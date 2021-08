Komentarz GPW: GPW nie czeka na Jackson Hole. Ważniejsze stopy na Węgrzech

O d dłuższego czasu zarówno kursy na GPW, jak i notowania złotego, są mniej podatne na wszelkie zawirowania na amerykańskich giełdach. Więcej „zamieszania” wprowadzają lokalne odczyty wszelkich składowych opisujących wzrosty cen w kraju oraz ruchy banków centralnych z Węgier i Czech.

Dzisiaj rynek oczekuje kolejnej podwyżki stóp procentowych na Węgrzech. Gdyby było to 30 punktów bazowych, to główna stopa procentowa wyniosłaby tam 1,5%. Informacja o decyzji będzie podana o godzinie 14:00 i może być dzisiaj najważniejszą publikacją dla GPW i złotego. Dodatkowo ważny będzie ton komunikatu tamtejszego banku centralnego. Do tej pory do inwestorów były wysyłane wyraźne sygnały, że węgierskie stopy będą rosły tak długo, aż uda się uspokoić inflację i ta wróci do celu inflacyjnego. W tym względzie NBP zachowuje się inaczej. Staje się to coraz bardziej problematyczne dla złotego i w perspektywie dla wszystkich aktywów notowanych w złotych.

W Polsce inwestorzy oczekują, że presja inflacyjna będzie mniejsza w sierpniu. Jednak we wrześniu możemy znowu mieć kolejne impulsy do dalszych wzrostów cen. Jednym z kluczowych źródeł może być powrót wysokich cen ropy. Wczoraj jej ceny wzrosły o 5%, podczas gdy USD/PLN utrzymuje się na wysokich poziomach. Niepokoją również oczekiwania inflacyjne w kraju, a dokładniej potencjalnie rosnące przekonanie producentów i konsumentów o nieuchronności dalszych wzrostów cen. Historia pokazuje, że nie jest łatwo odwrócić tego typu zachowania.

Dzisiaj warto też zwrócić uwagę na kilka sygnałów słabnącej dynamiki wzrostu gospodarczego Słabsze dane dotarły z Niemiec i Azji. Na podstawie danych analitycznych Refinitiv Eikon, największe firmy z Azji prawdopodobnie odnotują swój pierwszy kwartalny spadek zysków od 18 miesięcy. W kontekście słabnących gospodarek i nie „odpuszczającego” wariantu Delta Covid-19, rynki będą czekały na informacje z Jackson Hole. Są pewne obawy o wysłanie sygnałów do rynku o konieczności zmniejszania działań stymulacyjnych w USA.

Sytuacja na wykresie WIG jest zdecydowanie bardzo dobra. Czwartkowe i piątkowe spadki okazały się pułapką dla sprzedających. Dzisiaj jesteśmy wyżej i kursy utrzymują się powyżej historycznych szczytów sprzed lat. Do wyraźniejszego przyspieszenia wzrostów brakuje impulsów z największych spółek. WIG20 cały czas jednoznacznie nie opuścił jeszcze trendu horyzontalnego, który na tym indeksie można wyznaczyć od początku czerwca. Do tego brakuje jednak niewiele, dosłownie jednej mocniejszej wzrostowej sesji.

Dzisiaj w WIG20 poza Dino nie ma spółek, które wyróżniają się zmiennością. Na mWIG40 tez jest bardzo spokojnie. Spory wzrost notują tylko akcje Wirtualnej Polski. Naturalnie więc inwestorzy będą zwracać uwagę na mniejsze spółki. W poniedziałek na 11 spółkach wolumen był co najmniej 5x wyższy niż średnia z 10 sesji. Są to CFI, ELEKTROTI, ELZAB, EUROHOLD, I2DEV, IMPERIO, NTTSYSTEM, PLATYNINW, ULMA, UNIBEP, ZEPAK.

Poza danymi z Węgier, ważne będą dzisiaj odczyty danych makroekonomicznych z USA. O godzinie 16:00 poznamy wartość sprzedaży nowych domów w ostatnim miesiącu. Oczekuje się wzrostu do 700 tys. z poprzedniej wartości 676 tys. Trend tego wskaźnika jest jednak spadkowy. W kwietniu sprzedaż sięgnęła ponad miliona.



