Komentarz GPW: Po świętach akcje na GPW są mocne. Paliwem rekordy w Nowym Jorku i Frankfurcie

Wczoraj na sesji w USA indeks S&P500 odnotował nowy, historyczny rekord. Dziś tę sama sytuację obserwujemy na niemieckim indeksie DAX. To sprzyja notowaniom na GPW, które dodatkowo wspierają wyższe kursy EUR/USD i złotego. Spośród spółek wchodzących w skład WIG20 warto zwrócić uwagę na CD Projekt, KGHM i Allegro.

Rekordowe notowania w USA nie przełożyły się dziś w nocy na wzrosty na giełdach w Azji, ponieważ rynek obawia się o kontynuację wzrostu w Chinach w świetle potencjalnego ograniczenia akcji kredytowej. Jednak w Europie od rana panują wyborne nastroje. Niemiecki DAX otworzył się dziś istotnie wyżej niż zamknięcie z ubiegłego tygodnia i utrzymał wzrosty, odnotowując nowy, historyczny szczyt. Warto podkreślić, że dzieje się to pomimo zatrzymania spadków EUR/USD. Do tej pory część inwestorów zwracała uwagę na rosnącą atrakcyjność niemieckich eksporterów właśnie w związku ze słabnącym EUR. Dobra kondycja DAX-a sprzyja popytowi na akcje notowane na GPW.

Dziś rano poznaliśmy unijną stopę bezrobocia. Wskaźnik ten utrzymał się na tym samym poziomie, co w ubiegłym miesiącu, jednak oczekiwano istotnego spadku. Zazwyczaj rynek odczytałby taką wiadomość jako jednoznacznie niekorzystną. Jednak przy dobrych nastrojach górą będzie oczekiwanie na przyspieszoną akcję szczepień w całej Europie kontynentalnej. Szczególnie po tym, jak w Wielkiej Brytanii zapowiedziano daleko idące odblokowanie gospodarki.

Dla GPW większym wsparciem niż DAX może być dzisiaj kurs EUR/USD. Zatrzymanie spadków zwiększa zainteresowanie inwestycjami na rynkach wschodzących. Widać to na złotym, który po odbiciu się od ważnego oporu w zeszłym tygodniu znalazł wsparcie dla cen aż 10 groszy niżej (dla USD/PLN).

W centrum zainteresowania inwestorów na GPW pozostanie CD Projekt. Jeżeli agresywny trend spadkowy na akcjach spółki ma zostać zatrzymany, to na dzisiaj ceny powinny trwale wrócić powyżej poziomu 206. To spore wyzwanie, a problemem jest spadająca aktywność kupujących, gdy ceny zaczynają rosnąć – wyraźnie spadają wtedy obroty. Na razie jest to znak potwierdzający trend spadkowy. Wzrosty są więc bardziej efektem wycofywania się podaży niż poważniejszego zainteresowania walorami CD Projekt.

Na drugim miejscu pod względem obrotu jest KGHM. Poziom 8800 USD za tonę miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali został utrzymany, a wczoraj (co prawda przy mniejszym obrocie) duże wzrosty odnotowały amerykańskie kontrakty na miedź. To paliwo dla akcji KGHM-u. Kursy tej spółki pozostają jednak w szerokim trendzie horyzontalnym, więc mało prawdopodobne, by dzisiaj istotnie zmienił się średnioterminowy obraz na wykresie jej notowań.

Kolejną spółką, którą interesują się dzisiaj inwestorzy, jest Allegro. Tu widać kontynuację odbicia. Pewnym oporem pozostaje poziom 60 zł, czyli najniższy kurs z pierwszego dnia notowań spółki na GPW. Przedłużający się lockdown będzie wspierał wyniki Allegro, jednak wskaźnik cena/zysk nadal może straszyć optymistów. Podobnie jak w przypadku CDR, im wyższe ceny akcji, tym mniejsze obroty na nich widać.

Dzisiaj nie ma już danych, które mogłyby zmienić obraz rynku. O godz. 14:55 poznamy odczyty amerykańskiej sprzedaży detalicznej mierzonej indeksem Redbook, które inwestorzy regularnie ignorują. Warte odnotowania mogą być natomiast dane JOLTS o nowych miejscach pracy w USA. To o 16:00 i oczekuje się wzrostu w stosunku do poprzedniego okresu



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.