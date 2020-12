Komentarz GPW: Na GPW brak wyraźnego kierunku notowań, mimo doniesień o kolejnej szczepionce

News

Optymizm wciąż w grze, Niemieckie dane w centrum uwagi

To już trzeci poniedziałek z rzędu kiedy pojawiają się pozytywne wiadomości dotyczące możliwej szczepionki przeciwko Covid-19. AstraZeneca i Oxford University ujawniły, że ich lek jest skuteczny w 70%. Inwestorzy byli zachęceni faktem, że poczyniono kolejne postępy, a szczegóły, które dotarły odnośnie tej informacji pokazały lek w jeszcze bardziej imponującym świetle. Skuteczność na poziomie 70% jest w zasadzie średnią. Jeden ze schematów stosowania szczepionki wskazuje na 62%, z kolei drugi jest skuteczny w 90%. Pod względem kosztów lek Astra-Oxford stanowi zaledwie ułamek ceny możliwych szczepionek Moderny i Pfizer-BioNTech. Ponadto można go przechowywać w temperaturze około -3 stopni, co znacznie ułatwia transport i sprzyja masowej produkcji. Sentyment na rynku opierał się głównie na nowych informacjach dotyczących leków. Główne indeksy w Europie zyskały na wartości w ciągu dnia, jednak spadły pod koniec sesji, kończąc lekko na czerwono.