Inflacja, NFP, a przede wszystkim nastroje inwestorów zdominują bieżący tydzień

C zy inwestorzy zbyt dosłownie podeszli do Black Friday i wyprzedawali wszystko jak leci? Szukając przyczyny można obwinić omikrona, nową mutację Covid rodem z RPA.

Pozostaje otwartą kwestią, czy skala wyprzedaży był zbyt przesadna, czy to przygrywka przed dalszym jej ciągiem. Czwarta fala koronawirusa powoduje obawy wśród inwestorów o spowolnienie gospodarcze, a wprowadzane coraz to nowe ograniczenia w Europie mogą być argumentem do pozbywania się akcji w obawie o słabsze wyniki spółek.

W piątek, najpierw przez Azję, potem przez Europę przeszło tsunami. Przez cały dzień indeksy poruszały się dość płasko, jednak już samo tąpnięcie na otwarciu nie wróżyło nic dobrego dla byków, a wszystkie benchmarki tonęły: FTSE 100 (-3,64%), DAX40 (-4,15), CAC40 (-4,75%), FTSE MIB (-4,60%), IBEX 35 (4,96%). Stoxx 600 spadł o 3,67%. To, co może napędzać dalsze spadki, to obawy o wzrost gospodarczy na przełomie roku, rosnąca inflacja, sytuacja sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka i zapowiedzi banków centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Podobnie było podczas skróconej sesji za oceanem. Wszystkie indeksy znalazły się pod kreską, a o skali panicznej reakcji może świadczyć wyprzedaż akcji największych amerykańskich banków. W efekcie Dow Jones zanurkował o 904 pkt., czyli 2,53%. S&P500 stracił 2,27%, a technologiczny Nasdaq popłynął o 2,23%. Najsłabiej wypadły małe spółki. Russell 2000 stracił 3,67%. Wszystkie subindeksy z S&P500 straciły, a najwięcej energetyczny i finansowy.

Azjatyckie giełdy tracą dziś w ślad za przeceną w Europie i USA. W Tokio, Szanghaju, Hongkongu i Sydney giełdy spadają, choć straty są znacznie mniejsze niż piątkowa wyprzedaż po tym, jak doniesienia mówiły, że wariant zauważony po raz pierwszy w RPA wydawał się rozprzestrzeniać na całym świecie. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,63%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,54%, a południowokoreański KOSPI traci 0,92%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-1,16%), Szanghaj (-0,30%), Singapur (-1,00%), Nowa Zelandia (-0,77%), Indonezja (0,50%). Indyjski Sensex 0,87%. Indeks Asia Dow jest pod kreską 1,17%.

Ostatnia szansa byków na odbicie nie miała racji bytu, kiedy tonęły akcje w Azji, a Europa otwarła się dużymi lukami spadkowymi. Obawa przed możliwym lockdownem, wprowadzonym lub zapowiadanym w krajach Starego Kontynentu, gdy liczba zakażeń rośnie, została podbita wieściami z RPA. piątkowa sesji na GPW to używając żargonu sportowego “gra do jednej bramki”, a kupujący tylko bezradnie mogli przyglądać się tracącym z każdą chwilą akcjom. Choć ruch na wykresach po potężnej luce spadkowej wyglądał płasko, to patrząc z nadzieja na następne dni przy bardzo wysokim obrocie, byli chętni do kupowania dołka. Czy mieli rację okaże się już podczas najbliższych dni. Jeszcze za wcześnie by patrzeć na WIG i WIG20 optymistycznie, jednak pewne techniczne przesłanki mogą wskazywać na taki scenariusz. Niestety pesymistyczny scenariusz ziścił się. Poziom 2200 punktów został pokonany luką startową. Kupujący mogą dążyć do jej domknięcia, Jednak panujący pesymizm może sprowadzić benchmarki na niższe poziomy.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wynió sł 1,84 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,45 mld złotych. Indeks WIG stracił 3,51%. Znacznie wyższą stratę zanotował WIG20. W pierwszych 30 minutach miśki zepchnęły WIG20 na dzienne minimum.Od tej pory indeks poruszał się w ruchu horyzontalnym. Zamknięcie wypadło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2143,13 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 3,87%. WIG20 fut osiągnął wynik -4,04%, a WIG20usd oddał z dorobku 3,65% przy wciąż słabej postawie złotego. Pod kreską zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł 2,90%. sWIG80 stracił 2,98%.

W gronie blue chipów 4 spółki dały inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Mercator (13,25%), Allegro (4,09%) i Asseco (2,08%). Pozostałe 16 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się JSW, Lotos i CCC. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 11,17%, 8,26% i 7,57%.

WIG20fut otworzył się dużą luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,84%.

Ostatnie tygodnie to oznaka słabości złotego, a przyczyn jest przynajmniej kilka. Nieodpowiedzialne wpisy NBP o grze na osłabie waluty musiały dać pretekst do prania zgodnie z “wytycznymi” banku. Do tego galopująca inflacja i niskie stopy procentowe przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,58.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,16.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,49.

PLNJPY – para schodzi poniżej wsparcia na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.