Komentarz kryptowalutowy: Do kryptowalutowego wyścigu włącza się nowy gracz

L ider i wicelider świata cyfrowych aktywów to od lat niezmiennie Bitcoin i Ethereum. O trzecie miejsce biło się wiele projektów, m. in. XRP czy Tether. Ostatnio do walki ruszyło Cardano. Wygląda jednak na to, że ta kryptowaluta ma ambicje znacznie większe niż ostatnie miejsce podium...

By w czwartkowe popołudnie jakaś kryptowaluta była na trzecim miejscu w rankingu kapitalizacji serwisu coinmarketcap.com, musiała mieć wartość 68 mld USD. Warunek ten spełniały Cardano i Binance Coin, co chwilę zmieniając się miejscami w zależności od wahań kursowych. O ile kryptowaluta jednej z największych giełd na świecie już od dłuższego czasu gości na wysokich pozycjach rankingu, to znacznie mniej znane Cardano dotarło tu całkiem niedawno, wcześniej okupując raczej drugą dziesiątkę. Droga na szczyt była długa, ale konsekwentna. Powiedzenie, że „pieniądze lubią ciszę” sprawdzało się w przypadku Cardano całkiem dobrze, choć w kwietniu tego roku zrobiło się o tym projekcie głośniej, gdy Elon Musk narzekał na energochłonność i ślad węglowy Bitcoina i Ethereum, sugerując między wierszami, że warto interesować się innymi projektami. Cardano jest znacznie bardziej eko od konkurencji, co jest jednym z co najmniej kilku argumentów za tym, że kryptowaluta ta na dłużej zagości w TOP3. Ale po kolei...

Bitcoin to kryptowaluta pierwszej generacji, co oznacza, że dał ludziom możliwość wymiany wartości bez pośrednika. Ethereum to reprezentant drugiej generacji, co oznacza, że oprócz możliwości takiej wymiany dał też szeroki wachlarz funkcjonalności, od emisji tokenów (ICO, czyli Initial Coin Offering) po programowanie usług bankowych (DeFi, czyli zdecentralizowane finanse). Cardano natomiast definiuje siebie, jako kryptowalutę trzeciej generacji. Do możliwości Bitcoina i Ethereum chce bowiem dorzucić znacznie większą skalowalność, szybkość i bezpieczeństwo funkcjonowania. Jak chce to zrobić?

Cardano to blockchain budowany od zera. Nie opierał się bezpośrednio na otwartoźródłowych kodach Bitcoina czy Ethereum. Budową zajęli się deweloperzy reprezentujący w dużej mierze środowisko akademickie. Na ich czele stanął matematyk Charles Haskinson, współpracujący wcześniej m. in. z Vitalikiem Buterinem, twórcą Ethereum. Cardano napisano w mało popularnym języku Haskell. W przeciwieństwie do konkurentów, blockchain Cardano nie opiera się na konsensusie Proof Of Work (PoW), tylko na Proof of Stake (PoS). Zatwierdzanie transakcji i dodawanie nowych bloków do łańcucha nie odbywa się więc przy pomocy energochłonnego kopania, ale w uproszczeniu – przez tzw. liderów, którzy zablokowali w sieci odpowiednio dużą ilość kapitału. Rozwiązanie to jest unikatowym projektem zespołu Caradno i nazywa się Ouroboros. Dzięki niemu blockchain ma być bardziej przyjazny środowisku i działać szybciej od konkurencji (przypomnijmy, że w Ethereum cały czas trwa proces przejścia na model PoS).

Ścieżka rozwoju Cardano jest bardzo jasno określona – składa się z pięciu etapów: Byron, Shelley, Gougen, Basho i Voltaire. Nazwiska ze świata sztuki i nauki wprost wskazują na akademickie zaplecze. Co do samych etapów – pierwsze dwa mamy za sobą. Dotyczyły one uruchomienia projektu i jego decentralizacji. Trzeci etap trwa, a najważniejsza jego aktualizacja zaplanowana jest na 12 września. Mowa o wprowadzeniu możliwości tworzenia smart kontraktów na Cardano, czyli programowania skryptów przy pomocy wbudowanego języka Plutus Owe kontrakty umożliwią to co umożliwia Ethereum (emisja tokenów, tworzenie NFT, usługi DeFi, etc.). I tak jak ostatnio w Ethereum inwestorzy grali pod hard fork „London”, tak w Cardano trwa obecnie gra pod wprowadzenie długo wyczekiwanych smart kontraktów. Widać to po stopach zwrotu.

W ciągu ostatnich 30 dni Cardano podrożało o 105 proc. To o blisko 50 pkt proc. więcej niż Bitcoin i o 35 pkt proc. więcej niż Ethereum. W czwartkowe popołudnie za jedną kryptowalutę płacono 2,11 USD, a więc w ujęciu nominalnym to relatywnie nisko wyceniany projekt. Co istotne – podaż Cardano jest ograniczona i wynosi 45 mld sztuk. To sprawia, że podobnie jak Bitcoin, kryptowaluta ta ma teoretycznie charakter deflacyjny.

Biorąc pod uwagę unikatowość i ekologiczność rozwiązań zastosowanych w Cardano, zespół deweloperów z akademickim rodowodem, konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju, a także czynniki czysto monetarne, walka tego projektu o najwyższe stopnie podium nie powinna być zaskoczeniem. Ta rywalizacja zapewne będzie trwać, bo Ethereum także przechodzi ważne zmiany technologiczne, Binance rozwija się w giełdowym biznesie, a Bitcoin ma ambicje stać się cyfrowym złotem nie tylko dla internetowych geeków. Poza tym Cardano nie jest wolne od wad. Zarzuca mu się zbyt dużą centralizację, a także korzystanie ze zbyt niszowych języków programowania. Tak więc technologiczny kryptowyścig zapowiada się całkiem emocjonująco...



