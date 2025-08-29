Dziś inwestorzy będą bacznie śledzić dane o inflacji w USA, co może zadecydować o tym, czy Fed podejmie działania w stronę otwarcia ścieżki obniżek stóp procentowych. Powell podczas sympozjum w Jackson Hole, powiedział, że nie można wykluczyć wzrostu inflacji, ale zaznaczył, że prawdopodobnie będzie to jednorazowy wzrost. Wall Street wycenia 85% szans na cięcie stóp na wrześniowym posiedzeniu FOMC o 25 punktów bazowych. Dodatkowym przesłaniem do działań Rezerwy Federalnej będzie przyszłotygodniowy raport z rynku pracy, który wykazuje oznaki spowolnienia.

Po miesiącach, w których akcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji rosły, w sierpniu nastąpiły zmiany: spółki cykliczne, spółki o małej kapitalizacji i indeks Dow Jones w końcu wyszły z cienia. Akcje spółek wrażliwych na sytuację gospodarczą rosły w sierpniu, napędzając wzrosty na Wall Street, podczas gdy firmy Big Tech zeszły na dalszy plan. Akcje spółek o małej kapitalizacji również wyłoniły się jako silni kandydaci dla inwestorów poszukujących nowych liderów rynku akcji. Russell 2000 wzrósł w tym miesiącu o ponad 7,3%.

Odejście od spółek technologicznych znacząco poprawiło również szerokość rynku. Oznacza to, że w rajdzie uczestniczy coraz większa gama akcji z różnych sektorów. Zmiana przywództwa na rynku sugeruje, że inwestorzy są coraz bardziej przekonani do obniżek stóp procentowych i są skłonni podejmować większe ryzyko, inwestując w akcje cykliczne, zamiast polegać wyłącznie na sile gwiazd Doliny Krzemowej. O ile dane ekonomiczne lub sygnały rynkowe nie ulegną znaczącej zmianie, ostatnie lepsze wyniki akcji cyklicznych potwierdzają, że gospodarka amerykańska jest zaskakująco silna. Jednak ostatnie dane ekonomiczne i prognozy zysków największych amerykańskich sprzedawców detalicznych przedstawiły mieszany i niejasny obraz faktycznego stanu amerykańskiej gospodarki. Według Conference Board, zaufanie konsumentów w sierpniu pogorszyło się. W przeciwieństwie do trzech głównych indeksów giełdowych, które od tygodni utrzymują się w okolicach rekordów, indeks Russell 2000 nie dotarł do historycznego maksimum i jest prawie 3% poniżej szczytu. Spółki o małej kapitalizacji są wrażliwe na zmiany kosztów pożyczek i warunków gospodarczych. Mają wyższy poziom zadłużenia niż ich więksi konkurenci i w większym stopniu polegają na zewnętrznym finansowaniu działalności.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu, pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, powoli zaznacza się przewaga sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Wczorajsza sesja zakończyła się w mieszanych nastrojach. Na plusie finiszowały IBEX 35 (0,34%%, CAC40 (0,24%) i FTSE MIB (0,23%). Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,03% (Dax) do 0,42% (FTSE100).

Na Wall Street wzrosty przed dzisiejszym odczytem o inflacji i wirze inwestorów w cięcia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Dow Jones zyskał 0,16%, S&P500 wzrósł o 0,32%, a Nasdaq Composite zyskał 0,53%.

W Azji kolejna spokojna sesja

Na giełdach Azji i Pacyfiku widoczne jest wyczekiwanie na kluczowe dane o inflacji w USA. Za nami trzecia z rzędu spokojna sesja, tym razem z lekką przewaga podaży. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,33%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,10%. Południowokoreański KOSPI traci 0,21. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (0,63%), Szanghaj (0,16%), Sensex (0,06%), Singapur (0,36%). Asia Dow w dół o 0,16%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po pogromie byków, jaki miał miejsce tydzień temu podczas piątkowej sesji na parkiecie przy Książęcej, gdy nasza giełda była najsłabszą giełdą w Europie za sprawą wyprzedaży akcji banków, przez dwie sesje mieliśmy do czynienia z uspokojeniem nastrojów i próbą powrotu byków do gry. Można było przypuszczać, że część uczestników rynku spróbuje zakupów myśląc, że po tak dużym zjeździe to może być okazja do zakupów po promocyjnej cenie. Jak się okazało była to pułapka na byki, a wczoraj spadki były kontynuowane. Główny indeks zamknął się na najniższym poziomie od 2-go lipca. WIG20, który jeszcze w ubiegłym czwartku walczył z utrzymaniem się nad pułapem 3000 pkt., bez walki spadł poniżej 2900 pkt. i wszystko wskazuje na to, że może zaliczyć kolejny poziom 100 pkt niżej.

Statystycznie, wrzesień jest najgorszym miesiącem dla giełd, więc większe cofnięcie też należy rozważyć. Wczorajsza sesja ponownie pokazała słabość popytu. Po wysokim otwarciu, już po godzinie notowań indeks oddawał zysk, a po dwóch godzinach spadł pod kreskę i tam pozostał do końca handlu. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. Martwić też może fakt, że spadek odbył się przy dość niskich obrotach, co może sugerować, że byki nie kwapią się do zakupów.

Z gona blue chipów tylko 4 spółki odnotowały zysk. Liderem wzrostów był Kruk, którego akcje wzrosły o 3,44%. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się PKN Orlen przeceniony o 2,86%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,41 mld zł. WIG stracił 0,77%. Indeks blue chipów stracił 0,99%. WIG20fut spadł o 0,94%, osiągając na zamknięciu wartość 2841 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,24%.sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,23%.

Złoty stabilny i wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,26.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,65.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,55.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,17.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.