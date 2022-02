Komentarz przed sesją na GPW

P odobnie jak na głównych parkietach Europy oraz na Wall Street przebiegał handel na GPW. Co ciekawe z dnia na dzień aktywność inwestorów spada, co widać po kurczącym się obrocie.

Na razie mamy do czynienia z huśtawką nastrojów wśród globalnych graczy, która chcąc nie chcąc, musi mieć swoje przełożenia na graczy znad Wisły. Zarówno WIG, jak i WIG20 z powodzeniem bronią ważnego poziomu technicznego wsparcia, co jest dobrą wiadomością, jednak do przełomu daleka droga. Po dobrym otwarciu, tylko przez godzinę udało się utrzymać WIG i WIG20. Potem inicjatywę przejął obóz niedźwiedzi, spychając benchmarki na dzienne minima. Dla blue chipów problematyczny poziom 2200 pkt. nie został utrzymany. Wokół tego poziomu rozgrywa się walka popytu z podażą i może on okazać się zarówno trampoliną do silniejszego odbicia, jak i kontynuacji zjazdu. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 pozostają w ruchu bocznym, poniżej szczytu z 26 stycznia. To, co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia, niewyjaśniona sytuacja co do rozwoju sytuacji wokół Ukrainy, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł raptem 784 mln złotych, z tego na blue chipy przypadło 642 mln złotych. Indeks WIG stracił 1,07%. Znacznie większą stratę odnotował WIG20. Zamknięcie wypadło na minimum dziennego zakresu wahań, na poziomie 2143,28 pkt Oznacza to spadek wartości indeksu o 1,49%. WIG20 fut osiągnął wynik -1,37%, a WIG20usd oddał z dorobku 2,24%. W obraz rynku wpisała się druga liga. mWIG40 spadł o 0,49%. Jedynym jasnym punktem były małe spółki. sWIG80 zyskał 0,45%.



