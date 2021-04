Kolejna krypto firma na NASDAQ

Newegg stał się jednym z pierwszych dużych sklepów internetowych, które akceptowały Bitcoina w 2014 roku. Teraz dodaje Dogecoin jako kolejną oficjalną metodę płatności. W ostatnich dniach DOGE po raz pierwszy osiągnął wartość 0,45 USD oraz kapitalizację 50 miliardów dolarów, tym samym przeganiając takich gigantów jak ING, Barclays i Credit Agricole.

Wielka Brytania rozpoczęła badania dot. cyfrowej waluty banku centralnego. W dokumencie opublikowanym przez HM Treasury ogłoszono utworzenie grupy zadaniowej ds. CBDC we współpracy z BOE. W ramach swoich obowiązków grupa zbada wstępne kwestie związane z projektowaniem, wdrażaniem i działaniem CBDC w Wielkiej Brytanii. Zespół również będzie starał się zdefiniować potencjalne przeszkody technologiczne.

Kanadyjska firma Bitfarms, zajmująca się wydobyciem Bitcoinów ujawniła, że prawie zakończyła procedury niezbędne do wejścia na giełdę Nasdaq. W oświadczeniu prasowym, Bitfarms powiedział, że aktywnie dążył do wejścia na technologiczną giełdę i aktualnie czeka na zielone światło od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prawdopodobnie będzie to kolejna krypto firma, która pojawi się na Nasdaq zaraz po Coinbase notowanym na nim od 14 kwietnia 2021 r. Przed ewentualnym wejściem na giełdę, Bitfarms planuje pozyskać dodatkowe środki z emisji akcji. W ten sposób powinien zdobyć dodatkowe 31,3 mln USD na zakup kolejnych koparek i rozbudowę infrastruktury.

Prawie wszystkie usługi oferowane przez AXA mogą być teraz opłacane za pomocą Bitcoina. Ta decyzja została podjęta z powodu rosnącego popytu na kryptowaluty wśród klientów firmy. Pierwsze badania nad wprowadzeniem płatności w kryptowalutach zostało przeprowadzone już w 2019 r. Wtedy 1/3 klientów AXA posiadała w swoim portfelu kryptowaluty.

Turecki bank centralny zakazał płatności w kryptowalutach. Posunięcie to miało miejsce po miesiącach zawirowań gospodarczych, których kulminacją była dymisja prezesa banku centralnego. Nietrudno uznać tę decyzję za akt desperacji, ponieważ lira kontynuuje swój trend spadkowy, a ludzie uciekają od jej używania.

Bitcoin po zbliżeniu się do wartości 65000 USD wchodzi w ruch korekcyjny wynoszący prawie 20% jego wartości. Aktualnie znajduje się na oporze stawianym przez poziom cenowy 55600 USD, najbliższe wsparcie jest w okolicy wartości 54500 USD.

Spadki spowodowane realizacją zysków wystąpiły na znacznej większości kryptowalut, dla Ethereum oznaczało to powrót do wartości 2050 USD. Od wczoraj odnotowano wzrost ETH do 2350 USD, gdzie wystąpiła słaba korekta. Nastawienie rynku pozostaje do ruchu w kierunku ATH przy 2545 USD.

Bitcoin Cash po ostatnich spadkach utrzymuje się w okolicach oporu stawianego przez 960 USD. W przypadku kontynuacji ruchu w górę kolejny powinien się pojawić na poziomie psychologicznym 1000 USD, albo 1020 USD, najbliższe wsparcie mamy na poziomie przy 865 USD.

Ripple wygląda dokładnie jak Bitcoin Cash z tą różnicą, że kolejny opór może się pojawić na 1.488 USD, a najbliższe wsparcie 1.190.

Litecoin oscyluje wokół wartości 260 USD, decydujące dla kierunku jego dalszych ruchów są opór przy 280 USD i wsparcie z 250 USD.

Dash po dotarciu do oporu stawianego przez 330 USD wycofuje się do okolic 310 USD Dzisiaj powinien wystąpić kolejny atak na ten opór i możliwa kontynuacja wzrostów w kierunku 360 USD.



