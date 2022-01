Kolejny ruch Visy

V isa ogłosiła partnerstwo z Consensys - firmą specjalizującą się w oprogramowaniu blockchain. Jego celem jest połączenie istniejących sieci płatniczych z cyfrowymi walutami banku centralnego. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym Visa, pozwoli to bankom na wydanie karty płatniczej powiązanej z CBDC.



Tesla po kilku miesiącach od wstrzymania rozliczeń w BTC, zezwoliła na płatności w dogecoinie. W rezultacie, cena DOGE odnotowała wzrost o 30%. Spółka wyjaśniła, że użytkownicy, którzy chcą zdecydować się na zapłatę w tym aktywie muszą posiadać krypto portfel, a po jego połączeniu będą mogli przesyłać środki za pomocą kodu alfanumerycznego lub QR.



Giełda kryptowalut Binance nawiązała współpracę z Gulf Energy Development PCL, której głównym celem będzie utworzenie kolejnej platformy handlowej w Tajlandii w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców w zakresie kryptowalut. Wielu ankietowanych ekspertów uważa, że wejście kraju w świat kryptowalut może być dla niego bardzo korzystne, gdyż gospodarka ciągle zmaga się z poważnymi problemami związanymi z pandemią Covid-19.



Jak donosi Chainalysis, hakerzy z Korei Północnej w zeszłym roku dokonali przynajmniej siedmiu ataków na platformy kryptowalutowe i wykradli z nich aktywa o wartości ok. 400 mln USD. Celem ataków były głównie duże firmy inwestycyjne i giełdy.



Bitcoin utrzymuje się w pobliżu wsparcia na 40 tys. USD. Jego przebicie otworzy drogę do kolejnego znaczącego poziomu na 37,4 tys. USD. Zapowiedzią powrotu do trendu wzrostowego będzie wyjście powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na wysokości 52 tys. USD.



Ethereum w ostatnim tygodniu spadło o 9,16%, podobnie jak w przypadku BTC nastawienie pozostaje do dalszych spadków. Kluczowe wsparcia znajdują się na 3000 i 2800 USD.



Bitcoin Cash pozostaje w pobliżu dołków z końca stycznia 2021 r., kiedy wartość BCH wynosiła 370 USD. Zejście poniżej wsparcia na 363 USD pozwoli na dalsze spadki do 350 USD. Reakcja wzrostowa może się zatrzymać na 420 USD.



Ripple kontynuuje trend spadkowy, w ramach którego w trakcie ostatniego tygodnia stracił kolejne 8,92% swojej wartości. Najbliższe znaczące poziomy dla tego aktywa to 0,7 i 0,804 USD.



Litecoin zamienia wsparcie na poziomie 144 USD w opór, co pozwala na kontynuację dynamicznych spadków. Następne wsparcie znajduje się na 126 USD.



Dash zbliża się do ważnego poziomu tj. 125 USD. Jego przebicie będzie zapowiedzią dalszej przeceny w kierunku 115 USD, a pierwszą informacją o potencjalnym powrocie do wzrostów będzie wyjście powyżej wartości 132 USD.







CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.