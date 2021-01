Jest ponadpartyjne porozumienie co do pakietu stymulacyjnego w USA. Ostatnie słowo dziś w głosowaniu nad ustawą

Na świąteczny tydzień w kalendarzu makro pusto, co jest normalnym zjawiskiem dla tego okresu. Patrząc na to, co przez lata działo się na rynkach w okresie od Świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku można przyjąć dwa scenariusze. Pierwszy to założenie, że ograniczona aktywność inwestorów instytucjonalnych na rynkach generuje niską zmienność. W drugim wariancie w niektórych latach właśnie pod ich nieobecność pole do popisu miał krótkoterminowy kapitał spekulacyjny, szczególnie na instrumentach o niższej płynności. Widać to już było w piątek na parach ze złotym. Bez żadnego konkretnego powodu zmienność na parze EURPLN wyniosła ponad 8 groszy.

Weekend przyniósł długo oczekiwane wieści z Kapitolu. W niedzielę przywódcy republikanów i demokratów świętowali polityczne zwycięstwo po ogłoszeniu, że porozumienie w sprawie pakietu pomocowego zostało osiągnięte, mając nadzieję, że w poniedziałek zdobędą wystarczającą liczbę głosów popierającą ponadpartyjne ustalenia, które Kongres zamieni dziś w ustawę przed wyjazdem do domu na święta. Pakiet obejmuje przedłużenie federalnych programów wsparcia dla bezrobotnych, którzy utracili pracę z powodu pandemii oraz wznowienie dodatku dla bezrobotnych w wysokości 300 USD tygodniowo przez 11 tygodni. Obejmuje kolejną rundę bezpośrednich płatności dla gospodarstw domowych, w wysokości 600 USD na osobę i dziecko, i gwarantuje, że rodziny z legalnym obywatelstwem mieszanym będą również uprawnione do tych płatności. W porozumieniu przewidziano kwotę 284 miliardów dolarów na drugą rundę programu ochrony miejsc pracy, w ramach którego udzielano umarzalnych pożyczek małym firmom oraz 15 miliardów dolarów przeznaczonych na pomoc dla parków rozrywki, a także niezależnych kin i instytucji kulturalnych. Kolejne 82 miliardy dolarów trafi do szkół i uczelni, aby pomóc im poradzić sobie z pandemią i zmodernizować obiekty, aby uczynić je bezpieczniejszymi.

Po tej informacji skokowo umocnił się dolar do głównych par walutowych. Najmniejsze umocnienie USD widzimy w stosunku do jena. Jen jako bezpieczne aktywo może umacniać się w reakcji na ewentualną korektę na Wall Street, a ta staje się dość prawdopodobna. Reakcja na notowaniach kontraktów na giełdowe indeksy była niewielka, bowiem już wcześniej inwestorzy wyceniali uchwalenie ustawy. Niemiej na oficjalne zakończenie przepychanek w Kongresie trzeba poczekać do dzisiejszego głosowania nad wypracowanym porozumieniem.

Piątek przyniósł przecenę na europejskich parkietach. Po początkowych wzrostach do głosu doszły obawy o Brexit bez porozumienia, co może spowodować chaos w handlu pomiędzy UE i Wielką Brytanią. Po części czerwień na wiodących parkietach Europy można przypisać realizacji zysków z długich pozycji przed okresem świąteczno-noworocznych. Największa przecena wyniosła 1,42%, w pozostałych przypadkach było to od 0,2% do 0,4%. Indeks Stoxx 600 spadł o 0,35%.

Odwrotnie niż w Europie przebiegał handel za oceanem. Od początku handlu wszystkie benchmarki sukcesywnie schodziły na coraz to niższe poziomy. W ostatniej godzinie handlu do głosu doszli kupujący, którym udało się odrobić znaczną część strat. Nie ochroniło to jednak przed zamknięciem poniżej kreski. W ostatecznym rozrachunku S&P 500 zamknął się stratą 0,35%, Dow Jones z wynikiem -0 41% usadowił się poniżej 30200 punktów, a technologiczny Nasdaq spadł o symboliczne 0,07%. Przecenione też zostały małe spółki. Russell 2000 potaniał o 0,41%.

Dziś na bazowych rynkach akcji w rejonie Azji i Pacyfiku dominują mieszane nastroje, a część rosnących rynków wycenia niedzielne porozumienie w sprawie bodźców fiskalnych w wysokości 900 mld USD, przed glosowaniem w Kongresie. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,18%. Australijski S&P/ASX 200, po przecenie w piątek o 1,20%, traci 0,08%. Południowokoreański KOSPI jest nad kreską 0,23%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,26%), Szanghaj (-0,27%), Singapur (0,09%), Tajwan (0,95%),. Indyjski Sensex spada o 0,09%. Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 0,32%.

Dzień Trzech Wiedźm, gdy toczyła się walka o cenę rozliczeniową kontraktów, przyniósł skokowy wzrost obrotów. Handlowi na GPW towarzyszył wysoki obrót, który na szerokim rynku wyniósł 3,6 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 3,37 miliarda złotych. Indeks WIG stracił 1,01 proc. Podobnej wielkości spadek przypadł w udziale WIG 20. Indeks otworzył się powyżej poprzedniego zamknięcia i to była jedyna dobra wiadomość. Pierwsze pięć minut handlu wyznaczyło zarówno maksimum, jak i minimum sesji. Do końca dnia notowania odbywały się w przedziale 1983,94 – 1947,14 pkt. Zatem wysoki obrót nie przełożył się na zmienność benchmarku. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań na poziomie 1982,54 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 1,18%. WIG20 fut stracił 1,46%, a WIG20usd w wyniku słabej postawy złotego oddał z dorobku 2,11%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 stracił 1,29 proc. sWIG80 spadł o 0,05 proc. W gronie blue chipów 8 spółek przyniosło akcjonariuszom zyski, a 12 odnotowało spadki. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły akcje Dino (3,07%), Asseco (0,61%) i PZU (0,51%). Po przeciwnej stronie rynku znalazły się CD Projekt, PGE i PKO BP. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 12,23%, 2,14% i 1,02%.

WIG 20 fut otworzył się luką spadkową. W początkowej fazie handlu indeks traci 1,71%.

Od piątku złoty koryguje falę umocnienia do koszyka głównych walut.

GBPPLN – wsparcie jest na poziomie 4,79. Kluczowy opór to 5,12.

EURPLN –para jest powyżej wsparcia na 4,4160 i w szybkim ruchu dotarła do 4,50

USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59.

CHFPLN – para oscyluje pomiędzy 4,08, a 4,17.

PLNJPY – opór usytuowany na 28,09 skutecznie powstrzymał marsz na północ. Para zeszła poniżej wsparcia na 26,70. Dalsze umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.



