lukami spadkowymi. Po fatalnym otwarciu, byki zwietrzyły okazję do zakupów i już po godzinie oba indeksy wypłynęły na powierzchnię. i już do końca notowań utrzymały inicjatywę. Blue chipy nieznacznie powróciły powyżej 2100 pkt., odbijając z najniższego poziomu od 14 maja ubiegłego roku. Nie oznacza to jednak przełomu i w najbliższym czasie należy oczekiwać co najwyżej powrotu do trendu bocznego. Niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie pozostaje. Czy zapowiadane sankcje, które sa nakładane na Rosję, powstrzymają spadki? Jak na razie pozostaje tylko czekać.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,34 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 1,09 mld złotych. Indeks WIG zyskał 1,22%. Nieco większy zysk odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2101,31 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,54%. WIG20 fut osiągnął wynik 1,20%, a WIG20usd dodał do dorobku 1,16%. W obraz rynku wpisały się druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,81%. sWIG80 zyskał 0,30%.



