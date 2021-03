Kolejne rekordy w USA, w Europie słabnie optymizm w kwestii ponownego otwarcia gospodarek

Po pozytywnym początku, rynki w Europie zakończyły wczoraj sesję na minusie, po tym, jak Niemcy, a następnie Francja, Włochy i Hiszpania wstrzymały szczepienia preparatem firmy AstraZeneca z powodu obaw, że mogą one być przyczyną niektórych przypadków zakrzepów krwi. Zawieszenia nastąpiły pomimo tego, że WHO i Europejska Agencja Leków stwierdziły, że szczepionka jest bezpieczna, a w Wielkiej Brytanii, gdzie regulacje i kontrola są równie rygorystyczne, nie zgłoszono podobnych przypadków. Oprócz negatywnej prasy, którą szczepionka otrzymała od prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który stwierdził, że była tylko quasi-skuteczna dla osób w wieku powyżej 65 lat, jest to kolejny cios dla wiarygodności szczepionki z Oxfordu i ostatnia rzecz, której AstraZeneca, a co ważniejsze, populacja europejska, obecnie potrzebuje, biorąc pod uwagę, że ze wszystkich szczepionek, preparaty oksfordzkie są zdecydowanie najłatwiejsze do transportu. Problemy te mogą również opóźnić harmonogram ponownego otwarcia gospodarczego w Europie, ponieważ program szczepień pokazuje, że niedobory szczepionek stają się coraz bardziej dotkliwe, w wyniku czego coraz więcej ludzi może zostać zakażonych i umrzeć. Gdyby ktoś był cyniczny, mógłby zasugerować, że niektóre kraje w Europie używają preparatu AstraZeneca jako kozła ofiarnego, aby ukryć własne nieudolności w zakresie programów wprowadzania szczepionek.

Podczas gdy rynki w Europie zamknęły się niżej, giełdy amerykańskie rozpoczęły nowy tydzień bardziej pozytywnie, a Dow, S&P 500 i Russell 2000 odnotowały kolejne rekordy już trzecią sesję z rzędu. W tym samym czasie obserwowaliśmy spadek 10-letnich rentowności w USA. Dobrze radziły sobie amerykańskie linie lotnicze po danych które pokazały, że podróże lotnicze w USA osiągnęły najwyższy poziom od ponad roku, a doniesienia o ponownym otwarciu kin w LA wzmocniły oczekiwania, że znaczna część nowych czeków stymulacyjnych o wartości 1400 USD prawdopodobnie również wpłynie na giełdy w USA.

Odbicie w USA wczorajszej nocy prawdopodobnie pomoże w lekko pozytywnym otwarciu rynków w Europie, zwłaszcza, że giełdy azjatyckie również notują dziś rano wzrosty. Jedną z pozytywnych oznak jest to, że indeks STOXX Europe 600 Travel & Leisure odrobił wszystkie straty po pandemii, odnotowując wczoraj rekordowo wysoki poziom, chociaż akcje linii lotniczych pozostają w tyle za spółkami z sektora gier. Jeśli chodzi o dane, dzisiaj oczekujemy na najnowsze odczyty ZEW, dane o sprzedaży detalicznej z USA za luty oraz posiedzenie Rezerwy Federalnej. DAX osiągnął w zeszłym tygodniu nowe rekordowe poziomy i można śmiało założyć, że nastroje inwestorów są w tym miesiącu dość dobre, a najnowsze badanie niemieckiego ZEW ma wzrosnąć do 74 z 71,2 w lutym. Oczekuje się również na najnowsze dane o sprzedaży detalicznej za luty w USA, które mogą okazać się nieco gorsze po odbiciu w styczniu. Jeśli chodzi o ostatnie 12 miesięcy wydatków konsumenckich w USA, ich odporność jest w dużej mierze napędzana przez rząd USA i środki stymulacyjne. Główne pytanie jakie należy sobie zadać, to czy nowy pakiet stymulacyjny mocno wesprze sprzedaż detaliczną. Amerykański rynek pracy w ostatnim czasie notuje pozytywny trend, co sugeruje, że pozytywne nastroje powinny zostać pozytywne. Negatywne mogą okazać się niskie temperatury w lutym, które spowodowały pozostanie ludzi w domach. Oczekiwania mówią o spadku o 0,5%, natomiast ewentualne gorsze odczyty powinny być równoważone przez wysokie oczekiwania względem marca i kwietnia, kiedy pakiet stymulujący zostanie rozprowadzony po USA.

EURUSD – pomimo wsparcia powyżej 200-dniowej MA w zeszłym tygodniu, obecne odbicie wygląda niepewnie. Musimy wybić powyżej 1,2050, by doszło do stabilizacji albo cena przetestuje 1,8000 lub spadnie nawet niżej.

GBPUSD – odbicie od poziomu 1,3750 musi doprowadzić do wzrostów ponad 1,4020/30, aby można było oczekiwać wzrostów do lutowych szczytów na 1,4230. Jedynie spadek poniżej 1,3720 może podważyć ten scenariusz i dać pretekst do ruchu w okolice 1,3580.

EURGBP – poziom 0,8540 pozostaje kluczowym wsparciem z tendencją ruchu w kierunku 0,8400. Odbicie musi przełamać 0,8730, by skierować się na 0,8800, gdzie kurs może napotkać na dużą przeszkodę.

USDJPY – opór znajduje się przy 109,30, jednak para pozostaje na kursie w kierunku 110,00, dopóki znajdujemy się powyżej 108,20. Na obecnych poziomach możliwe jest odreagowanie w okolice 107,30. Obecny ruch wzrostowy trwający od stycznia wspiera się na 200-dniowej MA i 105,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 31 punktów do 6,780

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 39 punktów do 14,500

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 13 punktów do 6,051



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.