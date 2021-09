Komentarz kryptowalutowy: SEC grozi Coinbase?

A merykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zagroziła, że pozwie Coinbase. Chodzi o zapowiadany przez giełdę program pożyczkowy, który według organu stwarza wiele niebezpieczeństw.

Firma zaplanowała start takiej usługi na koniec 2021 r., ale wcześniej skontaktowała się z SEC, aby przekazać komisji właśnie tę wiadomość. Urzędnikom pomysł nie przypadł do gustu, ale ponoć nie wyjaśnili dokładnie, co jest z nim nie tak pod kątem prawnym. Stwierdzili tylko, że jest to emisja papierów wartościowych bez pokrycia.

Brytyjska poczta weszła w partnerstwo z Swarm Markets. Dzięki współpracy, klienci placówek pocztowych będą mieli możliwość łatwego zakupu kryptowalut za pomocą specjalnych voucherów. Klienci poczty, którzy zweryfikują swoje dane osobowe za pomocą aplikacji, będą mogli kupować vouchery, a następnie wymienić je na kryptowaluty. Jak twierdzi The Telegraph, Easyid umożliwi dostęp do Swarm Markets jeszcze w tym tygodniu.

Założyciel i dyrektor generalny MicroStrategy, Michael Saylor, w poniedziałek 13 września ogłosił najnowsze zakupy Bitcoina. Jak wynika z jego tweeta, firma dodała do swojego portfela 5050 BTC, po średniej cenie około 48,1 tys. dolarów za każdy przeznaczając kolejne 242,9 miliona dolarów na tę kryptowalutę.

Cardano ogłosiło zakończenie swojego hard forka Alonzo, wprowadzając długo oczekiwaną funkcjonalność inteligentnych kontraktów. Sama zapowiedź aktualizacji Cardano doprowadziła rodzimy token ADA do rekordowo wysokich poziomów, który przekroczył barierę 3 dolarów na początku września.

Bitcoin odbił się od wartości 44000 USD, powracając w okolice 47000 USD. Aktualnie najbliższe znaczące poziomy to wsparcie z 46200 USD oraz oporowe 49200 USD.

Ethereum ciągle jest nastawiony na dalszy ruch spadkowy, o czym świadczy pozostanie poniżej poziomu 3450 USD po jego dzisiejszym teście, możliwe ponownie sprawdzenie okolic 3200 USD. Pierwszym sygnałem o potencjalnym ruchu do 3700 USD będzie wzrost ponad 3500 USD.

Bitcoin Cash rozpoczął trend spadkowy, o jego załamaniu będzie świadczyć wzrost powyżej wartości 655 USD, pozostanie poniżej niego może sygnalizować spadki nawet do 575 USD.

Ripple podczas ostatniego tygodnia przeszedł w trend boczny. Aktualnie utrzymujemy się pomiędzy wsparciem na wysokości 1,05 USD a oporem z 1,12 USD.

Litecoin po publikacji fałszywej informacji, że Walmart będzie akceptował płatności za pomocą tej kryptowaluty wzrósł do poziomu 237 USD, skąd równie dynamicznie spadł, co widać po bardzo długim cieniu ponad świecą. W momencie pisania komentarza opór znajduje się na wysokości 185 USD a wsparcie 172 USD.

Dash w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł o 2,2% zbliżając się do wartości 210 USD. Jej przebicie otworzy drogę do poziomu 245 USD, potencjalne spadki mogą się zakończyć na wysokości 190 USD.



