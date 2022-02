Jastrzębi zwrot w RBA

Z godnie z oczekiwaniami RBA pozostawił stopty na niezmienionym poziomie, ale w protokole pojawiło się wiele ciekawych treści.

Bank Rezerw Australii radykalnie zrewidował swoje prognozy dla gospodarki, przyznając, że gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż oczekiwano. Bank będzie cierpliwy i nie podniesie stopy procentowej dopóki inflacja nie zostanie mocno ugruntowana w przedziale docelowym 2%-3%. RBA również zapowiedział wyjście z luzowania ilościowego, ale podkreślił, że zakończenie programu skupu obligacji rządowych nie sygnalizuje rychłego wzrostu stóp procentowych. Zmiana RBA na bardziej optymistyczne prognozy dla gospodarki jest następstwem wiadomości o dużym spadku stopy bezrobocia w grudniu i nieoczekiwanym wzroście inflacji w czwartym kwartale. Inflacja bazowa znajduje się obecnie w górnej granicy przedziału docelowego, a stopa bezrobocia zbliża się do najniższego poziomu od lat 70-tych XX wieku.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się obroną istotnych średnioterminowych poziomów i dość solidnymi zwyżkami. Poza FTSE100 (-0,02%), któremu ciążyła prawdopodobna podwyżka stóp procentowych, wszystkie benchmarki zakończyły dzień na plusie: DAX40 (0,99%), CAC40 (0,48%), FTSE MIB (0,94%), IBEX40 (0,03%). Indeks Stoxx600 wzrósł o 0,72%.

W wyśmienitych wręcz nastrojach opuszczali gmach giełdy gracze z Wall Street. Po słabym starcie już po godzinie indeksy powróciły nad kreskę, a ostatnia faza handlu była wystrzałem na północ. W efekcie wszystkie najważniejsze benchmarki finiszowały w okolicach dziennych maksimów. Będące w niełasce inwestorów małe spółki i spółki technologiczne silnie odbiły. Russell 2000 wzrósł o 3,05%. Nasdaq Composite podrożał o 3,41% Dow Jones zyskał 406 pkt., czyli 1,17%, a S&P500 powrócił powyżej 4500 pkt, zyskując 1,89%.

Rynki Chin, Korei Południowej i Azji Południowo-Wschodniej zamkną się na święto Nowego Roku Księżycowego. Od piątku giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku odrabiają straty po czwartkowej wyprzedaży. Rynki azjatyckie są dziś w dobrych nastrojach w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,28%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,49%, Nowa Zelandia (1,43%). Indyjski Sensex rośnie o 1,53%.

Ostatnia sesja miesiąca przyniosła chwile wytchnienia dla posiadaczy akcji. Po sporej przecenie podczas piątkowej sesji przyszedł czas na odrabianie strat. Optymistom pomogli gracze z Azji i poprawa nastrojów na głównych europejskich parkietach. Bykom udało się odrobić część strat z piątku, jednak blue chipy pozostają w okolicach 2200 pkt. Poziom ten może być zarówno trampoliną do silniejszego odbicia, jak i do pogłębienia spadków. Z technicznego punktu widzenia kontrakty marcowe na WIG20 utrzymują się powyżej lokalnego wsparcia, a jego obrona może być kluczową dla dalszych losów blue chipów. DAX 40 od kilku miesięcy pozostaje w trendzie bocznym, przeciwnie do jankeskich indeksów, które z trudem bronią się przed pogłębieniem spadków. To co nie napawa optymizmem handlujących blue chipami, to tempo wyprzedaży akcji, które rozpoczęło się na początku stycznia. Do tego dochodzi widmo wojny za naszą wschodnią granicą, obawy o globalny wzrost gospodarczy, a przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Dla warszawskich graczy oddala się szansa na utrzymanie wzrostów. Kluczowe pytanie, jakie zadają sobie gracze znad Wisły brzmi, czy warto już kupować dołki.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,43 mld złotych, z tego na blue chipy przypadło 1,26 mld złotych. Indeks WIG zyskał 0,79%. Znacznie większy zysk odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2209,62 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 1,19%. WIG20 fut osiągnął wynik 1,14%, a WIG20usd dodał z dorobku 1,80%. Pod kreską zakończyła dzień druga. mWIG40 spadł o 0,43%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zyskał 0,69%.

W gronie blue chipów 13 spółek odnotowało wzrosty. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CD Projekt (8,33%), Allegro (6,29%) i Dino (2,92%). Pozostałe 7 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Tauron, KGHM i JSW. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 1,88%, 1,86% i 1,86%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się niewielką luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,85%.

PLN - pozostaje pod presją, ale zapowiedź znacznego podniesienie stóp procentowych może w krótkim okresie umocnic złotego.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,49.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,58.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,07.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.