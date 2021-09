Jaka będzie sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii za sierpień?

C hociaż rynki europejskie zdołały wczoraj odnotować niewielkie wzrosty, coraz lepiej widać, że nie mają wyraźnie obranego kierunku. W Ameryce odbyła się kolejna słaba sesja, podczas której kontynuowano spadki. Również na sesji azjatyckiej można było odczuć presję spadkową chińskich akcji.

Dzisiejsze otwarcie w Europie wydaje się zapowiadać pozytywnie, ponieważ zamykamy tydzień, w którym inwestorzy w dużej mierze przewidywali działania, które Rezerwa Federalna może podjąć w czasie posiedzenia w przyszłym tygodniu. Mamy również na uwadze posiedzenie Banku Anglii, a widząc dane gospodarcze z tego tygodnia, staje się coraz bardziej oczywiste, że MPC będzie zmuszone do rozważenia ograniczenie programu skupu aktywów. Szczególnie po publikacji ostatnich danych o bezrobociu i inflacji. Biorąc pod uwagę komentarze gubernatora Banku Anglii, Andrew Baileya, byłoby niespodzianką, gdyby większość członków nie głosowała za ograniczeniem programu skupu, który obecnie kosztuje 3,4 miliarda funtów tygodniowo. Dzisiejsze, sierpniowe dane o sprzedaży detalicznej mogą być kolejnym elementem wskazującym na potrzebę zmian w programie. Z pewnością aktywność konsumencka w Wielkiej Brytanii była znacznie bardziej stonowana, ponieważ w ciągu ostatnich trzech miesięcy odnotowano: -1,3% w maju, 0,2% w czerwcu i -2,5% w lipcu, pomimo całkowitego złagodzenia ograniczeń związanych z Covid-19. Częściowo złagodzenie ograniczeń Covid odegrało rolę w spowolnieniu, ponieważ sprzedaż żywności w supermarketach gwałtownie spadła wraz z ponownym otwarciem restauracji i innych miejsc hotelarskich, niemniej jednak ostatnie trzy miesiące były szczególnie rozczarowujące, jeśli spojrzeć na inne obszary gospodarki. Wskaźniki sprzedaży detalicznej były silne, jeśli chodzi o aktywność konsumencką, niemniej jednak koniec wakacji i wydatki z tym związane powinny nieco bardziej pozytywnie wpłynąć na sierpniowy wynik.

Dzisiaj otrzymamy ostateczny odczyt CPI z UE za sierpień, który ma zostać potwierdzony na poziomie 3% i być najwyższy od dziesięciu lat, z cenami bazowymi na poziomie 1,6%. EBC może zostać zmuszone do podniesienia stóp procentowych na długo przed szacowanym 2025 r., ale według urzędników EBC szybciej osiągniemy poziom inflacji na poziomie 2%. Jest to jedynie spekulacja, gdyż w ciągu ostatnich dziesięciu lat mieliśmy trudności ze zbliżeniem się do 2%, nie mówiąc już o średniej z 18 miesięcy.

EURUSD – dotarł do poziomu 1,1750 z potencjałem do dalszych strat do sierpniowych minimów na 1,1660. Każdy wzrost musi pozostać poniżej szczytów z tego tygodnia przy 1,1845, aby utrzymać nienaruszony trend spadkowy.

GBPUSD – spadł wczoraj poniżej wsparcia z linii trendu na 1,3780, osłabiając trend wzrostowy. Możliwe wycofanie do dołków na poziomie 1,3725, opór nadal znajduje się w okolicy 1,3900, którego wyłamanie otworzy drogę do 1,4000.

EURGBP – nadal znajduje wsparcie w pobliżu 0,8500/10, jednak nastawienie pozostaje do dalszych spadków w kierunku 0,8460, wzrost powyżej 0,8560 będzie zapowiadać ruch w okolice 0,8610.

USDJPY – utrzymuje się na wsparciu z linii trendu rozciągniętej od kwietniowych minimów. Musimy zobaczyć zejście poniżej 109,00, aby ponownie obrać 108,60 za cel.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 32 punkty wyżej, na poziomie 7059.

DAX – oczekuje się otwarcia 64 punkty wyżej, na poziomie 15715.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów wyżej, poziomie 6653.



