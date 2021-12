Jastrzębi zwrot Fed. Pytanie jak bardzo?

F ed musi zacząć stopniowo podnosić stopy procentowe na początku przyszłego roku, aby walczyć z inflacją, powiedział były prezes Fed z Minneapolis, Narayana Kocherlakota, a Rezerwa Federalna musi działać szybko i agresywnie, aby przeciwdziałać rosnącej inflacji.

Gwałtowne zacieśnienie polityki pieniężnej może spowodować, że krótkoterminowe stopy procentowe znacznie przekroczą poziom 2,5%, które Fed uważa za neutralny. Kocherlakota, który w czasie swojej kadencji stał się czołowym gołębiem polityki banku centralnego, powiedział, że oczekiwane obecnie pasywne tempo zaostrzania polityki grozi powtórką z Wielkiej Inflacji z lat 70-tych. Faktem jest, że urzędnicy Fed zostali zaskoczeni tempem przyspieszenia inflacji i obawiają się trwałego wzrostu cen. Punktem krytycznym jest to, że do tej pory inflacja była opowieścią o cenach towarów. Wygląda jednak na to, że inflacja zagląda do sektora usług, w którym koszty pracy stanowią większość cen. Jeśli koszty pracy przyspieszą, biorąc pod uwagę niedawny wzrost inflacji, Fed będzie miał do czynienia z „bardzo niewygodną sytuacją”.

W oczekiwaniu na wynik dzisiejszego posiedzenia FOMC w mieszanych nastrojach zakończyła się wczorajsza sesja w Europie. Przypomina to słowa Jessego Livermore'a, który powiedział, że Wall Street stworzono tylko po to, by “większość ludzi przez większość czasu robić w konia”. Od samego początku notowań wszystkie główne benchmarki jednak traciły, ale wynik procentowy wskazywał na wyczekiwanie: FTSE 100 (-0,18%), DAX40 (-1,08%), CAC40 (0,00%), FTSE MIB (0,02%), IBEX 35 (0,67%). Stoxx 600 spadł o 0,84%. To, co może kłaść się cieniem na rynki akcyjne, to obawy o wzrost gospodarczy na przełomie roku: rosnąca inflacja, sytuacja sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka i zapowiedzi banków centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Znacznie mniej optymistycznie było na Wall Street. Blue chipy próbowały co prawda rozpocząć dzień na plusie, ale już po chwili dołączyły do pozostałych tracących benchmarków. W efekcie Dow Jones stracił 107 pkt., czyli 0,30%. S&P500 spadł o 0,75%, kierując się w stronę pułapu 4600 pkt, a technologiczny Nasdaq kolejny dzień stracił najwięcej bo 1,14%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. Russell 2000 stracił 0,96%.

Azjatyckie giełdy są dziś w mieszanych nastrojach wyczekując na wynik posiedzenia FOMC. Po tym, jak nowe dane z USA pokazały, że inflacja CPI i PPI nadal jest wysoka i rośnie, co rzuca światło na to, jakie działania podejmie Rezerwa Federalna podczas kończącego się dziś ostatniego posiedzenia w tym roku. Dzisiejsza decyzja FOMC może wyznaczyć na dłuższy czas kierunki dla globalnych rynków akcji. Przedstawiciele Fed sugerowali, że są gotowi podjąć działania, aby schłodzić inflację, która w osiągnęła najwyższy poziom od 39 lat. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,50%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,70%, a południowokoreański KOSPI zyskuje 0,05%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,83%), Szanghaj (-0,39%), Singapur (-0,13%), Nowa Zelandia (-0,47%), Indonezja (0,45%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,33%.

Na GPW utrzymuje się tendencja spadkowa, a nierozstrzygnięta sytuacja jest jedynie na indeksie blue chipów. Po piątkowej, typowej sesji na przeczekanie, przez kolejne dwa dni handel wyglądał bardzo podobnie, chociaż sam start notowań był obiecujący. Jednak bardzo szybko okazało się, że to tylko miłe złego początki. Po obiecującym otwarciu nad kreską, WIG i WIG20 od razu skierowały się na południe. Pogorszenie nastrojów w Europie oraz słaby start w USA udzielił się graczom znad Wisły. Przez cały dzień benchmarki znajdowały się na czerwonym terytorium i tylko WIG20 w ostatniej godzinie walczył o utrzymanie się na powierzchni. Przed warszawskimi graczami pozostaje coraz więcej wątpliwości, czy uda się zakończyć ostatni zjazd choćby większym odreagowaniem. Z drugiej strony giełda weszła w okres, w którym inwestorzy optymalizują podatki. Z technicznego punktu widzenia sytuacja na grudniowej serii kontraktów na WIG20 niewiele się zmieniła. Byki wciąż próbują trwale wyjść powyżej poziomu 2220 punktów, jednak idzie im to dość opornie.

Handlowi na GPW towarzyszył niski obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,06 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 843 mln złotych. Indeks WIG stracił 0,48%. Niewielką stratę zanotował WIG20. Zamknięcie wypadło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2211,81 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,12%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,14%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,03%. Pod kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 1,25%. sWIG80 stracił 0,87%.

W gronie blue chipów 9 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (3,51%), PGNiG (2,45%) i Dino (2,21%). Pozostałe 11 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się CD Projekt, Allegro i Santander. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 5,31%, 3,99% i 1,97%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się na poziomie poprzedniego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,76%.

Umocnienie złotego, grane zapewne pod decyzję RPP, wyhamowało, a perspektywy dla dalszej aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską nie sprzyjają rodzimej walucie. Na jak długo zmiana retoryki NBP pomoże złotemu?

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,43.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,62.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,09.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



