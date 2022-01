Jastrzębie przemówienie Powella może doprowadzić do gwałtownych spadków podczas otwarcia giełd w Europie

I stniało ryzyko, że silne odbicie na giełdach może zostać zakończone przez bardziej jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej. Podczas wczorajszego rajdu FTSE100 na krótko przekroczył 7500, podczas gdy Nasdaq 100 wzrósł do najwyższych poziomów tygodnia, podobnie jak S&P500, po pierwszym ogłoszeniu, które przygotował Fed.

O ile w decyzji o utrzymaniu polityki pieniężnej nie było żadnych niespodzianek, w trakcie konferencji prasowej wzrosty zostały powstrzymane, ponieważ Powell wskazał, że zobaczymy podwyżkę stóp w marcu, a FOMC będzie kontynuować zacieśnianie polityki w o wiele szybszym tempie niż to początkowo zakładano. Dowiedzieliśmy się również, że Fed może spontanicznie podnosić stopy procentowe podczas każdego z posiedzeń, nawet o 50 pb, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zdecydowanie nie był to komunikat, który coraz bardziej nerwowe rynki chciały usłyszeć. Fed powiedział wprost, że czas zająć się inflacją. Znalazło to odzwierciedlenie w gwałtownym wzroście rentowności 2-letnich obligacji, które odnotowały największą zmianę od marca 2020 r., tj. o ponad 11 pb, podczas gdy 10-latki przekroczyły 1,85% i znalazły się w bliskiej odległości od poprzednich szczytów. Gwałtowny wzrost rentowności ściągnął rynki amerykańskie ze szczytów i spowodował zamknięcie niżej, chociaż Nasdaq zakończył dzień bez zmian, jedynie korygując 3,5%- wzrost.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie w Europie, oczekuje się, że późna wyprzedaż w USA spowoduje spadki na rynkach europejskich, tak jak to miało miejsce w Azji, gdzie Nikkei obsunął się o ponad 3,5%. Gospodarka amerykańska spowolniła w III kwartale 2021 r., chociaż po rewizji do poziomu 2,3% wypadła lepiej niż wstępne szacunki. Oczekuje się że dzisiejsze dane za IV kwartał przyniosą znaczną poprawę, chociaż ożywienie nadal będzie nierównomierne. Lepsze wyniki powinny być napędzane przez rosnące poziomy zatrudnienia, a także silne wzrost zarówno w produkcji, jak i usługach. ISM dla usług osiągnęło rekordowy poziom w listopadzie, podczas gdy produkcja pozostała stabilna. Po mocnym początku kwartału w październiku, wydatki konsumenckie osiągnęły najwyższy poziom od marca. Prawdopodobnie na wyniki będzie miał wpływ Omicron, który spowodował braki w kadrach, a także niższą aktywność gospodarczą. Mimo to oczekuje się, że gospodarka USA wzrosła o 5,8%. Przewiduje się, że większość zysków będzie pochodzić z silnego komponentu konsumpcji osobistej, który ma wynieść 3,3%, w porównaniu z 2% w III kwartale. Podczas jutrzejszej publikacji deflatora PCE za grudzień, możemy zobaczyć wzrost do najwyższego poziomu od 1983 r., wynoszącego 4,8%. W zeszłym tygodniu liczba składanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych gwałtownie wzrosła do 286 tys., co mogło być spowodowane niższym zapotrzebowaniem na siłę roboczą w okresie poświątecznym, a także zakłóceniami ze strony Omicrona. Oczekuje się, że podczas dzisiejszej publikacji zobaczymy niewielki spadek do 265 tys.

EURUSD – kontynuuje trend spadkowy zbliżając się do minimów z listopada na 1,1195. Musimy zobaczyć powrót powyżej 1,1380, aby mieć szansę na wzrosty w kierunku 1,1500.

GBPUSD – pozostaje słaby, co może zapowiadać ponowny test 50-dniowego MA oraz okolic 1,3420. Spadek poniżej 1,3420 będzie przemawiać za dalszym ruchem w dół do 1,3380. Wyjście powyżej 1,3670 jest kluczowe, aby ponownie przetestować 200-dniowe MA i obszar 1,3750.

EURGBP – euro spadło poniżej 0,8380, co może oznaczać kontynuację do 0,8280.

USDJPY – na razie zdołał utrzymać się powyżej 114,30, dzięki czemu będzie mógł kontynuować ruch wzrostowy do 115,30. Zejście poniżej 113,40 będzie przemawiać za ruchem w okolice 112,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 110 punktów niżej, na poziomie 7359.

DAX – oczekuje się otwarcia 329 punktów niżej, na poziomie 15130.

CAC40 – możliwe otwarcie 157 punktów niżej, na poziomie 6825.



