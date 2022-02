Komentarz przed sesją na GPW

P odobnie jak na głównych parkietach Europy przebiegał handel na GPW. Pod nieobecność amerykanów z okazji święta tradycyjnie można było oczekiwać spokojnego handlu.

Jednak jak na dłoni widać było, że sąsiedztwo z putinowską Rosją nie służy również giełdzie. Zarówno WIG, jak i WIG20, które do tej pory z powodzeniem broniły ważnych poziomów technicznych wsparć, nie wytrzymały presji sprzedających. Po dobrym otwarciu, tylko przez godzinę udało się utrzymać WIG i WIG20 na powierzchni. Potem inicjatywę przejął obóz niedźwiedzi, spychając benchmarki w okolice dziennych minimów. Blue chipy przełamały poziom 2100 pkt. spadając najniżej od 14 maja ubiegłego roku. Co gorsza pogarszający się sentyment nie napawa optymizmem w najbliższym czasie, co może skutkować dalsza przeceną i pozbywaniem się akcji. Niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie nie wróży nic dobrego. Czy zapowiadane sankcje, które mają być nałożone na Rosję powstrzymają spadki? Jak na razie pozostaje tylko czekać.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 794 mln złotych. Indeks WIG stracił 3,18%. Nieco większą stratę odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2069,53 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 3,44%. WIG20 fut osiągnął wynik -3,62%, a WIG20usd oddał z dorobku 3,07%. W obraz rynku wpisały się druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 2,83%. sWIG80 stracił 2,48%.

W gronie blue chipów wszystkie spółki zakończyły dzień przeceną.



