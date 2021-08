D ługo oczekiwana aktualizacja sieci Ethereum o nazwie “London” weszła w życie.

London Hard Fork jest aktualizacją wprowadzającą do sieci Ethereum kilka różnych ulepszeń, które mogą doprowadzić do zmiany migracji blockchaina z obecnego algorytmu proof-of-work do proof-of-stake. Hard fork miał miejsce 5 sierpnia wraz z wydobyciem 12965000 bloku.

Od dawna w przestrzeni kryptowalutowej panuje przekonanie, że gry będą przełomowym medium do wprowadzenia technologii blockchain do szerszej publiczności. W ostatnich dniach Globalna Federacja Esportowa ogłosiła partnerstwo z siecią blockchain Flare Networks. Umowa pozwoli Flare Networks stać się oficjalnym partnerem Globalnej Federacji Esportowej dla ekosystemów blockchain. Zgodnie z komunikatem prasowym, umowa umożliwi obu organizacjom stworzenie ścieżki dla technologii blockchain do interakcji ze społecznościami e-sportowymi na całym świecie.

Wspierana przez Goldman Sachs firma zajmująca się płatnościami cyfrowymi Circle oficjalnie ujawniła plany stania się narodowym bankiem walut cyfrowych w Stanach Zjednoczonych. Ogłaszając tę wiadomość w poniedziałek, współzałożyciel i dyrektor generalny Circle, Jeremy Allaire, powiedział, że jest skłonny działać pod nadzorem, spełniając wymogi państwowe dotyczące zarządzania ryzykiem. Według przedstawicieli firmy jej stablecoin - USD Coin (USDC), który jest obecnie drugim coinem na świecie pod względem kapitalizacji, wzrośnie do setek miliardów dolarów w obiegu z obecnych 28 mld.

Visa rozpocznie współpracę z platformą Zipmex w regionie Azji i Pacyfiku. Sieć płatności ZipSend, która została zaprojektowana w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z kryptowalut w codziennych płatnościach, zostanie zintegrowana z systemami Visy. W wyniku partnerstwa obie firmy zamierzają jeszcze w tym roku wypuścić kartę płatniczą.

CoinJar, wiodąca australijska giełda kryptowalut nawiązała współpracę z Mastercard w celu uruchomienia nowej karty płatniczej. Działanie ma być podobne do tej zapowiedzianej przez Visa, obie spółki walczą o ciągle rozwijający się rynek kryptowalut.

Bitcoin kontynuuje stabilny wzrost, w ostatnim tygodniu jego wartość wzrosła o ponad 8%, co zbliżyło go do ważnego poziomu cenowego 48,3 tys. USD, gdzie może wystąpić reakcja spadkowa na dołki z początku marca i końca kwietnia tego roku.

Ethereum przebił się przez poziom 3000 USD, który będzie stanowić znaczące wsparcie w przypadku wystąpienia ruchu korekcyjnego. Obecnie nie ma sygnałów świadczących o potencjalnym zatrzymaniu ruchu wzrostowego, ale może się pojawić w pobliżu 3500 USD.

Bitcoin Cash pozostaje w trendzie wzrostowym dalej formując wyższe szczyty i dołki. Najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 545 USD i oporowe 645 USD.

Ripple znacznie zwiększa swoje tempo wzrostów, cena tej kryptowaluty od ostatniego tygodnia podniosła się o aż 20%. Najbliższe oporowe poziomy to 0,9 USD oraz równy poziom 1 USD.

Litecoin podobnie do XRP wzrasta o prawie 17%. Aktualnie na jego drodze do 200 USD stoi opór stawiany przez 180 USD, najbliższe wsparcie znajduje się na wysokości 147 USD.

Dash rośnie wraz z innymi głównymi kryptowalutami, opór znajduje się na 200 USD, a wsparcie przy 170 USD.



