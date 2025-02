Wall Street od dłuższego czasu czeka na odpowiedź na kluczowe pytanie: jaki plan ma Rezerwa Federalna (Fed) na przyszłość po zakończeniu redukcji bilansu? Proces ten, znany jako quantitative tightening (QT), trwa od połowy 2022 roku i dotychczas objął redukcję aktywów o ponad 2 biliony dolarów. Fed jednak milczy na temat tego, jak długo jeszcze będzie kontynuował ten proces i jakie działania podejmie później.

Tym samym dzisiejsza decyzja i konferencja prasowa może dotyczyć nie tylko stóp procentowych, ale także podejścia do zarządzania bilansem Fed.

Banki przewidują dłuższy proces QT

Instytucje finansowe, takie jak Bank of America, Barclays, TD Securities i Goldman Sachs, ostrzegają, że QT potrwa dłużej, niż wcześniej sądzono. To oznacza, że rezerwy bankowe mogą zostać zredukowane do poziomu niedoboru, co grozi zakłóceniami na rynkach finansowych i wzrostem kosztów finansowania dla rządu USA.

Dla Departamentu Skarbu te decyzje są kluczowe, ponieważ wpływają na strukturę nowego długu rządowego. Podczas planowanej emisji papierów wartościowych musi on brać pod uwagę, czy Fed będzie ponownie kupować obligacje, a jeśli tak – w jakim zakresie i o jakich terminach zapadalności.

Ankieta Departamentu Skarbu

17 stycznia Departament Skarbu przeprowadził ankietę wśród dealerów pierwotnych, pytając ich o przewidywany termin zakończenia QT oraz moment, w którym Fed będzie musiał wznowić zakupy obligacji w celu utrzymania płynności. Te kwestie będą omawiane w trakcie kwartalnego refinansowania, które odbędzie się 5 lutego.

Ryzyko powtórki z 2019 roku

Najważniejszym aspektem debaty o QT jest kwestia, jak bardzo Fed może zmniejszyć swó j bilans, zanim pojawią się problemy na rynku finansowym. W 2019 roku nadmierna redukcja bilansu doprowadziła do gwałtownego kryzysu płynnościowego, który wymusił interwencję Fed. W związku z tym, w czerwcu 2023 roku, decydenci postanowili spowolnić tempo QT, aby uniknąć podobnych zakłóceń.

Przewodniczący Fed, Jerome Powell, odniósł się do QT ostatni raz w listopadzie, porównując decyzję o spowolnieniu redukcji aktywów do ewentualnego wstrzymania podwyżek stóp procentowych. W związku z tym, rynki z niecierpliwością czekają na ewentualne wskazówki dotyczące dalszych planów Fed w tej kwestii.

Skala QT i dalsze prognozy

Na chwilę obecną Fed zmniejszył swoje aktywa do 6,8 biliona dolarów, wciąż znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii (około 4 bilionów dolarów). Według grudniowej ankiety Nowojorskiego Fedu, medianowa prognoza zakłada zakończenie QT w czerwcu 2025 roku, przy aktywach na poziomie 6,38 biliona dolarów.

Mimo to, nie ma jednomyślności co do tego, jak długo jeszcze potrwa QT. Niektórzy eksperci zwracają uwagę na wzmożoną zmienność rynkową pod koniec miesięcy i kwartałów, sugerującą potencjalne napięcia w systemie finansowym.

Wpływ na rynek obligacji

Skład portfela Fed będzie kluczowy dla przyszłej polityki monetarnej. Nowy Sekretarz Skarbu, Scott Bessent, zaproponował zwiększenie udziału obligacji długoterminowych, aby ograniczyć konieczność częstych refinansowań krótkoterminowych zobowiązań. Jego stanowisko kontrastuje z podejściem poprzedniej sekretarz, Janet Yellen, która preferowała emisję krótkoterminowych bonów skarbowych.

Niepewność związana z limitem zadłużenia

Dodatkowym problemem jest ponowne nałożenie limitu zadłużenia, co może zmusić rząd do ograniczenia emisji nowych papierów wartościowych i wykorzystania rezerw gotówkowych. W konsekwencji wpłynie to na poziom zobowiązań Fed i może zaburzyć sygnały płynące z rynku pieniężnego.

Fed ostrzegał w protokołach z ostatniego posiedzenia, że spory wokół limitu długu mogą utrudnić ocenę dostępności rezerw bankowych. Mimo to, obecnie wydaje się skłonny do dalszego ograniczania portfela aktywów do możliwie niskiego poziomu.

Niejasność wokół polityki Fed w zakresie QT budzi coraz większe zaniepokojenie na rynkach. Jeśli redukcja bilansu będzie trwała zbyt długo, może dojść do problemów z płynnością i wzrostu kosztów finansowania. Z kolei zbyt szybkie zakończenie QT może wywołać nowe napięcia inflacyjne. Wall Street czeka na jasne sygnały, ale jak dotąd Fed unika jednoznacznych deklaracji.

Być może dziś dowiemy się czegoś więcej w tym temacie, ponieważ już nie tylko stopy procentowe znajdują się w centrum zainteresowania uczestników rynku.

