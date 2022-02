JPMorgan doda ukraińskie obligacje do indeksu zadłużenia

R uch może oznaczać napływ prawie 270 mln USD na ukraiński rynek obligacji od pasywnych inwestorów.

Setki milionów dolarów od zagranicznych inwestorów prawdopodobnie wpłyną do ukraińskich obligacji w przyszłym miesiącu pomimo groźby wojny z Rosją.

JPMorgan Chase & Co. planuje dodać ukraiński dług w walucie lokalnej do popularnego indeksu obligacji rynków wschodzących, znanego jako GBI-EM. Wejdzie ona w życie 31 marca z wagą 0,12%, zgodnie z notą dla klientów z października 2021 r., która mówi, że blisko 70% inwestorów poparło ten ruch.

Fundusze zarządzające 222 miliardami dolarów wykorzystywały ten indeks jako punkt odniesienia od stycznia. Jeśli wszyscy zdecydują się na dodanie ukraińskich obligacji, oznaczałoby to napływ 266,4 mln USD na rynek.

„To dobra wiadomość dla Ukrainy. Nagle będziesz miał dużych graczy indeksowych skierowanych na ten konkretny rynek obligacji” – powiedziała Monika Dutt, szefowa zespołu zajmującego się badaniem strategii pasywnych w Morningstar Inc.

Rosyjski rubel i ukraińska hrywna znalazły się pod presją, a rentowność ukraińskich 10-letnich obligacji dolarowych wzrosła w tym tygodniu powyżej 11% z 7% pod koniec trzeciego kwartału, zanim napięcia wzrosły pomiędzy krajami.

Kontrast między rosnącym ryzykiem geopolitycznym a decyzją JPMorgan odzwierciedla rosnącą siłę i okazjonalne dołączenie pasywnego inwestowania. Według Morningstar fundusze, które podążają za indeksami, stanowiły pod koniec zeszłego roku 37% świata inwestycyjnego z aktywami netto w wysokości 19 bilionów dolarów. Główni inwestorzy pasywni to The Vanguard Group i BlackRock Inc.

Inwestycje oparte na benchmarkach na rynkach wschodzących koncentrują się głó wnie na czynnikach, które wpływają na grupę, a nie na wydarzeniach w poszczególnych krajach, tak analitycy Międzynarodowego Funduszu Walutowego napisali w raporcie z września 2020 roku. Indeks GBI-EM JPMorgan jest najczęściej obserwowanym wskaźnikiem dla międzynarodowych inwestorów w obligacje państwowe w walucie lokalnej.



