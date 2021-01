Komentarz GPW: WIG20 może zamknąć rok 2020 na minusie

Jest szansa, że poniedziałkowa euforia, „zaimportowana” z USA i Europy, będzie miała swoją kontynuację na GPW również dziś. Jednak niektórzy inwestorzy będą zapewne chcieli zrealizować zyski przed kolejnym, zbliżającym się długim weekendem. Dlatego przed końcem roku WIG20 może nie osiągnąć szczytu z początku stycznia 2020 r., od którego dzieli go niemal 10%.

Ostatni tydzień roku rozpoczął się w wyjątkowo dobrych nastrojach na niemal wszystkich parkietach na świecie. W Europie niemiecki DAX osiągnął w poniedziałek historyczne maksimum powyżej 13800 pkt., a w USA nowe szczyty wyznaczyły indeksy S&P500, Dow Jones oraz Nasdaq. W Polsce WIG20 po raz pierwszy od 10 miesięcy zamknął się powyżej poziomu 2000 pkt. Swoje 10-miesięczne maksimum osiągnął również mWIG40, a sWIG80 zakończył sesję na poziomie najwyższym od lipca 2017 r. Dziś kontynuatorem tych rekordów był japoński Nikkei, który przebił poziom 27000 pkt. po raz pierwszy od 1991 r.

Tak „bycze” nastawienie do rynków to przede wszystkim efekt wyjaśnienia dwóch kwestii, które jeszcze podczas ostatniej przedświątecznej sesji pozostawały czynnikami ryzyka: sprawy amerykańskiego pakietu fiskalnego oraz umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Porozumienie brexitowe zostało wprawdzie osiągnięte jeszcze w Wigilię, jednak wtedy inwestorzy nie mieli możliwości na nie zareagować. Natomiast sprawa kluczowego dla rynków pakietu fiskalnego „wisiała na włosku” ze względu na groźbę zgłoszenia weta przez prezydenta Donalda Trumpa. Domagał się on wyższej niż ustalona w pakiecie pomocowym wartości świadczeń dla amerykańskich obywateli, jednak ostatecznie, po namowach polityków obu amerykańskich partii, podpisał pakiet w niezmienionej formie.

Ostatnie w tym roku dni sesyjne nie powinny przynieść nowych niespodzianek. Można zatem oczekiwać, że przy mniejszej niż zwykle aktywności inwestorów nastroje pozostaną pozytywne. Może to sprzyjać indeksowi WIG20, który po zamknięciu powyżej 2000 pkt. ma dziś szansę na kontynuację ruchu w kierunku tegorocznych maksimów. Mimo to ich osiągnięcie stanowi bardzo duże wyzwanie i wydaje się mało prawdopodobne. Do poziomów tych, odnotowanych na początku roku, dzieli nas niemal 200 pkt., czyli 10%. Zakładając nawet hurraoptymistyczne nastawienie ciężko byłoby uniknąć realizacji zysków przed długim, noworocznym weekendem. Wydaje się zatem, że kwestię potencjalnych 52 tygodniowych maksimów trzeba będzie odłożyć na nowy rok. Niemniej większość inwestorów przeprowadzających transakcje na platformie CMC Markets oczekuje realizacji optymistycznego scenariusza. Ich pozycje na wzrost stanowią bowiem aktualnie aż 79% wartości wszystkich otwartych na kontraktach CFD na WIG20.

Kalendarium makroekonomiczne w tym tygodniu jest wyjątkowo ubogie. Dziś nie ma w nim absolutnie żadnej publikacji, która mogłaby zmienić obraz rynku, natomiast w całym tygodniu jedyne dane warte uwagi to czwartkowe odczyty dotyczące tygodniowej zmiany liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Czwartek jest jednak dniem bez sesji na GPW, zatem można się im przyjrzeć jedynie z ciekawości.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.